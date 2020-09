Accenture: "Argentina se enfrenta a un camino difícil para capturar los beneficios de la inteligencia artificial"

Las principales debilidades incluyen marcos e instituciones gubernamentales deficientes, ecosistemas de investigación débiles y acceso limitado al capital

¿Están las empresas argentinas preparadas para la inteligencia artificial? ¿Cómo es su nivel de adopción en las compañías locales en comparación con otros países de América latina y el resto del mundo? Estas y otras preguntas fueron respondidas por Corina Arosteguy, directora ejecutiva de Accenture Argentina, en la siguiente entrevista de iProfesional.

-¿Están las empresas argentinas preparadas para la inteligencia artificial?

-La inteligencia artificial (IA) ya existe hasta cierto punto en muchas industrias, pero el paso en que se está convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana crecerá rápidamente, principalmente debido a tres factores:

Acceso ilimitado a la potencia informática.

Democratización de las habilidades para desarrollar datos.

La creciente abundancia de almacenamiento de datos.

Como nuevo factor de producción, la IA abre al menos tres vías importantes hacia el crecimiento. En primer lugar, puede crear una nueva mano de obra virtual; es lo que llamamos "automatización inteligente". En segundo lugar, la IA puede complementar y enriquecer los conocimientos y capacidades de la actual mano de obra y el capital físico.

Por último, y al igual que tecnologías anteriores, la IA puede impulsar innovaciones en la economía. Con el tiempo, todo ello se convierte en un catalizador de una amplia transformación estructural. Las economías que utilizan la IA no sólo tienen un modo diferente de hacer las cosas, sino que también hacen cosas diferentes.

Desde Accenture advierten que la Argentina está retrasada en la absorción de innovación digital.

-¿Cómo evalúa el nivel de adopción de la inteligencia artificial en las empresas argentinas en comparación con otros países de América latina y el resto del mundo?

-Según nuestro estudio Technology Vision 2020, los ejecutivos argentinos son en la región los que mayor importancia asignan a la innovación en sus negocios. Así, 75% afirma que los desafíos de innovar nunca habían sido tan fuertes y que responder de forma eficiente requerirá de nuevas formas de innovar en conjunto con socios del ecosistema y otras organizaciones.

Para el crecimiento de IA en el país hay dos factores clave:

Acceso ilimitado a capacidad de procesamiento : se estima que la cloud pública mundial alcanzó un valor de 70.000 millones de dólares en 2015. También se ha generalizado el almacenamiento de datos.

: se estima que la cloud pública mundial alcanzó un valor de 70.000 millones de dólares en 2015. También se ha generalizado el almacenamiento de datos. Crecimiento del Big Data: el aumento en el número de dispositivos conectados ha hecho que la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los datos a escala global sea superior al 50% desde 2010. En palabras de Barry Smyth, catedrático de informática en el University College de Dublín: "Los datos son a la IA lo que la comida a los seres humanos." En un mundo cada vez más digital, el aumento exponencial de datos está llevando a constantes avances en la IA.

-¿Cómo se encuentran las empresas argentinas en la preparación de la fuerza laboral para trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial?

-De acuerdo a nuestro estudio Technology Vision 2020, si bien el 77% de los ejecutivos encuestados en el país afirma que las organizaciones necesitan realizar una reingeniería de las experiencias con la que unen a las personas con la tecnología, con un foco más humano. Sólo un 22% de ellos afirma que está preparando a su fuerza laboral para sistemas colaborativos, interactivos y explicativos, basados en IA.

Inteligencia artificial y el valor agregado bruto de la Argentina

-¿Cómo la inteligencia artificial puede robustecer la competitividad de las empresas argentinas ante sus pares del resto del mundo?

-La inteligencia artificial tiene el potencial de agregar u$s59.000 millones al VAB (valor agregado bruto) de Argentina en el 2035. Alrededor de la mitad de esa cifra (u$s30.000 millones) provendría del canal de aumento de la capacidad del capital y la mano de obra, mientras que el canal de difusión de la innovación contribuiría u$s16.000 millones y el de automatización inteligente, otros u$s13.000 millones.

El sector público de la Argentina—que representa el 27 por ciento del valor económico agregado total—ofrece perspectivas prometedoras para la IA, con municipalidades que ya muestran interés por contar con soluciones digitalmente avanzadas y con miras a lograr una ciudad inteligente.

Según nuestra modelización de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la IA produce los mayores beneficios económicos en términos absolutos para Brasil, culminando en u$s432.000 millones adicionales en su VAB en el 2035. Esto implicaría un impulso de 0,9 puntos porcentuales para el crecimiento de ese año.

Chile y Perú podrían aumentar su VAB en un punto porcentual en 2035 gracias a la inteligencia artificial. Mientras tanto, Colombia podría tener una expansión adicional de 0,8 puntos porcentuales.

Las comparaciones entre los países enmascaran el importante impacto que la IA podría tener en economías aparentemente rezagadas. Por ejemplo, se espera que la IA eleve el índice de crecimiento de la Argentina en 2035 del 3,0 por ciento al 3,6 por ciento. Esto implica el menor impulso generado por la IA entre los cinco países.

Sin embargo, aun así, esta contribución relativamente modesta sigue siendo una cantidad considerable: casi u$s59.000 millones de VAB adicional, logrando un VAB total de u$s702.000 millones en el 2035.

Nuestro estudio revela que la Argentina se enfrenta a un camino difícil para capturar los beneficios de la IA. El país ocupa el último lugar entre las 26 economías emergentes que hemos incluido en nuestra medición de la capacidad a nivel país de absorber la innovación digital.

Las principales debilidades de Argentina incluyen marcos e instituciones gubernamentales deficientes, ecosistemas de investigación débiles y acceso limitado al capital para las empresas.

Los pioneros de la colaboración humano-máquina consiguen crecimiento a través de nuevas experiencias del cliente.

-¿Cómo la inteligencia artificial permite construir la capacidad de las empresas para responder a la demanda de productividad que se enfrenta por causa de la pandemia del coronavirus?

-Actualmente, las plataformas de IA no solo focalizan en cómo construir capacidad, sino también en cómo conservar la capacidad actual en un escenario en el cual una persona Covid-19 positivo puede ocasionar todo un turno completo en aislamiento con el correspondiente impacto negativo para la productividad.

Existen herramientas como las siguientes:

Agentes cognitivos o call center inteligentes pueden ayudar a suplementar la capacidad de las empresas para responder a los contactos telefónicos o otros canales digitales que se ha incrementado de manera significativa dado el aislamiento y el distanciamiento preventivo.

o call center inteligentes pueden ayudar a suplementar la capacidad de las empresas para responder a los contactos telefónicos o otros canales digitales que se ha incrementado de manera significativa dado el aislamiento y el distanciamiento preventivo. RPA , automatización de procesos para colaborar en la ejecución de procesos repetitivos.

, automatización de procesos para colaborar en la ejecución de procesos repetitivos. Machine Learning para la simulación de distintos eventos lo que permitiría adecuar la infraestructura de las compañías de forma de disminuir las posibilidades de contagio.

para la simulación de distintos eventos lo que permitiría adecuar la infraestructura de las compañías de forma de disminuir las posibilidades de contagio. Computer vision, para monitoreo del distanciamiento social y seguimiento de contactos

Son de gran ayuda para las compañías e incluso el potencial de la AI ser parte de la solución en sí misma con proyectos como AlphaFold de Google Deepmind y su estudio de las proteínas utilizando DeepMind.

La necesidad de capacitar en inteligencia artificial

-En pocos años, la fuerza laboral estará compuesta por máquinas y personas, y éstas últimas deberán contar con nuevas habilidades, de carácter puramente humano. ¿Las empresas argentinas son conscientes de esto?

-Creemos que esta colaboración es positiva, porque el poder recae directamente en las personas. Tenemos el control y podemos dar forma a la IA para que se adapte a nosotros. Que las máquinas sean más inteligentes es algo bueno porque amplían nuestra capacidad humana y permiten que las personas logren más.

Cuando publicamos Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future destacamos cómo las empresas corren el riesgo de perder oportunidades de crecimiento importantes a menos que los CEO tomen medidas inmediatas para pivotar sus fuerzas laborales y capacitar a su gente para trabajar con tecnologías inteligentes. La palabra clave aquí es colaboración.

Los pioneros que utilizan la colaboración humano-máquina lo hacen no sólo para mejorar la eficiencia, sino también para impulsar el crecimiento a través de nuevas experiencias del cliente.

Pero, si la colaboración humano-máquina es clave, entonces lo que es necesario es la capacitación. Para obtener resultados las empresas tienen que invertir en su gente. Por lo tanto, es imperativo que las compañías aumenten su compromiso con lo que llamamos inteligencia aplicada (Applied Intelligence), que es la capacidad de implementar rápidamente la tecnología inteligente y el ingenio humano en todas las partes de su negocio principal para asegurar este crecimiento.

Sin embargo, nuestra investigación demuestra qué aunque el 57% de los ejecutivos encuestados acepta que la colaboración humano-máquina es importante para alcanzar sus prioridades estratégicas, solo el 3% planea aumentar significativamente su inversión en capacitación en los próximos tres años.

Publicada originalmente en iProfesional