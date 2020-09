79% de las pymes argentinas utilizaron tecnología para atravesar la pandemia: las claves para salir adelante

La pandemia y las medidas de aislamiento decretadas pusieron en jaque a muchos pequeños y medianos negocios. Cómo ayudó la innovación a salir adelante

Este lunes, Microsoft presentó el estudio "¿Cómo las Pymes argentinas se adaptan a la nueva normalidad?", confeccionado por la consultora D’Alessio IROL.

"Es importante entender que las Pymes no funcionan como un bloque único. Son más optimistas en relación con su propia fuerza para salir adelante que lo que suponen tendrá el promedio de su sector. Tras los meses de cuarentena, la mayoría (66%) desearía invertir en incorporar más tecnología. Sobre ese porcentaje, el 38% tiene claro que es una necesidad irreversible, este dato es relevante en el marco de un futuro económico que pronostican como desfavorable", Nora D’Alessio, vicepresidente de D’Alessio IROL.

"Algunas de las tecnologías que implementaron después de esta prueba forzada podrían mantenerse e incluso crecer, en especial las necesarias para la venta online, el trabajo remoto, los sistemas de gestión y la telefonía IP", agregó la especialista.

Sebastián Aveille, Gerente Comercial de Pymes de Microsoft Argentina, destacó: "La pandemia aceleró todo. Nuestros clientes ya no se preguntan si deben o no incorporar tecnología, sino que evalúan cómo, cuándo y qué retornos concretos van a tener. La transformación digital es una evolución, no es algo que sucede de la noche a la mañana, hay que transitarla de a poco".

La pandemia demostró que las Pymes que ya habían iniciado ese camino no solo pudieron seguir operando, sino que crecieron en el actual contexto. Esta crisis será el punto de partida para impulsar transformaciones estratégicas donde la tecnología aparece como una aliada", subrayó el ejecutivo.

Respecto al nivel de preparación previa al inicio de la pandemia y la cuarentena, menos de la mitad de las Pymes se sintió preparada para trabajar de manera remota y vender online. En cuanto al teletrabajo, el 44% afirmó que estaba lista para hacerlo mientras que el 22% dijo que estaba mal preparada.

En relación al comercio electrónico, el 39% estaba lista para vender online sus productos y servicios mientras que el 31% dijo no estarlo. Para la venta online, se vieron con mejores posibilidades las empresas más grandes —aquellas que tienen más de 50 empleados (16%)— y las del interior del país (17%).

En promedio, las Pymes para seguir funcionando durante la cuarentena no recurrieron recurrieron a soluciones conocidas e inmediatas: habilitaron mecanismos de trabajo remoto (72%) y adoptaron herramientas para realizar videollamadas (42%). En menor medida, un 36% puso en marcha un plan operativo de contingencia. Las soluciones de nube fueron elegidas por las Pymes de servicios y las más grandes.

eCommerce, fundamental durante la pandemia

Tal como demostró el estudio, el comercio electrónico es clave para la mitad de las Pymes (53%). Una vez que finalice la cuarentena, una cuarta parte (25%) considera que seguirá teniendo alto impacto para su actividad y un 44% espera que se mantenga pasado el efecto del COVID-19. En cuanto al trabajo remoto, el 68% de las Pymes supone que es y será una herramienta fundamental para su empresa, una vez superada la pandemia.

En relación a esto, las empresas piensan que se podría mantener una vez por semana el teletrabajo, y por lo tanto las herramientas de hardware y software necesarias para ejercerlo. También, consideran que continuarán utilizando tecnologías necesarias para contactarse con clientes y la venta online (sitios web, CRM, etc.)

Asimismo, el 79% de las Pymes considera que la tecnología fue y será una herramienta clave una vez que termine la cuarentena. 47% asigna importancia a la tecnología en la digitalización a futuro, 66% desearía poder invertir más en herramientas tecnológicas y 38% está decidida a hacerlo.

En promedio, las herramientas tecnológicas más utilizadas a partir de la cuarentena son: soluciones que permiten el teletrabajo (39%), nuevo hardware o software para realizar videoconferencias (38%), conexiones VPN (38%), virtualización de escritorios (30%), sitio web (25%), soluciones de nube (22%), venta por e-commerce y nuevo hardware (21%). Estas funciones pueden mantenerse o crecer en el futuro.

Las empresas industriales y de servicios, medianas, del interior y los responsables de IT menores de 40 años muestran mayor adaptabilidad a los cambios (tales como el pasaje al teletrabajo y la implementación del comercio electrónico).

Respecto al escenario económico, el informe de D’Alessio IROL mostró que la pandemia parece haber acentuado el horizonte negativo en el cual ubican la mayor parte de las Pymes a su sector, sin embargo, son más optimistas en relación al futuro particular de su empresa: dos de cada diez piensan que será mejor que antes de la cuarentena. Las que tienen un horizonte más positivo son las del sector servicios e industrial.