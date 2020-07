Spotify también apuesta a los contenidos en video: conocé su nueva herramienta para creadores de contenidos

El servicio de streaming musical más popular lanzó una nueva herramienta para que sus podcasts sean más interactivos entre los usuarios y sus realizadores

Publicado en un informe de mayo, ya se sabía que Spotify estaba probando podcasts de video. Hoy, el servicio de transmisión anunció el debut oficial del formato y presentó varios de programas.

La compañía ha llamado a esta versión como "la primera versión", de la función, una herramienta que permitirá que: "los fanáticos puedan conocer mejor a los creadores de sus podcasts favoritos, y que ellos puedan conectarse en profundidad con sus audiencias", explicó la empresa.

En síntesis, los creadores de podcasts podrán subir videos que hacen mientras graban sus programas para reproducirlos junto con el audio. Ya que la mayor parte de lo que hay ahora son podcasts de personas hablando con un micrófono.

La empresa ya lanzó esta nueva herramienta de imágenes en podcasts en algunos de los más populares como: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning con Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast.

Cómo funciona esta nueva herramienta

Te puede interesar La construcción del futuro, sin albañiles ni ladrillos: mirá cómo se levanta una casa con impresión 3D

Spotify dice que no se necesitará hacer nada diferente de lo que haría al escuchar un podcast de solo audio. Simplemente navega a la página del programa y elige un episodio.

Los videos aparecerán cuando presione reproducir en la aplicación móvil o de escritorio de Spotify. En los dispositivos móviles, por ejemplo, aparecen en la pantalla principal del reproductor y reemplazan cualquier espectáculo de arte estático, completo con una opción para visualización en pantalla completa.

Algunos de los podcasts que están en la app

La compañía dice que cualquier contenido de video se sincronizará con la fuente de audio. Además, cuando desliza el dedo hacia otra aplicación para realizar múltiples tareas, el audio continuará reproduciéndose en segundo plano.

Y para escuchar sin conexión, aún puede descargar la versión de audio de cualquier programa, informó el sitio Engadget.

Te puede interesar Fintechs argentinas en crecimiento: Wenance prepara su llegada a tres nuevos mercados

Dónde se pueden encontrar estos nuevos podcasts

Los nuevos podcasts de video ahora están disponibles en todos los mercados donde se admiten podcasts. Además, los videos son accesibles tanto para usuarios gratuitos como los que pagan la membresía Premium.

Si bien esto solo está disponible para algunos shows en este momento, Spotify probablemente se expandirá rápidamente. Después de todo, compró The Ringer y su red de podcasts a principios de este año.

El sitio ya estaba creando contenido de video para varios de sus espectáculos, por lo que no sorprende que los podcasts de Ringer ayuden a presentar esta nueva función (Book of Basketball 2.0 y Higher Learning).

La empresa anunció que la versión en video del podcast de Joe Rogan pasaría a su plataforma este año. Eso fue parte del acuerdo exclusivo que la compañía firmó con Rogan en mayo.

Spotify probó un gran video splash hace unos años, pero finalmente terminó su contenido original poco después de que comenzara. Sin embargo, con los podcasts de video, la producción está en manos de los creadores. Incluso si algunas de esas redes ahora pertenecen a Spotify, la compañía no está dedicando recursos básicos para producir videos.