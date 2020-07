Vuelven los autocines: el proyecto de Walmart que convertirá sus estacionamientos en espacios de entretenimiento

Una vez más la crisis por el civid19 hace que una industria tenga que modificar su hábito de consumo. La década del 50 los autocines fueron furor en Estados Unidos y luego desembarcaron en otros mercados. Debido al distanciamiento social, Walmart decidió apostar en revivir aquel clásico que consiste ver una película desde la comodidad del auto.

Es de público conocimiento que se han retrasado y cancelado una infinidad de estrenos programados que debieron llevarse a cabo en estos meses. Por esto que una industria millonaria como la del cine se vio golpeada de lleno y sufrió un impacto cercano a los 10 mil millones de dólares, según informo The Hollywood Reportes, en el mes de mayo.

Starting in August at select Walmart stores, we’re partnering with @Tribeca and rolling out the red carpet for drive-in movie premieres, complete with car-side ????and ????service. Stay tuned for more details. See you at the movies! https://t.co/JfUPB6QK8C pic.twitter.com/t4Enk8aYzL — Walmart (@Walmart) July 1, 2020