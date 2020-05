Salidas en cuarentena: cómo usar Google Maps y apps para calcular los 500 metros de restricción

La tecnología GPS de los celulares permite determinar con precisión las distancias para así medir el perímetro habilitado por el Gobierno

El presidente Alberto Fernández anunció que una de las novedades de la cuarentena que se extendió hasta el 10 de mayo es la posibilidad de realizar un "paseo" diario de una hora, dentro de un área comprendida en 500 metros a la redonda del hogar.

En la mayoría de los casos, las cuadras de las ciudades de la Argentina no tienen una medida estandarizada, más allá de que se presuma que tienen 100 metros de lado.

Por suerte, diferentes herramientas de mapas permiten establecer perímetros para conocer distancias con precisión para tener un parámetro hasta dónde es posible desplazarse cumpliendo con la regulación.

Google Maps

La herramienta cartográfica de Google es, sin dudas, la opción más sencilla para trazar distancias fácilmente. El proceso, paso por paso, es el siguiente:

1) Ingresar a maps.google.com

2) Una vez que se despliegue el plano, buscar la dirección en la caja de búsqueda. Por ejemplo, Libertador y Dorrego, ciudad de Buenos Aires. También se puede desplegar el mapa y hacer clic en la ubicación de la casa

3) A continuación, aparecerá un marcador o pin de color rojo sobre el sitio elegido. Hay que hacer clic con el botón derecho del mouse y elegir en el menú desplegable Medir la distancia.

4) Luego, hay que pinchar con el mouse una distancia aproximada para ver cuántos metros existen de distancia. Sin soltar el botón del mouse, se puede estirar hasta establecer 500 metros







5) En caso de que se marque más de un punto, es posible hacer clic derecho sobre el marcador de color rojo y elegir Eliminar medición para borrar el trazado y volver a comenzar





Con la ayuda de una app

Para quienes deseen tener una ayuda en tiempo real, lo mejor será instalar una aplicación basada en el GPS que alerte al salir de un perímetro. Antes de la pandemia, eran usadas para pasarse de estación en el transporte público, pero la cuarententa les dio una nueva utilidad.

Entre las más populares se encuentra Wake me up There, que es gratuita y se puede descargar desde Google Play para teléfonos Android. El proceso es el siguiente:

1) Al abrir por primera vez la aplicación, pulsar el botón presionado con un marcador y un botón de suma. Luego, se podrá ingresar la dirección del hogar sobre el cual se establecerá el área permitida

Al salir. El perímetro se pintará de verde y así la 2) Una vez que se muestre el marcador sobre el mapa, hay que ir a la zona inferior de la pantalla. El perímetro estará definido por defecto en 500 metros, así es necesario cambiarlo a 1.000 metros. También debe pulsarse es el botón que está a la derecha para que cambie a. El perímetro se pintará de verde y así la app avisará cuando el usuario transite por fuera de él

4) Luego hay que pulsar el botón Guardar, ponerle un nombre a la alarma (o dejar la que propone la aplicación) y presionar OK. Después pulsar Añadir como programado.

5) Listo. La aplicación vibrará cuando el usuario salga de ese perímetro. Desde el botón representado con un engranaje se podrán establecer otras cuestiones, como la posibilidad de configurar un ringtone en lugar de la vibración

Así, la tecnología no sólo ayuda a los usuarios a vender sus productos en tiempos de aislamiento. También permite que los argentinos no violen el perímetro de paseo habilitado por el Gobierno.