Para evitar las "traducciones literales": lanzan una aplicación para aprender inglés gratis

Se trata de Simpler, una aplicación gratuita para iOS y Android que no posee publicidad que reacciona a errores y brinda aprendizaje personalizado

Cualquiera que haya intentado aprender inglés por medio de su smartphone se habrá encontrado con traducciones algo ridículas y sin sentido por su literalidad.

Por ejemplo, si uno quisiera traducir el cartel "Baño de caballeros", algunas apps lo hacen como "Knights restroom", sin contemplar que en castellano la referencia de "caballeros" es a hombres, "Knights", en inglés, alude a los caballeros medievales, aquellos que se vestían con armaduras pesadas.

Ideada para evitar este tipo de problemas, la App Simpler se presenta como una oportunidad para aprender inglés sin este tipo de oraciones sin sentido, que no se usan cotidianamente.

"Analizamos evaluaciones de nuestros competidores y pudimos ver que si bien estas aplicaciones son exitosas, muchos usuarios se quejaron de que no se les dieron explicaciones para las reglas gramaticales y que no había vocabulario personalizado", explicó Dmitry Garnik, Director de Productos de Simpler, aplicación top para el aprendizaje de inglés en Rusia. "Así que nos centramos en esas dos áreas y creamos una aplicación que no solo explica las reglas del inglés de una manera simple, sino que también enseña el vocabulario del usuario más relevante para ellas", detalló.

El resultado es una aplicación que resulta divertida, que se apoya en la gran gama de niveles de conocimiento creados específicamente para cada estudiante de manera individual acorde al nivel actual de inglés que tenga.

En vez de elegir el propio nivel, con Simpler, la primera tarea, al abrir la app, es completar un breve examen que calificará el nivel del usuario. A partir de ahí, será posible aprender el vocabulario apropiado, analizar las reglas gramaticales codificadas por colores y centrarse en las palabras que requieren atención extra.

Simpler puede descargarse completamente gratis en Argentina desde Apple Store y Google Play. Incluye toda la teoría necesaria, así como un "cofre" diario de 10 nuevas palabras relacionadas. Si bien Simpler es gratuita, pueden desbloquearse varias funciones de aprendizaje adicionales, incluidos tres "cofres" por día por pequeños pagos.

También le presenta al usuario la posibilidad de convertirse en un detective virtual que intenta resolver una serie de crímenes en inglés.

"Sabíamos que a casi todo el mundo le gusta ver series de detectives como Sherlock Holmes y analizar quién es el criminal", contó Garnik. "Por lo tanto, decidimos crear una serie de historias de detectives en las que nuestros usuarios pueden investigar crímenes y ganar nuevos rangos dentro de una fuerza policial virtual. Es una función muy popular y recibe muy buenas críticas", expresó.

Según una nota de la CNN de finales de 2019, Argentina es el país de América Latina en el que más habitantes hablan inglés: un 58%, aproximadamente. Con Simpler, este porcentaje tiene una buena oportunidad de mejorar su manejo del idioma; el otro 42%, una herramienta para comenzar a hablarlo.

Simpler, cuya sede está en Moscú, no muestra absolutamente nada de publicidad. Fue premiada con el "Golden App" en Rusia, en la categoría de Productividad, Servicios y Capacitación. También ha sido nombrada una de las mejores aplicaciones para aprender inglés por el programa de control de calidad del gobierno ruso