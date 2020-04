Streaming de contenido: Facebook lanza una aplicación de juegos para competir con Twitch

Por el momento está solo disponible en dispositivos Android. Para los dispositivos iOS, tienen que esperar que "Apple los apruebe"

Facebook quiere plantar cara a las grandes plataformas de streaming de juegos como Twitch o incluso Youtube, y por eso ha lanzado una nueva aplicación dedicada a juegos móviles.

La nueva aplicación Facebook Gaming quiere centrarse en la comunidad de transmisión, aunque también destacará los juegos que la gente ya puede jugar en línea, incluido Words with Friends.

La compañía ha lanzado oficialmente este lunes la nueva aplicación, aunque por el momento está solo disponible en dispositivos Android. Para los dispositivos iOS, tienen que esperar que "Apple los apruebe", según informó el diario digital The Verge.

Facebook Gaming estaba programado para ser lanzado en junio, pero la compañía avanzó sus planes teniendo en cuenta que la cuarentena y el estado de alarma por la pandemia de coronavirus obliga a la gente a quedarse en casa.

Según el jefe de la nueva aplicación, Fidji Simo, "invertir en juegos en general se ha convertido en una prioridad para nosotros porque vemos los juegos como una forma de entretenimiento que realmente conecta a las personas", afirma en declaraciones al New York Times. "Es un entretenimiento que no es solo una forma de consumo pasivo, sino un entretenimiento que es interactivo y une a las personas", añade Simo.

Facebook ha invertido en juegos durante años, y ha tratado de construir su comunidad de transmisión asociándose con diferentes creadores y organizando torneos de deportes electrónicos. Pero a pesar de la gran base de usuarios de Facebook, más de 2.500 millones de usuarios al mes, todavía se queda atrás de Twitch y YouTube -propiedad de Amazon y Google, respectivamente- cuando se trata de horas de juego vistos.

Sin embargo, Facebook Gaming experimentó un aumento del 210 por ciento en las horas observadas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, según un informe de la compañía de software de transmisión StreamElements.

La transmisión de contenido en Facebook experimentó un aumento del seis por ciento en el número de transmisores y un aumento del 78 por ciento en el número promedio de espectadores por hora transmitidos en el mismo período de tiempo.

La compañía ha seguido la estrategia de Twitch y YouTube al asociarse exclusivamente con los mejores talentos, incluido el ex streamer de Twitch Gonzalo Barrios, conocido como ZeRo, o la ex campeona de UFC, Ronda Rousey.