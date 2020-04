Dietas y gustos exóticos: ¿qué comen los multimillonarios como Bill Gates o Mark Zuckerberg?

Aunque se pensaría lo contrario, algunos de los personajes del mundo tecnológico se les conoce por tener unos hábitos alimenticios muy deficientes

El hecho de que los multimillonarios tengan dinero suficiente para contratar chefs personales o comprar alimentos saludables de alta gama no significa que sigan dietas que sean buenas para ellos.

Algunas de las personas más ricas de la tecnología tienen hábitos alimenticios bastante horribles o extraños.

Si bien algunos experimentan con las últimas modas, como la dieta Paleo y el veganismo, otros disfrutan del chocolate en el desayuno o se saltan la comida durante días.

Por tanto, aunque hay algunos cuyas dietas querrías para obtener esos niveles de éxito, no hay garantía de que te den buena salud.

Estos son algunos de los hábitos alimenticios que han reconocido:



- Richard Branson, fundador de Virgin Group, estima que bebe 20 tazas de té al día. "No estoy seguro de cómo sobreviviría sin el té del desayuno inglés", afirmó Branson

- Branson dijo en 2010 que come ensalada de frutas y muesli para desayunar. De vez en cuando, también come kipper, un tipo de arenque.

- Branson vive en su isla privada del Caribe, Necker Island. El multimillonario hace ejercicio diario, pasa tiempo con su familia y tiene reuniones de negocios, que prefiere programar "durante la hora del almuerzo" para ayudar a "aligerar su estado de ánimo". Para la cena, prefiere que sea en grupo "donde se comparten historias y nacen ideas".

- El CEO de Amazon, Jeff Bezos, dijo que evita las reuniones matutinas para tener tiempo de comer un desayuno saludable "sin prisa" sin ningún tipo de "alimentos grasos".

- Los multimillonarios son conocidos por ser excéntricos, y eso no se detiene con sus elecciones alimentarias. En una reunión con una empresa que Amazon había considerado (y eventualmente decidió) adquirir, según los informes, Bezos ordenó un desayuno de pulpo mediterráneo con papas, tocino, yogur de ajo verde y un huevo escalfado.

- Más tarde, en la reunión, Bezos utilizó su desayuno como una metáfora de la estrategia comercial de Amazon: "Eres el pulpo que estoy desayunando. Cuando miro el menú, eres lo que no entiendo, lo que nunca he tenido. Debo comerme el pulpo para desayunar".

- El inversor Mark Cuban dijo en 2014 que suele desayunar una taza de café y dos galletas de una marca llamada Alyssa's Cookies. Estas galletas son altas en proteínas y en fibra, y bajas en carbohidratos.

- Cuban ha dicho que estas galletas son "lo único que desayunará". Le gustan tanto que ayudó a lanzar el negocio y ha invertido en la empresa.

- El fundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó que le encanta la Coca-Cola Light, tanto que se bebe tres o cuatro al día.

- Los hábitos alimenticios de Gates no son mucho mejores. Comentó que toma Cocoa Puffs para desayunar, pero su mujer, Melinda, afirma que se salta la comida. También le encantan las hamburguesas con queso. Joe Cerrell, gerente de la Fundación Gates, ha dicho que cualquiera que almuerce con él debe esperar comer hamburguesas con queso, "sin importar quién seas".

- "Si comes con Bill, comerás hamburguesas", dijo Cerrell a 'Telegraph' en 2016.

- Steve Jobs era también conocido por sus extraños hábitos alimenticios. El cofundador de Apple a veces comía solo uno o dos alimentos a la vez, durante semanas. Durante un tiempo, su dieta fue estrictamente de zanahorias y manzanas. Más tarde, solamente se comía frutas, verduras, nueces, semillas y cereales.

- Al parecer, Jobs pensaba que su dieta vegana le hacía no emitir ningún tipo de olor corporal, por lo que entendió que no necesitaba usar desodorante ni ducharse habitualmente. A veces, Jobs ayunaba, usando esos momentos de ayuno para "crear sentimientos de euforia y éxtasis".

- Siendo un hombre que trabaja de 80 a 90 horas semanales, Elon Musk no sigue ninguna dieta estricta. Ha contado que no suele desayunar, pero cuando lo hace, toma una 'Mars bar', ideal para un hombre que está intentando llegar al planeta rojo. "Procuro reducir el consumo de dulces, y debería tomar una tortilla y café", reconoce.

- El almuerzo es una comida tan intrascendente como el desayuno: lo que sea que su asistente le traiga durante las reuniones, lo "comerá en cinco minutos". En cambio, Musk se enfoca en la cena, que a menudo se realiza por negocios. Musk dijo en un Reddit AMA 2015 que sus comidas favoritas son la cocina francesa y la barbacoa.

- Para el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el desayuno no es algo demasiado importante. Comerá lo que sea que le apetezca ese día, porque "no le gusta perder el tiempo en decisiones insignificantes".

- Pero eso no significa que Zuckerberg no haya experimentado con otras dietas. En 2011 estableció un "desafío personal" en el que comería carne de animales que él mismo había matado. Su dieta "mata lo que comes" incluía cabras, cerdos, pollos y langostas.

- Zuckerberg no tuvo reparos en compartir la comida que 'él mismo había matado' con amigos e invitados. Una vez fue anfitrión del CEO de Twitter Jack Dorsey y le sirvió una cabra que había matado. Dorsey recuerda que la cabra se sirvió fría.

- A Dorsei, por su parte, no se le conoce precisamente por su dieta 'estándar'. En 2012, el CEO de Twitter reveló que su desayuno diario en ese momento eran dos huevos duros con salsa de soja.

- Dorsey también ha seguido algunas modas. Antes era vegano, pero el exceso de betacaroteno (el pigmento anaranjado que se encuentra en las zanahorias) hizo que su piel se volviera naranja. En 2013, Dorsey siguió la dieta Paleo, el régimen de recolección de cazadores que prohíbe comer azúcares refinados, cereales y alimentos procesados.

- Hace poco, Dorsey "experimentó con el ayuno". En una presentación de podcast en abril, afirmó que solo come una comida al día, la cena, durante la semana laboral, y luego ayuna todo el fin de semana. Es parte de una tendencia de dieta popular en Silicon Valley llamada "ayuno intermitente".

- "La primera vez que lo hice, como el tercer día, sentí que estaba alucinando", dijo Dorsey en el podcast. "Era un estado extraño. Pero como lo hice las siguientes dos veces, me di cuenta de cuánto de nuestros días se centran en las comidas y cómo".

- Sin embargo, la dieta de Dorsey ha causado cierta preocupación en Internet. Los usuarios de la plataforma de Dorsey, Twitter, afirman que su dieta de ayuno se parece más a un trastorno alimentario, indicó Business Insider.