Choque de gigantes: IBM demanda a Airbnb por derechos de patente

La plataforma de alquiler calificó las acusaciones como infundadas y señaló que una decisión judicial confirmaría la exactitud del servicio

IBM presentó una denuncia contra el prestador de servicios de reserva Airbnb, acusándolo de infringir cuatro patentes en la construcción de su negocio de comercio electrónico.

Te puede interesar Con una simple idea creó un imperio: cómo hizo el dueño de Zara para amasar una fortuna de u$s65.000 M

El informe revelado por el Financial Times destaca que ambas partes negociaron por seis años, sin embargo, no lograron construir un acuerdo de licencia razonable. "IBM no tiene otras opciones para proteger sus derechos de propiedad intelectual, más que ir a los tribunales", señaló el gigante tecnológico.

Airbnb calificó las acusaciones como infundadas y señaló que una decisión judicial confirmaría la exactitud del servicio. Actualmente, IBM también tiene licencias cruzadas con "docenas de compañías similares", entre las que se encuentran Amazon, Apple, Google y Facebook.