¿Se viene otra cancelación?: Microsoft, Epic y Unity no estarán en la Game Developers Conference

Se siguen sumando cancelaciones de presencias de empresas en diferentes eventos del sector tecnológico, como medida de precaución ante el Coronavirus

Es por esta razón que Microsoft, Epic Games y Unity no participarán de este evento mundial de desarrolladores de videojuegos, que está programado del 16 al 20 de marzo en San Francisco, California (EE. UU. ).

"La salud y la seguridad de los jugadores, desarrolladores, empleados y nuestros socios en todo el mundo son nuestra principal prioridad, especialmente a medida que el mundo esté experimentando crecientes riesgos de salud pública asociados con el coronavirus", dijo la compañía.

Unity - empresa creadora del motor gráfico con el mismo nombre el cual se ha utilizado en juegos como el Pokemon Go y Cuphead-, lamentó el no poder participar del GDC 2020 y que aunque es su momento favorito del año han tomado la decisión de retirarse de la conferencia. "No queremos que ningún empleado, socio, miembro de la comunidad o desarrollador de Unity comprometa su salud", dijeron

En un comunicado le recomendó a sus empleados abstenerse de viajar a GDC ya que no tendrán un espacio físico con un stand y que "mostraremos el excelente contenido en el que hemos venido trabajando en línea".

Por su parte, Epic Games - desarrollador del popular motor de juego Unreal Engine-, trinó esta semana que aunque están emocionados de participar en el evento "las incertidumbres sobre las preocupaciones de salud ha hecho que sea inevitable enviar a nuestros empleados, por lo que hemos tomado la difícil decisión de retirar la asistencia".

Otras empresas que optaron por decisiones similares son: Facebook, Electronic Arts y PlayStation de Sony Corp.

Microsoft ya había dicho el miércoles, que no alcanzaría las previsiones de ventas para este trimestre debido a que las interrupciones de la cadena de suministro en China han perjudicado a sus negocios de Windows y computadores personales, indicó El Tiempo.