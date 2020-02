Automatización de procesos digitales: Telefónica emplea 1.500 robots para reducir costos

El objetivo es la digitalización del grupo de telecomunicaciones, lo que se traduce en una reducción de costes y una mejora de la eficiencia

Telefónica ya utiliza 1.500 robots en sus operaciones, según ha explicado Ángel Vila, consejero delegado de Telefónica en la presentación de resultados 2019.

Esta robotización permite que un 69% de los procesos sean digitales y en tiempo real. Esto facilita "una mejora de la eficiencia y una mejor calidad de servicios", según ha apuntado Vila. Un 28% de las operaciones comerciales ya se realizan online y se han reducido en un 12% las llamadas a call centers de la operadora.

La cifra de robots desplegados va en la línea de las grandes empresas multinacionales también de otros sectores, que observan cómo la implantación de las nuevas tecnologías les permite reducir los costes de sus procesos. Un ejemplo es Banco Santander, la presidenta de la entidad Ana Botín ya destacó en los resultados de 2018 que contaban con 1.200 robots para agilizar sus procesos internos.

Sin embargo a pesar de los abultado del número de robots, este dato es sólo una parte de cómo la nuevas tecnologías pueden ayudar a Telefónica a ahorrar costes. Fuentes de la operadora señalan que las nuevas redes de fibra serán clave en este camino.

El ahorro que suponen las nuevas redes de fibra

El cambio de redes de cobre a la fibra puede suponer un importante ahorro para la empresa dado que estas nuevas infraestructuras son más eficientes, por ejemplo, necesitan siete veces menos energía que el cobre, y además requieren de menos mano de obra para poder ser operadas.

Entre las ventajas de la fibra frente a las anteriores redes cobre, la fibra raramente se estropea por lo que se necesita una menor mano de obra en este aspecto. A lo que se suma que al no tener un valor propio como el cobre no suele ser objeto de robos y por tanto no hace falta sustituirla. Además, la mayor fiabilidad de la fibra hace que haya menos incidencias y por tanto, menos reclamaciones.

En este sentido, la operadora está ya procediendo a la sustitución total del cobre en algunos mercados como en el caso de España, donde más de 450 centrales han sido apagas y esperan llegar al 100% en 2024.

No en vano, nuestro país es uno de los más adelantados en la implantación de la fibra como le gusta recordar al presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete. "España tiene más hogares con fibra que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas", volvió a señalar en esta última presentación de resultados.

Telefónica está inmersa en un plan de transformación donde uno de los pilares pivote alrededor de un nuevo modelo operativo. En este sentido, la digitalización es una de las claves del proceso dado que permite por un lado, un ahorro de costes, y además se alinea con la idea repetida desde la operadora de que son una empresa digital, indicó Economía Digital.