Créditos para todos y todas: fintech y neobancos quieren aportarle a Alberto más inclusión y financiamiento barato

La cámara del sector ya se reunió con miembros del Gobierno y piden que el Banco Central no regule a todas las empresas con los mismos principios

"Es una reunión agendada hace tiempo que retoma respeta el espíritu original que era conocerse, empezar a hablar", confían a iProUP desde el sector fintech, que este martes se reúne a las 16, si todo se da como está previsto, con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, recién llegado de una reunión con sus pares de otros países en Basilea, Suiza.

La industria estará representada por la comisión directiva de la Cámara, integrada por Juan Manuel Bruzzo (Moni), Alejandro Cosentino (Afluenta) y Martín de los Santos (Mercado Libre) en un momento de cierta tensión luego de que el organismo avanzara con medidas sin que mediara ningún contacto o consulta con el sector.

La entidad monetaria viene de estipular que las billeteras virtuales deberán de ahora en más tener sus fondos en cuentas a las vista en pesos en entidades del país y, además, disponibles de forma inmediata y por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta. La decisión fue recibida, de todos modos, con cierto alivio, ya que se barajaban regulaciones mucho más agresivas tal como anticipó iProUP.

"No vamos con una agenda concreta. La idea es que sea una presentación", aseguran desde las empresas, que igual enfrentan la nueva gestión consciente del peso y la masividad que ganaron en el último tiempo y su rol fundamental como interlocutor para expandir la inclusión financiera y bajar la informalidad, un objetivo que también entusiasma al nuevo gobierno.

Hasta ahora, sólo existió un primer acercamiento informal, que incluyó a todo el sector de tecnología, para tomar nota de las inquietudes e ir trabajando en una agenda de cara a estos próximos años, tras una gestión en la que se le dio mucho apoyo a la innovación. Este será el primer contacto oficial de la cámara con las autoridades.

"Hubo una reunión con el equipo técnico de Alberto a la que fuimos como sector. Se juntaron con distintas industrias para conocer la coyuntura. Fue un buen encuentro que sirvió para hablar de desafíos, oportunidades y despejar dudas", afirma a iProUP Jacobo Cohen Imach, vicepresidente senior de Mercado Libre.

De acuerdo con el ejecutivo, el convite no tuvo un planteo en particular de ninguna de las partes. "Sirvió sobre todo para acercarnos. El ecosistema fintech es muy diverso, pero lo que nos une es la vocación de inclusión financiera y creo que lo que más interesa es eso", remarca.

Cohen Imach admite que le aclararon al nuevo gobierno que no compiten con la banca tradicional, sino que las nuevas financieras digitales se complementan.

"El gran objetivo es seguir democratizando el dinero, ver cómo generar muchos más créditos y así formalizar la economía. Nosotros llegamos a un público y atendemos necesidades que los bancos no, por diversas cuestiones, desde regulatorias hasta de escala. Alberto en su discurso habló del financiamiento no bancario. Ahí te das cuenta de que es una necesidad insatisfecha", completa.

También le anticipa a iProUP la postura de la empresa en materia de regulación, sobre la que hay varias miradas en la industria.

"Tiene que traer reglas claras para todos: emprendedores, clientes y Estado. Es fundamental que no se encorsete el desarrollo de nuevos negocios. El riesgo es que el Banco Central regule aplicando a todos los mismos principios", advierte el ejecutivo, quien destaca dos modelos que siguieron en la región:

- "Está el de Brasil, de dejar crecer a la industria e ir acompañándola. En ese país se fijaron reglas que establecían ciertos límites, pero a la vez se contemplaba el tamaño de las entidades

- "Las experiencias de México, Chile y Colombia, con bancos centrales muy conservadores y normas rígidas que intentaron regular la industria antes de que crezca. Ahí el emprendedor elige ir a otro lado. La sobrerregulación termina dificultando el acceso de la población a los servicios"

Y añade: "Otra opción es crear lo que se llama un safe harbor que establezca qué es intermediación financiera y qué no. Entendemos que lo que hacemos no lo es y, por ende, no deberíamos estar regulados por el Banco Central".

Distintas miradas

"Tuvimos contacto con personas del Grupo Callao", confía Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta, a iProUP, quien asegura que también se convocaron empresas no sólo fintech, sino relacionadas con la economía del conocimiento, las comunicaciones y el sector de tecnología en general.

"Asistieron ejecutivos de Mercado Libre, el presidente de la Cámara Fintech y yo, como vice. También Rappi, Facebook y otras tecnológicas. Hicimos básicamente un relevamiento de cosas por hacer y en las que hay que trabajar", añade.

De acuerdo con Cosentino, durante el gobierno anterior "se trabajó mucho con el Banco Central", en especial con la Mesa de Innovación que se creó en 2016 y de la que forma parte desde entonces.

"Fue un gran espacio de colaboración, un buen lugar para conocernos entre todos y entrar en contacto con autoridades, bancos y consultores. Federico Sturzenegger se había propuesto eliminar el efectivo e incrementar el uso de los medios de pago. En paralelo, al desarticular Prisma, se desmonopolizó el negocio", repasa.

Según el directivo, "el vertical crédito es muy importante y hay un tema pendiente", aunque destaca que es su opinión personal, pues en la cámara existen diferentes posiciones.

"Creo que es mejor que las fintech estén reguladas. Eso da certidumbre. Permite buscar más fácilmente inversores, al no existir riesgo regulatorio. Porque la innovación es cara", explica a iProUP. Sin embargo, asegura que "resulta fundamental que los bancos sean regulados como bancos y, como pasa en la región, las fintech sean reguladas como fintech".

"Es un negocio distinto, son más pequeñas, es preciso una regulación progresiva a medida que crecés. En México, donde estoy ahora, por ejemplo, se crearon nuevas figuras regulables. Nosotros entramos en la categoría de 'instituciones de financiación colectiva"', afirma Cosentino.

En Brasil están reguladas y Perú está en ese proceso. En México participé activamente y puedo decir que el regulador hizo un gran trabajo. Nos hizo completar encuestas y nos conoce perfectamente bien. Además circularon en la industria el borrador de la regulación y escucharon nuestras sugerencias, si bien no todas fueron aceptadas", compartió.

Cosentino afirma que otras empresas tienen miedo, lo cual es comprensible. "Dicen que cuando el Estado regula, las rompe. Temen que no se lo haga de acuerdo al negocio y al tamaño. Eso mataría a las compañías", indica. Sin embargo, asegura que las firmas del sector "abrazarían una normativa si es buena" y enfatiza: "Acá igual estamos todos en el mismo barco y eso es lo importante".

"Tengo la expectativa de que vamos a ir hacia adelante. Lo que se hizo hasta ahora es bueno pero fue casi todo en el rubro medios de pago. Hay mucho por construir para que las fintech puedan prestar a quienes lo necesitan", concluye.

Mejorar el CVU

Luego de que Ualá consiguiera una inversión de u$s150 millones, Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, se reunió con Alberto Fernández y le presentó la tarea de la firma en materia de inclusión financiera. Desde entonces, mantiene una mirada positiva sobre el futuro del sector.

"Nuestra expectativa de crecimiento es muy optimista. Con nuestros nuevos productos esperamos atraer muchos más argentinos a la plataforma, que cada vez hacen más en Ualá: desde inversiones para preservar el poder adquisitivo hasta pago de servicios y recargas", cuenta a iProUP.

Barbieri asegura que en la empresa creen "en un sistema abierto, inclusivo y transparente", por lo que celebran el estándar interoperable de CVU, el equivalente en las fintech al CBU bancario. "Lo único que hay que hacer es mejorarlo para que cada vez más personas pueda usarlo bien. Para eso se tienen que sumar todos, como pide la regulación", recalca.

Además, remarca: "Estamos regulados, pero no somos banco porque no hacemos intermediación financiera. Nos parece sensato que los que prestan depósitos de usuarios tengan supervisión. Nosotros no lo hacemos porque operamos con 100% de reservas siempre".

Impuestazo

"Nosotros no tenemos inconvenientes regulatorios ya que los negocios en los que intervenimos están claramente supervisados", aclara iProUP José Vignoli, CEO de InvertirOnLine. Sin embargo, asegura que debe trabajarse en esta cuestión para evitar inequidades.

"Hoy, una cuenta comitente abierta en una app bursátil no es tomada por los entes provinciales y nacionales como propia del cliente. Entonces, si la transfiere a su banco, se le retiene Ingresos Brutos. Estamos invirtiendo mucho en tecnología para que el usuario tenga lo mejor, y que la cuenta no sea tomada como cuenta espejo nos juega en contra", advierte.

Vignoli rescata que "en el marco de la mesa de innovación de la CNV se tomaron algunas medidas muy buenas, como habilitar la posibilidad de transferencias desde billeteras digitales a sitios como el nuestro sin pasar por el banco gracias al CVU". Con respecto a lo que viene, asegura: "Hay muchos avances que se están dando que son en un punto imparables, no solo en el país sino a nivel global".

"Existe mucha gente que estuvo marginada del sistema o accedía a servicios de mala calidad o mal precio y que se van a incorporar ya que están surgiendo soluciones de diversa índole. Esto es algo que le sirve mucho a la Argentina, que tiene un nivel de informalidad tan alto, lo que atenta contra la recaudación. Y la intención de reducir el déficit", asegura.

Además, remarca que el trabajo de las financieras digitales "es importante a la luz de lo que parece que será la impronta del nuevo gobierno en cuanto a expandir el consumo".



"Las fintech pueden contribuir a la inclusión financiera más que los bancos, ya sea por estructura, nicho o nivel de riesgo que pueden asumir. Y esto más allá de la coyuntura compleja actual, porque está claro que volver a crecer no es algo que vaya a ocurrir de un día para el otro", añade.

Diálogo 2020

El sector fintech viene creciendo en forma explosiva, aún en estos años duros. Mariano Biocca, coordinador general de la cámara que agrupa a las firmas del sector, asegura a iProUP que hace dos años, cuando se creó la institución, se hizo un primer relevamiento y había 133 empresas. Hoy ya son 223, englobadas en un paraguas de diversidad enorme y muchos modelos de negocio.

"Tanto en Argentina como en la región, un gran porcentaje de la población está subatendida en sus necesidades financieras. Mediante la tecnología podés lograr capilaridad para llegar a esa gente. Es un objetivo que no tiene bandera política. La inclusión financiera está además muy ligada a la educación financiera, que es fundamental", apunta Biocca.

Según el directivo, la entidad trabajó fuertemente "en la Fintech Task Force de la CNV, algo así como el espejo de la mesa de innovación del Banco Central".

"Básicamente, nos enfocamos en desarrollar un borrador de regulación para el peer to peer lending (préstamos entre particulares) y la posibilidad de crear una sandbox (entorno de prueba) regulatorio para que la innovación se desarrolle aunque dentro de ciertos límites", agrega.

De esta forma, Biocca adelanta que la institución está esperando a que "arranque el 2020 para ponernos a disposición del nuevo gobierno y trabajar en conjunto en sistemas abiertos e inclusivos".