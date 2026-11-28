Warren Buffett proyecta ingresos por u$s3.130 millones en 2027 gracias a los dividendos de cinco compañías de su cartera de inversiones

Berkshire Hathaway reinvierte los dividendos recibidos para financiar nuevas compras, sin pagar a sus accionistas y sosteniendo su crecimiento.

Coca-Cola, Chevron y Bank of America son las mayores fuentes de estos ingresos, mostrando la diversificación de la cartera de Warren Buffett.

Berkshire Hathaway proyecta recibir u$s3.130 millones en dividendos para 2027 de sus 5 principales inversiones, revelando su estrategia de ingresos.

Berkshire Hathaway podría recibir u$s3.130 millones en dividendos durante 2027, según las proyecciones para cinco de sus principales inversiones, una cifra que permite observar cómo obtiene ingresos sin desprenderse de sus acciones.

La suma provendría de compañías de sectores distintos, desde bebidas y energía hasta banca, servicios financieros y alimentos, dentro de una cartera que Warren Buffett construyó durante décadas y medios de pago.

Ese dinero no se destina a pagar dividendos a los accionistas de Berkshire, ya que el conglomerado mantiene una política de reinversión y utiliza los cobros para financiar nuevas compras y negocios.

Cuáles son las empresas que más dividendos aportarán a Berkshire

Coca-Cola (KO) sería la principal fuente de ingresos, con u$s848 millones previstos, gracias a la participación de 400 millones de acciones que Berkshire mantiene en la fabricante de bebidas.

La inversión acumula una trayectoria extensa de pagos crecientes, porque Coca-Cola lleva 64 años consecutivos aumentando sus dividendos y actualmente el desembolso anual representa el 65% del costo original de la posición de Warren Buffett.

Chevron (CVX) ocupa el segundo lugar entre las principales fuentes de dividendos, con ingresos proyectados por u$s600,8 millones para Berkshire Hathaway. La petrolera acumula 39 años consecutivos de aumentos en sus distribuciones a los accionistas.

En 2026, Chevron elevó 4,1% su dividendo trimestral, una decisión que se suma a su historial de pagos crecientes y sostiene los ingresos previstos para el próximo año.

Bank of America (BAC) se ubica en tercer lugar, con dividendos estimados en u$s583,5 millones para 2027, aunque Berkshire Hathaway redujo su participación en la entidad durante el período.

En julio de 2026, el banco aumentó 14% su dividendo trimestral, lo que incrementó el pago por acción y contribuye a los ingresos que la inversión podría generar.

Qué dividendos pagarán las empresas restantes

American Express (AXP) ocuparía el cuarto puesto, con u$s576,12 millones estimados, luego de aumentar 16% su dividendo trimestral en marzo de 2026, según los datos incluidos en las proyecciones.

La compañía también realiza recompras de acciones, una práctica que puede elevar la participación proporcional de los inversores que conservan sus títulos cuando disminuye la cantidad de papeles en circulación.

Kraft Heinz (KHC) completaría el grupo con u$s521,02 millones previstos, aunque la inversión fue cuestionada en sus comienzos y sigue formando parte de las posiciones que generan ingresos para Berkshire en su cartera de largo plazo.

La empresa mantiene un dividendo trimestral de u$s0,40 por acción, mientras la cartera de Buffett reúne pagos de negocios con perfiles distintos y permite distribuir las fuentes de ingreso para Berkshire Hathaway.

Para los inversores argentinos, el caso sirve como referencia para analizar la diversificación y la continuidad de los dividendos, aunque las condiciones del mercado local presentan diferencias relevantes en cada mercado.

La estrategia no elimina los riesgos ni garantiza resultados similares, pero muestra por qué algunos inversores consideran la generación de caja y el historial de distribución al evaluar compañías para el largo plazo.