Uno de los principales argumentos es que el equilibrio de cuentas públicas puede generar condiciones para una transformación económica más duradera

El desafío central son los u$s32.000 millones en vencimientos de deuda externa de 2027, clave para mantener el financiamiento.

BofA valora el equilibrio fiscal y baja inflación. Proyecta crecer 3.1% en 2027, con inflación del 18.9% y dólar a $2.000.

Bank of America (BofA) mantiene una recomendación de sobreponderar la deuda argentina de cara a 2027, al considerar que los cambios económicos e institucionales impulsados por la administración de Javier Milei pueden sostener el atractivo de los bonos soberanos.

Carlos Capistrán, jefe de research de economía para América Latina y Canadá de la entidad, ratificó la visión positiva y destacó los avances en materia fiscal, la desaceleración de la inflación y la posibilidad de consolidar nuevas reformas.

Bank of America mantiene su recomendación sobre los bonos argentinos de cara a 2027

Uno de los principales argumentos del banco es que el equilibrio de las cuentas públicas podría generar condiciones para una transformación más duradera de la economía, incluso más allá de las próximas elecciones presidenciales.

En ese sentido, Capistrán consideró que la continuidad de la disciplina fiscal y el avance hacia instituciones más sólidas, como un Banco Central independiente, serán claves para mantener la confianza de los inversores.

La entidad también observa oportunidades en los rendimientos de los bonos argentinos, que todavía ofrecen retornos elevados en relación con la calificación crediticia del país.

Entre sus instrumentos preferidos mencionó al Global 2035 (GD35), mientras que destacó el potencial de una mejora en la nota soberana si se mantiene el rumbo económico.

Bank of America ve potencial en la deuda argentina, aunque advierte por los vencimientos de 2027. (Imagen creada con IA)

Sin embargo, advirtió que las tasas internacionales elevadas y la volatilidad de los mercados pueden limitar la recuperación de los títulos.

El desafío más importante será afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera de 2027, que superan los u$s23.000 millones en capital y exceden los u$s32.000 millones al sumar intereses.

Para conseguir las divisas necesarias, el Gobierno deberá sostener el acceso al financiamiento, acumular reservas y ampliar las exportaciones.

En ese escenario, los sectores energético y minero aparecen como fuentes potenciales de dólares, impulsados por las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Bank of America anticipa la inflación y el dólar para 2027

En sus proyecciones, Bank of America estimó que la economía argentina crecerá 1,4% en 2026 y 3,1% en 2027, con una inflación de 30,3% y de 18,9%, respectivamente, para cada cierre de año.

Asimismo, proyectó un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $2.000 para fines de 2027.

Aunque el banco mantiene una perspectiva favorable sobre los bonos, considera que su desempeño dependerá de la continuidad de las reformas, la estabilidad cambiaria y la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.