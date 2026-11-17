El inversor de 96 años detalló en una carta a accionistas de Berkshire la donación de 9,2 millones de papeles. Aún conserva más de u$s160.000 millones

Buffett completará la donación de su fortuna antes de 2034, excluyendo ya a la Fundación Gates.

El inversor acelera su plan filantrópico; ya donó u$s11.000 millones en 2026, el cuádruple de 2025.

Warren Buffett dona unos u$s5.500 millones en acciones de Berkshire Hathaway a cuatro fundaciones de su familia, un monto que cuadruplica su aporte de hace un año y con el que acelera el traspaso de su fortuna a sus hijos.

La donación de Warren Buffett se conoció este lunes 16 de noviembre, junto con su tradicional carta de Acción de Gracias. Según el comunicado de Berkshire, el inversor de 96 años convierte 6.150 acciones clase A en 9.225.000 acciones clase B para repartirlas.

A quién dona Warren Buffett los u$s5.500 millones

El reparto de la nueva donación de Buffett favorece a la entidad que lleva el nombre de su primera esposa, que se queda con el 40% de los papeles:

Susan Thompson Buffett Foundation: 3.690.000 acciones.

Sherwood Foundation, de su hija Susie: 1.845.000 acciones.

Howard G. Buffett Foundation, de su hijo Howard: 1.845.000 acciones.

NoVo Foundation, de su hijo Peter: 1.845.000 acciones.

En la misma fecha de 2025, el empresario había entregado a esas cuatro fundaciones acciones por unos u$s1.350 millones. Con los cerca de u$s6.000 millones que donó en julio, ya suma más de u$s11.000 millones en lo que va de 2026.

Qué dijo Buffett en su carta de Acción de Gracias

La carta que acompañó la donación fue mucho más breve que la del año pasado, cuando se despidió como CEO. Allí, Buffett retomó una idea de 2025: "El último Día de Acción de Gracias escribí que la bondad no cuesta nada, pero no tiene precio".

Y agregó: "Un año después, solo sumaría que se capitaliza, y a una tasa mejor que cualquier cosa que Charlie y yo hayamos comprado", en referencia a su histórico socio Charlie Munger, fallecido en 2023.

El texto también recordó a sus maestros, entre ellos Ben Graham, y cerró con un pedido a los lectores: agradecer a alguien desinteresado de su propia vida y, mejor aún, "ser benefactor de otra persona".

Cómo sigue el plan de Buffett para donar su fortuna antes de 2034

El plan filantrópico de Buffett tiene fecha de cierre. En su comunicado de julio de 2026, fijó que las acciones que le quedan serán donadas a las cuatro fundaciones "de una forma u otra" antes del 31 de diciembre de 2034.

Tras esta entrega, conserva 182.140 acciones clase A, una participación valuada en más de u$s160.000 millones al 16 de noviembre. El ritmo de las próximas donaciones dependerá, entre otros factores, de la cotización de Berkshire.

El esquema ya no incluye a la Fundación Gates, que según la propia entidad recibió más de u$s47.000 millones desde 2006. En julio quedó afuera de la donación de mitad de año por primera vez en dos décadas, luego de que se conocieran los vínculos de Bill Gates con Jeffrey Epstein.

Quién conduce hoy Berkshire Hathaway

La donación llega en plena transición de mando en el conglomerado. Greg Abel es CEO desde enero de 2026 y, en septiembre, Buffett dejó la presidencia del directorio en manos de su hijo Howard para pasar a ser presidente emérito.

Para los inversores argentinos, Berkshire Hathaway se puede comprar en pesos a través de su CEDEAR en BYMA, una vía para seguir de cerca la nueva etapa de la empresa que Buffett construyó durante seis décadas.