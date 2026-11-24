En conjunto, los bancos percibirán alrededor de u$s550 millones en comisiones, de los cuales ambos gigantes concentrarán aproximadamente el 41%

Inversores argentinos pueden operar el CEDEAR de Anthropic; especialistas alertan sobre la alta valuación y competencia en IA.

Bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley obtendrán u$s550 millones en comisiones por coordinar la IPO de Anthropic.

Anthropic sale a bolsa en Nasdaq como ANT, recaudando u$s91.600 millones con sus acciones a u$s83, un gran negocio para Wall Street.

La salida a bolsa de Anthropic se convirtió en uno de los mayores negocios del año para Wall Street.

Yahoo Finance estimó que Goldman Sachs y Morgan Stanley podrían recibir cerca de u$s113 millones cada uno por su participación como principales coordinadores de la oferta pública inicial (IPO), que reunió a un sindicato de 22 entidades financieras.

En conjunto, los bancos percibirán alrededor de u$s550 millones en comisiones, de los cuales ambos gigantes concentrarán aproximadamente el 41%.

Goldman Sachs y Morgan Stanley ganarían u$s113 millones cada uno con la salida a bolsa de Anthropic

La compañía desarrolladora de Claude fijó el precio de sus acciones en u$s83 y comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.

Tras el ejercicio de la opción de sobreasignación, Anthropic colocó 1.127 millones de acciones y recaudó aproximadamente u$s 91.600 millones.

Si se suman los títulos vendidos por algunos accionistas, la operación alcanzó unos u$s93.500 millones.

Anthropic protagoniza una IPO histórica y Goldman Sachs y Morgan Stanley ganan una fortuna

El reparto de las comisiones también incluye a JPMorgan Chase y Citigroup, que podrían embolsar cerca de u$s55 millones cada uno.

Según Reuters, Anthropic afrontará u$s536,7 millones de los honorarios, mientras que los cofundadores que vendieron acciones aportarán los u$s13,3 millones restantes. El porcentaje total de comisiones equivale a cerca del 0,68% del monto de la oferta inicial.

Aunque los honorarios representan una parte relativamente pequeña de la operación, participar en una IPO de estas dimensiones ofrece beneficios adicionales para los bancos.

Además del ingreso directo, les permite ganar prestigio, mejorar su posición en los rankings de Wall Street y acceder a futuros negocios vinculados con asesoramiento financiero, préstamos y negociación de acciones.

La operación se sumó a la salida a bolsa de SpaceX, concretada en junio, y llevó a más de u$s1.000 millones las comisiones generadas por ambas compañías para las entidades financieras.

En este sentido, el mercado global de IPO recaudó más de u$s357.000 millones durante 2026, casi el doble que en 2025 y el segundo mejor registro desde 1995.

Plataformas y billeteras para comprar el CEDEAR de Anthropic en pesos

Quienes no quieran esperar a que Mercado Pago amplíe su menú de activos ya cuentan con vías habilitadas en el mercado local, fruto del trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) para listar el certificado en sincronía con Nueva York, replicando la velocidad lograda con SpaceX en junio:

CEDEAR de Anthropic (ticker ANT) en ALyC y billeteras bursátiles: se encuentra operativo en pesos a través de sociedades de bolsa y plataformas financieras locales. "Ya está listo el CEDEAR de $ANT en Cocos. Impresionante lo que avanza el mercado argentino ", celebró Ariel Sbdar , CEO de Cocos Capital, en la apertura del mercado. En la misma línea, Pierpaolo Barbieri , fundador de Ualá, destacó el trabajo conjunto con BYMA para que el papel estuviera disponible desde el primer día dentro de su módulo de Acciones, Bonos y CEDEAR

se encuentra operativo en pesos a través de sociedades de bolsa y plataformas financieras locales. "Ya está listo el CEDEAR de $ANT en Cocos. ", celebró , CEO de Cocos Capital, en la apertura del mercado. En la misma línea, , fundador de Ualá, destacó el trabajo conjunto con BYMA para que el papel estuviera disponible desde el primer día dentro de su módulo de Acciones, Bonos y CEDEAR Alternativas cripto tokenizadas: para quienes operan fuera del circuito bursátil tradicional, la plataforma Ondo Stocks lanzó este mismo jueves el token ANTon sobre las redes Ethereum, Solana y BNB Chain, permitiendo operar el rendimiento económico de la acción las 24 horas desde u$s1

Más allá del entusiasmo por participar en la historia de una empresa que hasta ayer solo estaba abierta a fondos de capital de riesgo, los especialistas aconsejan medir el momento de entrada y recordar lo sucedido en junio con SpaceX, que salió a cotizar a u$s135, superó los u$s225 en pocos días al calor de la euforia inicial y en agosto ya cotizaba por debajo de los u$s110 (más de un 30% debajo de su arranque).

"El principal riesgo es la valuación. Estamos hablando de una empresa con perspectivas extraordinarias, pero eso no significa que cualquier precio sea atractivo. La competencia de Google y OpenAI, los elevados costos de infraestructura y la necesidad de transformar crecimiento en ganancias son factores a seguir", advierte Eric Paniagua, economista y socio de PX Capital".

En sintonía, la economista Regina Martínez Riekes, directora ejecutiva en Amauta Inversiones, remarca que una parte importante del recorrido ya ocurrió en rondas privadas: Anthropic captó u$s124 millones en 2021 y u$s580 millones en 2022.

"Cuando una compañía finalmente llega a la bolsa, el ahorrista reconoce la marca, usa el producto y entiende el negocio. Siente que está mejor preparado para invertir, pero el precio también se preparó. Si una empresa que entusiasma acaba de salir a bolsa, no hace falta comprar en la euforia del primer día: la acción va a seguir ahí mañana", pondera.