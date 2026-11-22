Las ventas de octubre mostraron una mejora interanual, impulsada por el comercio electrónico, mientras supermercados y mayoristas siguen en baja

A pesar del crecimiento, el consumo acumuló una caída del 2,3% en 2026; solo e-commerce y farmacias crecieron en el año.

La consultora Scentia reportó que el comercio electrónico, con 33,2% de alza, impulsó el crecimiento, mientras supermercados aún caen en octubre.

El consumo masivo en Argentina registró un avance del 0,9% en octubre, el primer resultado positivo interanual de 2026.

El consumo masivo argentino dejó atrás en octubre la racha de retrocesos interanuales y registró un avance del 0,9%, el primer resultado positivo de 2026, aunque todavía insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas.

Frente a septiembre, las ventas crecieron 6,2%; sin embargo, entre enero y octubre acumularon una caída del 2,3% respecto del mismo período de 2025, lo que mantiene al sector en terreno negativo.

¿Qué canales impulsaron el crecimiento del consumo masivo en octubre?

La recuperación no se apoyó en los puntos de venta tradicionales, sino en otros canales que ganaron terreno durante octubre, según el relevamiento de la consultora Scentia, con el comercio electrónico como principal impulsor.

Las ventas online treparon 33,2%, el mayor avance entre los segmentos relevados; las farmacias crecieron 3,2% y los kioscos y almacenes registraron una mejora interanual del 1,6% durante octubre en el país.

El movimiento también alcanzó a las categorías de productos y las compras de alimentos aumentaron 7,5% interanual, mientras que los artículos impulsivos, principalmente golosinas y snacks, subieron 16,5% durante octubre.

En la comparación con septiembre, todos los canales mostraron mejoras y los supermercados lideraron con un alza del 9,5%, mientras autoservicios, mayoristas y comercio electrónico avanzaron 8,9% cada uno.

¿Qué sectores siguen perdiendo ventas en lo que va de 2026?

La mejora mensual no se trasladó de igual manera a los formatos tradicionales, que continuaron con variaciones interanuales negativas y todavía no recuperan terreno en el balance general del consumo masivo durante 2026.

En octubre, las ventas de supermercados bajaron 0,3% frente al mismo mes del año anterior, los autoservicios independientes retrocedieron 0,4% y los mayoristas sufrieron la caída más pronunciada, con un descenso del 6,4%.

Al observar los primeros diez meses del año, supermercados y mayoristas acumularon caídas del 3,5%, mientras que los demás canales tuvieron desempeños diferentes y solamente dos segmentos lograron cerrar con variaciones positivas.

En ese acumulado, el comercio electrónico avanzó 35% y las farmacias mejoraron 1,2%, los únicos canales que crecieron entre enero y octubre, de acuerdo con los datos difundidos por Scentia.

El semáforo del consumo argentino sigue en rojo

La Fundación ECOSUR elaboró una herramienta que reunía 21 variables agrupadas en 10 segmentos para monitorear la evolución del consumo privado.

El relevamiento combinaba información de distintas fuentes y períodos, con el objetivo de identificar qué componentes del gasto de los hogares mostraban señales de recuperación y cuáles continuaban en retroceso.

El resultado al 12 de octubre de 2026 mostraba que 11 de esos 21 indicadores registraban caídas interanuales, incluso comparando contra bases ya deprimidas.

De los cinco indicadores con información disponible para septiembre, tres registraron mejoras mensuales y dos volvieron a caer:

Las mejoras : los patentamientos de autos aumentaron 4,6% respecto de agosto , los de motos crecieron 3,5% y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella subió 2,4% mensual .

: los patentamientos de autos aumentaron , los de motos crecieron y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella subió . Las caídas: las ventas minoristas que releva CAME retrocedieron 1,2% mensual y los préstamos al consumo, que incluyen créditos personales y tarjetas, bajaron 1%.

En la comparación interanual el panorama también era dispar: los patentamientos de motos crecieron 35,7%, mientras los de autos cayeron 10,8%. La confianza del consumidor mejoró 3,4% y los préstamos al consumo disminuyeron 9,6% interanual en términos reales.

Esa cifra confirmaba lo que exhibía el sistema financiero. El stock de crédito en pesos al sector privado estaba prácticamente en el mismo nivel real que en julio de 2025, y las líneas de consumo acumulaban trece meses consecutivos de caída según LCG.

Los rubros con peor desempeño

El ranking de retrocesos interanuales dibujaba con precisión dónde se ajustaba el hogar argentino.

Consumo de carne bovina: -13,2% en agosto

en agosto Ventas por comercio electrónico con tarjetas de crédito: -12,4% en julio

en julio Patentamientos de autos: -10,8% en septiembre

en septiembre Shoppings: -8,1%

Electrodomésticos y artículos para el hogar: -7,7% en junio

en junio Supermercados: -6% interanual en julio

interanual en julio Autoservicios mayoristas: -5,6%

En el otro extremo aparecían tres categorías en alza: patentamientos de motos con 35,7%, consumo de carne porcina con 14,3% en agosto y ventas de leche fluida con 6,7%.

Esa combinación describe un patrón de sustitución. Bajaba el consumo de carne vacuna y sube el de carne porcina, más barata. Caían los patentamientos de autos y crecían los de motos.

En julio, 16 de los 18 indicadores disponibles registraron caídas mensuales.

En agosto, hubo una mejora parcial. Ocho de las 12 variables relevadas avanzaron, con las importaciones de bienes de consumo subiendo 10,3%, los patentamientos de autos 8,9% y las ventas de combustibles 4,1%. Pero las ventas minoristas de CAME cayeron 2,7% mensual, los préstamos al consumo 1,2% y el consumo de carne bovina 4%.

En septiembre, el resultado volvió a ser dispar. Había además un contraste con las estadísticas oficiales. Mientras el consumo privado creció 0,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026 según los datos oficiales, buena parte de los indicadores asociados al consumo masivo continuaba en retroceso.

De este modo, para ECOSUR, los primeros datos de septiembre todavía no permitían confirmar una recuperación generalizada.