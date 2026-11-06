Según informó la CACE, las marcas vendieron, en promedio, el equivalente a 15 días de un mes habitual en los 3 días de duración del evento

Remeras y cosmética lideraron por unidades, mientras que tecnología y hogar dominaron la facturación en Tiendanube y Mercado Libre.

La CACE informó ventas equivalentes a 15 días de un mes promedio, con 800 empresas y 32% de descuento. Ticket promedio de $105.039.

El CyberMonday 2026 facturó $682.185 millones en tres días, con 6,5 millones de órdenes y 14,6 millones de productos vendidos.

El CyberMonday 2026, uno de los principales eventos de comercio electrónico del país organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dejó datos alentadores para las empresas participantes.

En esta edición, según informó la CACE, las marcas vendieron, en promedio, el equivalente a 15 días de un mes habitual en los 3 días de duración del evento.

CyberMonday 2026 dejó ventas por $682.185 millones y un ranking con varios protagonistas

Durante los tres días de ofertas, la facturación total alcanzó los $682.185 millones. En total, se concretaron casi 6,5 millones de órdenes de compra y se vendieron más de 14,6 millones de productos en todo el país, con un ticket promedio que se ubicó en $105.039.

Con un promedio de descuento de 32%, participaron casi 800 empresas entre grandes marcas, pymes y emprendedores.

"Estos resultados nos muestran un consumidor que sigue apostando por el canal digital, pero de una manera mucho más estratégica. Los datos muestran un incremento en la cantidad de unidades vendidas pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca, pero no por encima de la inflación promedio", explicó Andrés Zaied, presidente de la CACE.

Durante el evento, los consumidores aprovecharon las oportunidades para hacer rendir su presupuesto en consumos de uso cotidiano y buscaron opciones para planificar sus próximos viajes. Así, las categorías destacadas en esta edición fueron:

Apps de alimentos

Marketplaces

Turismo

CyberMonday 2026 mostró qué compraron los argentinos y qué productos quedaron relegados

Por el contrario, los grandes ausentes de esta edición fueron los rubros de Aire Acondicionado y TV. Esta baja en la demanda responde a un clima que en la previa no registró altas temperaturas, lo que retrasó la compra de refrigeración, y el hecho de que gran parte de los usuarios ya renovó sus televisores aprovechando las oportunidades del último Mundial.

En cuanto a la distribución geográfica, las provincias que mostraron mayor interés e interacción durante esta edición del CyberMonday fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, según datos de TNS Kantar Argentina.

CyberMonday 2026: los productos más vendidos en Tiendanube y Mercado Libre

Los productos más comprados del CyberMonday 2026 en Argentina fueron las remeras, los artículos de cuidado personal y cosmética, y los bienes de consumo masivo.

Por facturación, en cambio, lideraron los aires acondicionados inverter, los kits de Starlink, los televisores de 55 pulgadas, los celulares de gama alta y las consolas PlayStation 5.

Las remeras fueron el artículo más vendido del CyberMonday 2026, con, por ejemplo, más de 95.000 unidades comercializadas en las tiendas de Tiendanube.

La indumentaria se consolidó como la categoría dominante del evento y concentró el 48,5% de las órdenes de esa plataforma.

La categoría también mostró una recuperación en productos estacionales. Las camperas crecieron 105% en facturación y los zapatos 122%, mientras que las zapatillas se ubicaron entre los productos más buscados en todas las franjas etarias.

En cantidad de unidades, el ranking estuvo encabezado por el óleo capilar, seguido por las cápsulas de café, el sérum de ácido hialurónico, la sidra y los ventiladores de techo. La cosmética, el cuidado personal y los bienes de consumo masivo fueron los grandes protagonistas del volumen de ventas.

Por facturación, los aires acondicionados split inverter encabezaron el ranking de Mercado Libre, seguidos por los kits de Starlink, los televisores de 55 pulgadas, los celulares iPhone y las consolas PlayStation 5.

La tecnología y los equipos para el hogar concentraron una parte importante de las compras de mayor valor.

La demanda de electrodomésticos también fue fuerte. Los lavarropas lideraron las consultas de tecnología, mientras que heladeras y aires acondicionados se ubicaron entre los productos más buscados por los consumidores mayores de 25 años.