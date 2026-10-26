El Gobierno firmó acuerdos con la UIA, cámaras y plataformas como Mercado Libre y Meta para detectar estos productos y cruzar datos con ARCA

El contrabando en electrónicos subió al 30%; se busca proteger la industria nacional y evitar pérdidas fiscales de u$s2.300M.

Acuerdos con Mercado Libre, Meta, UIA y cámaras permitirán el cruce de datos con ARCA para detectar irregularidades.

El Gobierno y plataformas de ecommerce lanzan 6 acciones contra el contrabando y la venta ilegal de productos en línea.

Acuerdos marco con las principales cámaras del sector; convenios específicos con Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar; aporte de información sobre los principales oferentes de categorías sensibles; cruce de datos por ARCA; aplicación del Protocolo de Vigilancia de Mercado; y campañas de comunicación dirigidas a vendedores y proveedores son las seis acciones que implementará el Gobierno y las plataformas de ecommerce implementará contra el contrabando.

El objetivo es detectar la oferta de productos ingresados de manera ilegal a través de plataformas digitales.

La reunión entre funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME y representantes de la UIA y otras cámaras se realizó a las 11.

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía firmará acuerdos marco con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Cámara de Importadores (CIRA), Afarte, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Se sumarán, mediante acuerdos específicos, empresas y tiendas virtuales. Firmarán convenios específicos Mercado Libre, Meta para sus marketplaces en Facebook e Instagram, Frávega y Cetrogar.

Cómo funcionará el intercambio de información entre el Estado y las plataformas

Las plataformas firmantes aportarán información sobre los principales oferentes de productos en las categorías sensibles.

El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización.

Los acuerdos específicos contemplan reportes trimestrales e intercambio de datos que podrán cruzarse con registros de la Dirección General de Aduanas y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

En Mercado Libre, la primera etapa abarcará notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos.

La plataforma se incorpora al mecanismo de identificación y baja de publicaciones que ya se aplicaba con Meta.

En el caso de Meta, el acuerdo contempla la baja de sitios o publicaciones denunciados en Facebook e Instagram.

Protocolo de Vigilancia de Mercado: qué pasa si se detectan irregularidades

En caso de corresponder, se avanzará conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado, aprobado por la Resolución 56/2026.

La norma fue sancionada el 6 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.

Asegura que los productos y servicios comercializados cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes.

Los procedimientos podrán derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia.

La resolución faculta a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial a aplicar sanciones, y a la Subsecretaría de Comercio Exterior a ejecutar los controles.

Los costos de verificación serán afrontados inicialmente por la Secretaría de Industria y Comercio.

Campañas de comunicación y mesas de trabajo con Aduana y Seguridad

Las plataformas se comprometen a realizar campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores.

Buscan reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, en especial las vinculadas al origen de los productos.

El entendimiento con la UIA suma mesas de trabajo con Economía, Aduana y Seguridad para coordinar acciones e incorporar herramientas tecnológicas y controles sistémicos.

Apuntan a mejorar la detección de contrabando, fraude marcario y venta de productos fuera de norma, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales.

La medida era un reclamo de la UIA desde hacía más de un año e incluye el control de la subfacturación de importaciones.

El acuerdo se firmó en la sede de la Secretaría, bajo la órbita de Pablo Lavigne.

Por qué reclama la industria: el contrabando en cifras

Según la III Encuesta UIA de septiembre, el 59,7% de las 628 empresas relevadas calificó como alto o muy alto el efecto del mercado informal en su operación.

El comercio electrónico alcanza a cuatro de cada diez compañías afectadas, a través de redes sociales y plataformas de venta.

Según Afarte, en electrónicos el contrabando pasó de entre 5% y 7% del mercado a cerca de 30% en dos años.

Algunos estudios estiman una pérdida fiscal para ARCA de al menos u$s2.300 millones.

La UIA sostiene que el esquema actual de denuncias muchas veces actúa cuando la mercadería ya ingresó y fue comercializada.

Entre sus pedidos figuran mejorar la trazabilidad en los marketplaces, agilizar la baja de publicaciones e identificar más rápido a los importadores responsables.

Contexto y miradas: competencia desleal y críticas a la política oficial

Mercado Libre reclamó un marco regulatorio igual para todos ante el ingreso masivo de productos de bajo costo de plataformas chinas, y denunció a Temu por presunta deslealtad comercial.

Desde el ámbito oficial aclararon entonces que ese conflicto se limitaba al cumplimiento de normas publicitarias.

Voces del sector industrial vinculan el aumento del contrabando con las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno.

Según un reporte de mediados de octubre, el Gobierno nacional no se había pronunciado sobre ese planteo de la UIA.

Los acuerdos llegan en un contexto de señales de recesión, debilidad del consumo y mayor competencia de productos importados.

Como prevén reportes trimestrales, el seguimiento de los resultados podrá medirse en los próximos meses.