En su informe sobre América Latina, la entidad precisó que el consumo, la industria, la construcción y el comercio continúan débiles

La inflación erosionó el poder adquisitivo. Una baja real de precios y la recuperación salarial son claves para evitar tensiones financieras.

La recuperación económica no se materializa; el crecimiento se concentra en exportaciones, mientras consumo e industria siguen débiles.

JPMorgan proyecta un crecimiento económico de Argentina del 1,5% para 2026, el más cauteloso de Wall Street.

JPMorgan, una de las entidades bancarias más prestigiosas del mundo, sostuvo que la economía sigue impulsada por las exportaciones, mientras el consumo, la industria y la construcción no logran despegar. Para 2026 proyecta un crecimiento de 1,5%, con riesgos a la baja.

El banco remarcó que la recuperación económica prevista para la Argentina no se materializó. En su informe sobre América Latina, la entidad precisó que el consumo, la industria, la construcción y el comercio continúan débiles.

JPMorgan prevé que la economía argentina crecerá apenas 1,5% en 2026

El banco mantiene una proyección de crecimiento de 1,5% para 2026 y de 2,5% para 2027, muy por debajo del 3% que contemplaba el proyecto de Presupuesto del Gobierno.

La expansión, advirtió la entidad, sigue concentrada en las exportaciones, mientras el mercado interno no acompaña.

La inflación erosionó el poder adquisitivo de los hogares y la mayor morosidad desaceleró el crédito, mientras el empleo urbano permaneció prácticamente sin cambios y la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los principales aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026.

JPMorgan vinculó ese deterioro con la diferencia entre el aumento del costo de vida y el de los ingresos. La canasta básica subió 33,1% interanual, mientras que el ingreso familiar por habitante creció 31,3%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo cercana al 1,4%.

JPMorgan enfría las expectativas para Argentina y advierte que la recuperación todavía no llegó

Para 2027, el banco espera un crecimiento de 2,5%, impulsado por un avance de 11% en las exportaciones y de apenas 0,4% en el consumo privado.

Ese escenario favorecería a la minería, el agro y la energía, pero tendría un impacto limitado en el comercio, el empleo y los ingresos de los hogares.

JPMorgan anticipó que la inflación se moderaría hacia el 2% mensual en 2027, con un índice de precios de 23% para ese año y de 31% para 2026. Aun así, prevé que las políticas fiscal y monetaria se mantengan restrictivas.

El banco alertó que la evaluación de los hogares sobre el programa económico antes de las elecciones de 2027 dependerá de que la baja de la inflación se traduzca en una recuperación de los salarios y del consumo.

Si la actividad permanece estancada, advierte, el mercado podría asignar una probabilidad mayor a un cambio de rumbo y agravar las tensiones financieras.

El diagnóstico de JPMorgan se ubica entre los más cautelosos de Wall Street. Goldman Sachs y Barclays proyectan un crecimiento de 1,8% para 2026, mientras que Bank of America mantiene la estimación más optimista, con 2%.