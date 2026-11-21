El peso de los impuestos convierte a Argentina en el país más caro para tomar un préstamo personal, por encima de Turquía y Uruguay

Eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales bajaría al país del primer al tercer puesto en carga impositiva.

Argentina lidera el ranking de impuestos sobre préstamos personales, que encarecen un 39% el crédito.

Pedir un préstamo personal en Argentina tiene un costo tributario muy superior al de cualquier otro mercado relevado: los impuestos encarecen un 39% el financiamiento contratado en el país.

Esa carga ubica a la Argentina en el primer puesto mundial y revela una particularidad del sistema local, donde cuatro gravámenes se acumulan sobre una misma operación de crédito.

¿Por qué los préstamos personales son tan caros en Argentina?

El relevamiento de BDO Argentina para la ONG Lógica muestra que, por cada $1.400 abonados entre intereses y costos asociados, $390 terminan destinados a impuestos y no al rendimiento financiero de la entidad.

En ese ejemplo, el banco recibe $1.000 por su financiamiento, mientras que el componente tributario se distribuye entre $240 de IVA, $100 de Ingresos Brutos y $50 de tasas municipales.

A esos cargos se suma el Impuesto de Sellos, que recae sobre el capital solicitado y amplía todavía más el costo total que debe afrontar quien pide dinero prestado.

La combinación explica por qué Argentina es el único de los 30 países examinados que aplica simultáneamente IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales y Sellos sobre las operaciones de financiamiento.

El estudio abarcó economías que representan el 84% del Producto Bruto Interno global y encontró que la presión local supera ampliamente los registros observados en el resto de la muestra internacional.

Turquía aparece segunda con una carga del 30%, Uruguay ocupa el tercer lugar con 22%, y el promedio de los otros 29 países queda en apenas 3,33%, según el relevamiento.

¿Cómo impactan los impuestos en el acceso al crédito?

La diferencia no se explica por un único gravamen, ya que Argentina lidera en tasas municipales y Sellos, mientras ocupa el segundo puesto en IVA e Ingresos Brutos dentro de la comparación internacional.

Además, 20 de los países relevados no cobran impuestos sobre los intereses de los préstamos, una diferencia que contrasta con la acumulación de tributos aplicada actualmente en el mercado argentino.

El peso de esa recaudación tampoco se concentra exclusivamente en el Estado nacional, dado que el 69% de los impuestos sobre intereses queda en provincias y municipios, incluida la porción coparticipable del IVA.

Para Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO, el rasgo distintivo del sistema argentino es precisamente la superposición de gravámenes, que desalienta el financiamiento frente a la estrategia de otros países.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, advirtió que esa carga restringe el acceso al crédito y condiciona decisiones de consumo e inversión de personas y empresas en la economía argentina.

Como referencia, señaló que Chile tiene 9 veces más préstamos a individuos que Argentina y atribuyó una parte central de esa brecha al peso tributario que enfrentan los créditos locales.

El informe plantea que eliminar Ingresos Brutos y las tasas municipales modificaría la posición argentina, que dejaría el primer puesto y pasaría al tercero en el ranking de impuestos sobre intereses.