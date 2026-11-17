Jorge Macri presentó el RIMI CABA ante empresarios pymes, que pueden anotarse online desde montos de u$s100.000 hasta el cierre del 30 de noviembre

La primera ventana de inscripción cierra el 30 de noviembre; el régimen cuenta con un cupo fiscal total de $300.000 millones.

Abierto a microempresas desde U$S 100.000, prioriza proyectos en Microcentro y sectores estratégicos como IA y biotecnología.

El RIMI CABA permite a pymes descontar hasta el 25% de inversiones en la Ciudad de Buenos Aires de Ingresos Brutos y otros tributos.

El RIMI CABA, el régimen porteño para medianas inversiones, ya está en marcha y permite a las pymes descontar de Ingresos Brutos hasta el 25% de lo que inviertan en la Ciudad de Buenos Aires, con una primera ventana de inscripción que cierra el 30 de noviembre.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo presentó este martes 17 de noviembre ante pequeños y medianos empresarios y lo enmarcó en su política fiscal. "Para nosotros bajar impuestos es un deber ético", sostuvo. La inscripción es 100% online por la plataforma TAD.

Cómo funciona el RIMI CABA y cuánto se puede ahorrar

El RIMICABA, nombre oficial del régimen porteño, nació con la Ley 6.950 de la Legislatura porteña y es el complemento local del RIMI nacional para pymes.

Los beneficios principales son:

Pago a cuenta de Ingresos Brutos por hasta el 25% de la inversión realizada.

Exención de Sellos para los contratos firmados en la Ciudad vinculados al proyecto.

Exención de ABL e Impuesto Inmobiliario por dos años sobre los inmuebles construidos con la inversión.

Crédito preferencial del Banco Ciudad.

Según los cálculos oficiales de la Ciudad del 17 de noviembre, una panificadora que invierta u$s125.000 obtendría un incentivo superior a $46 millones, equivalente a pagar 58% menos de Ingresos Brutos durante 24 meses.

Quiénes pueden anotarse en el RIMI CABA

El régimen porteño tiene dos puertas de entrada: empresas ya aprobadas en el RIMI nacional con actividad en la Ciudad y microempresas que inviertan entre u$s100.000 y u$s149.999,99, un tramo que queda debajo del piso del esquema nacional.

Los montos mínimos de inversión según el tamaño de la empresa son:

Microempresas: desde u$s100.000.

Pequeñas empresas: desde u$s600.000.

Medianas tramo 1: desde u$s3,5 millones.

Medianas tramo 2: desde u$s9 millones.

Bienes de alta eficiencia energética: desde u$s50.000.

Quedan afuera las actividades financieras, cambiarias y de seguros, y el beneficio no se combina con otros regímenes de promoción porteños.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El calendario de inscripción al incentivo porteño para pymes tiene dos ventanas, según la Disposición 434/2026 de la Ciudad:

Primera ventana: del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Segunda ventana: del 1 al 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes compiten por el cupo fiscal de 2027, de $150.000 millones, repartido en $75.000 millones por ventana. Para los dos años del régimen, la Ciudad habla de $300.000 millones.

Un dato clave, anotarse primero no da ventaja. Las solicitudes de cada ventana se evalúan juntas al cierre y la fecha solo sirve para desempatar. Quien quede sin cupo en la primera debe volver a presentarse en la segunda.

Qué zonas y sectores estratégicos tienen prioridad

Para asignar el beneficio fiscal, la Ciudad reserva en cada ventana un 40% para inversiones menores a u$s600.000 y un 60% para las mayores, según la Resolución 67/2026 de la Subsecretaría de Inversiones.

Dentro de cada tramo pasan primero los proyectos del Microcentro, donde se proyecta el Distrito de Inteligencia Artificial, y de la zona sur. Luego siguen los 11 sectores estratégicos que fijó la Ciudad, entre ellos inteligencia artificial, biotecnología, economía verde, industrias creativas, gastronomía y servicios de salud.

Qué condiciones exige el RIMI CABA

Para acceder al crédito fiscal, las empresas necesitan usuario miBA nivel 3, estar al día con sus impuestos o en un plan de pagos sin incumplimientos y presentar una declaración jurada.

A cambio, deben mantener la actividad productiva en la Ciudad al menos cuatro años. Si no cumplen, pierden el beneficio y deben devolver los tributos con intereses.