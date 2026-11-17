La mora de las billeteras llegó al 29,9%, mientras la bancaria bajó al 12,6%. Pero una diferencia contable cambia por completo la comparación.

Según datos de septiembre de la Central de Deudores del Banco Central, la morosidad con billeteras virtuales, fintech y otros proveedores no bancarios creció hasta el 29,9%.

Es decir, prácticamente uno de cada tres pesos prestados, mientras en los bancos bajó al 12,6% después de dos años de escalada y récords históricos. El problema es que las dos cifras no miden lo mismo, y cuando se las pone en la misma regla, la mejora bancaria se achica mucho.

De acuerdo con el reporte, entre los usuarios que operan únicamente con billeteras, la mora directamente se duplicó.

El relevamiento de Fortress Consulting sobre el mismo universo repara en otro dato fuerte. El 31,04% de la deuda de los hogares con prestamistas no bancarios estaba en situación irregular en septiembre, contra el 19,28% de un año atrás. En doce meses, la porción impaga creció más de once puntos.

Del lado bancario, la foto muestra el primer alivio sostenido después de una escalada de dos años que había llevado la mora a máximos de la serie. Por línea, los préstamos personales siguen siendo lo más deteriorado con el 17%, mientras las tarjetas de crédito están en el 12,2%.

Esa tijera, deurda que sube afuera y baja adentro, venía anticipándose desde hace meses, cuando quedó claro que la mora récord frenaba en los bancos y se disparaba en las billeteras digitales. Lo que los datos de septiembre agregan es la explicación de por qué la brecha se agranda, y no es la que el número sugiere.

¿La mejora bancaria es recuperación real?

La normativa del Banco Central exige a las entidades financieras a dar de baja de sus balances los créditos con más de doce meses de atraso, que pasan a registrarse fuera del balance como irrecuperables.

Las entidades no bancarias, mientras tanto, no tienen esa misma exigencia y pueden mantener esos préstamos en sus carteras.

Los números de septiembre muestran ese mecanismo funcionando a pleno. Los préstamos irrecuperables registrados fuera de los balances bancarios subieron 10,1% en el mes, hasta unos $370.761 millones, mientras la deuda irregular dentro de los balances bajó $205.288 millones.

Vale decir que una parte sustancial de la mejora no fue gente poniéndose al día sino créditos mudándose de un casillero contable a otro.

La consultora Analytica agrega el segundo canal de limpieza, que es la venta de carteras problemáticas a fideicomisos financieros, una operación que saca la deuda mala del balance del banco y la transfiere a un vehículo que intentará cobrarla.

Si los créditos dados de baja se computaran en el indicador, la morosidad bancaria rondaría el 16,8%, no el 12,6% publicado.

La comparación engañosa

El número bancario mide lo que los bancos todavía admiten en sus balances, después de dar de baja lo incobrable, vender lo problemático y refinanciar lo refinanciable. El número de las billeteras y fintech mide algo más parecido a lo que los deudores efectivamente no pagaron, porque esas carteras conservan los préstamos vencidos por más tiempo.

En resumen, el número de las billeteras es más negativo porque es más honesto. No porque las fintech presten mejor o peor que los bancos, sino porque su contabilidad tarda más en borrar la evidencia.

Entretanto, del informe también surge que buena parte de los deudores le debe a los dos sistemas a la vez, al banco la tarjeta y a la billetera el préstamo de consumo. Cuando el banco da de baja su crédito y la billetera lo mantiene, la misma persona mejora en una estadística y empeora en la otra sin que su situación real haya cambiado en nada.

A eso se suma la diferencia de público que sí es real. Las billeteras expandieron su base hacia segmentos que los bancos no atienden, justo mientras los bancos y las billeteras ponían un freno a los préstamos para priorizar la cobranza.

El prestamista no bancario llega al trabajador informal y al monotributista de ingresos variables, el perfil más golpeado por el ajuste del consumo, de modo que una parte de la brecha es genuina. Pero el tamaño de esa brecha, once puntos contra diecisiete, está inflado por la contabilidad.

Refinanciar para llegar a fin de mes

Un dato estructural que aporta EcoGo indica que los créditos con más de un año de atraso ya representan el 15,7% del total, casi uno de cada seis préstamos vigentes, y esa proporción se duplicó en apenas siete meses.

No se trata de atrasos transitorios de quien paga con unos días de demora, sino de deudas que llevan más de doce meses sin movimiento, el escalón previo a la incobrabilidad definitiva.

Los relevamientos de consumo completan la imagen. El 67,7% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20 del mes, y seis de cada diez tomaron deuda en los últimos seis meses, con el 76% destinándola a gastos básicos como alimentos, salud y servicios. El crédito dejó de financiar consumo aspiracional y pasó a financiar la llegada a fin de mes.

Si tenes deudas, te conviene contemplar aglunos apuntes.

Lo primero es que la deuda con una billetera o una fintech reporta a la misma Central de Deudores que la bancaria, con las mismas categorías de situación crediticia, de la 1 normal a la 5 irrecuperable. Caer en situación irregular con un proveedor no bancario mancha el historial para todo el sistema, incluido el banco que mañana podría ofrecer una tasa más baja.

Lo segundo es que la baja contable no borra la deuda. Que un banco dé de baja un crédito de su balance no significa que lo perdone, la obligación sigue existiendo, puede ser vendida a un fideicomiso o un estudio de cobranza, y el registro negativo permanece. Quien cree que el silencio del acreedor es un indulto suele descubrir lo contrario cuando intenta sacar un préstamo años después.

Y lo tercero es que refinanciar conviene solo con los números en la mano. Las refinanciaciones récord muestran que las entidades están dispuestas a negociar, y para el deudor ahogado un plan de pagos es mejor que la situación 5. Pero cada refinanciación tiene su costo financiero, y conviene compararlo contra alternativas, empezando por revisar cuánto cuesta pedir un préstamo personal y qué banco cobra la tasa más baja antes de aceptar la primera oferta del acreedor.

El cierre vuelve al punto de partida, porque la pregunta que importa no es por qué difieren los indicadores sino qué miden de verdad. La mora bancaria baja porque los bancos limpian balances. La mora de las billeteras sube porque sus números todavía muestran lo que las familias no pueden pagar. Entre las dos fotos, la economía real de los hogares se parece bastante más a la segunda.