Más de 7 millones de argentinos se financian con fintech, pero un informe de la OCDE reveló que la mayoría no entiende cómo funcionan los intereses online

El acceso simple a préstamos digitales sin comprensión genera sobreendeudamiento; la clave es diseñar productos que informen antes de decidir.

La cartera de crédito fintech en Argentina crece 47%, pero su mora asciende al 26,2%, generando preocupación por el sobreendeudamiento.

Revela la OCDE: 72% de usuarios de crédito online no comprende los intereses, un desafío para la educación financiera.

El 72 por ciento de los usuarios a nivel global que tomó alguna vez un crédito completamente online no comprende cómo funcionan los intereses, según un relevamiento de la OCDE realizado en 39 economías.

A pocos días del próximo 5 de octubre, fecha en la que se celebre el Día de la Educación Financiera, el informe precisó que en la Argentina, más de 7 millones de personas ya se financian a través de una fintech, a partir de la factilidad que estas entidades otorgan a la hora de acceder al crédito.

El festejo previsto para el próximo lunes busca promover una gestión responsable del dinero, en un contexto donde comprender los costos y riesgos de las herramientas financieras sigue siendo uno de los principales desafíos pendientes.

El crecimiento del crédito digital sin el correlato de una mejor comprensión financiera abre una pregunta vital para el sector: si facilitar el acceso alcanza para hablar de inclusión financiera, o si la tecnología también debe ayudar a entender el costo real de cada decisión.

Esa tensión, lejos de ser nueva, ya fue enfrentada antes por otros sectores de las finanzas digitales, como el de las criptomonedas.

Qué dice el informe de la OCDE sobre educación financiera digital

El relevamiento de la OCDE, realizado en 39 economías, midió el nivel de comprensión financiera entre adultos que habían tomado crédito de forma completamente online.

Apenas el 28% de los consultados comprendía cómo funcionan el interés simple y compuesto, mientras que solo el 35% alcanzaba el nivel mínimo de alfabetización financiera digital.

Otro estudio de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE (OCDE/INFE) arrojó cifras similares: el 58% de los adultos no sabe calcular el interés compuesto, el 74% no compara productos entre distintos proveedores y el 76% no busca asesoramiento de fuentes independientes antes de endeudarse.

El organismo advierte que los procesos rápidos de aprobación, sumados al marketing agresivo y la posibilidad de contratar crédito en pocos pasos, pueden favorecer decisiones repetidas de endeudamiento sin una evaluación completa de sus consecuencias.

Por eso, la OCDE recomienda incorporar información y educación financiera en el momento previo a la contratación, de forma que el usuario pueda evaluar costos, capacidad de repago y riesgos antes de asumir una nueva deuda. La discusión, sostiene el organismo, empieza a trasladarse del simple acceso al diseño de los productos financieros.

Cómo fue el crecimiento del crédito fintech en la Argentina

Los datos del Banco Central confirman la magnitud del crecimiento del sector.

La cartera de crédito fintech creció 47% interanual en términos reales en febrero de 2026, y consolidó una tendencia que viene acelerándose desde hace varios años.

A fines de 2025, la cantidad de usuarios financiados por este tipo de plataformas llegaba a 6,7 millones de personas, dos millones más que un año antes.

Ese ritmo de expansión llevó al total actual de usuarios fintech a superar los 7 millones en todo el país.

El crecimiento se explica, en gran parte, por la simplicidad de los procesos de aprobación y la posibilidad de acceder a financiamiento con apenas unos clics desde el celular.

Sin embargo, esa misma velocidad es la que empieza a generar preocupación entre reguladores y especialistas del sector.

La mora crece a la par de la expansión del crédito

La expansión del crédito fintech convive con un deterioro visible en los indicadores de pago.

La irregularidad de la cartera fintech alcanzó el 26,2%, un nivel considerablemente más alto que el de la banca tradicional.

Ese porcentaje trepa al 34,1% en el caso de los préstamos personales otorgados por proveedores no financieros, el segmento más expuesto al sobreendeudamiento.

Un dato adicional profundiza la preocupación: de los dos millones de personas que sumaron financiamiento fintech durante 2025, 1,6 millones ya contaban con crédito previo en bancos u otros proveedores.

Esto sugiere que buena parte del crecimiento del sector no corresponde a nuevos usuarios bancarizados, sino a personas que acumulan deuda en distintas plataformas de manera simultánea.

El fenómeno enciende una alerta sobre el nivel de sobreendeudamiento que puede esconderse detrás de las cifras de crecimiento del crédito digital.

La lección que dejó el ecosistema cripto sobre educación financiera

El ecosistema de las criptomonedas convive desde sus inicios con la misma tensión entre simplicidad y comprensión del riesgo.

Jeremy Almond, cofundador y CEO de Paystand, remarcó que "dar más autonomía financiera también implica darle más conocimiento al usuario", y advirtió que la innovación "no debería hacer invisible el riesgo".

Según el experto, el acceso por sí solo no equivale a inclusión financiera si la persona no comprende plenamente la decisión que está tomando.

Rafael Meruane, cofundador y CEO de Notbank by CryptoMarket, sostiene –en esa misma línea– que incorporar algún nivel de verificación no necesariamente empeora la experiencia del usuario.

Meruane explicó que el mundo cripto siempre puso una responsabilidad importante del lado del usuario, al exigirle revisar, entender y confirmar cada operación.

Para el ejecutivo, un doble chequeo o una alerta clara antes de confirmar una transacción puede ser parte de una buena experiencia, y no necesariamente un obstáculo.

Por qué el próximo desafío es encontrar simplicidad sin perder información

Durante la última década, buena parte de la innovación financiera se concentró en eliminar pasos, formularios y tiempos de espera en la contratación de créditos.

El desafío que empieza a emerger ahora es distinto: lograr que una experiencia más simple no implique, al mismo tiempo, una decisión menos informada para el usuario.

La discusión ya no pasa únicamente por cuánto sabe una persona de finanzas, sino también por qué información recibe justo antes de tomar una decisión de endeudamiento.

En ese sentido, el diseño de los productos financieros digitales aparece como el próximo terreno de disputa entre las fintech y los organismos reguladores.