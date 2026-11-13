La medida habilita la devolución o la cancelación de deudas impositivas con los saldos a favor generados por inversiones realizadas bajo el RIMI

Las empresas deben usar el SGI y SIR de ARCA y presentar un informe de contador para certificar legitimidad del IVA.

La RG 5922/2026 habilita a empresas a usar saldos a favor de IVA para cancelar deudas o pedir su devolución efectiva.

ARCA fijó el procedimiento para el recupero de créditos fiscales de IVA por inversiones productivas bajo el Régimen RIMI.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el procedimiento para que las empresas que realicen inversiones productivas dentro del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) puedan recuperar créditos fiscales de IVA.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5922/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre, y habilita la devolución o la cancelación de deudas impositivas con los saldos a favor generados por esas inversiones.

ARCA definió cómo recuperar el IVA de inversiones productivas a las empresas

El régimen alcanza los créditos fiscales de IVA originados en inversiones en bienes muebles amortizables y obras de carácter productivo realizadas en el país.

Para acceder al beneficio, las inversiones deben realizarse dentro de un plazo de dos años desde la vigencia del régimen y alcanzar los montos mínimos fijados por la ley según el tamaño de la empresa.

El mecanismo permite que las empresas utilicen los saldos técnicos a favor de IVA para cancelar deudas por impuestos propios o solicitar su devolución efectiva.

La lógica del régimen busca liberar capital de trabajo que queda inmovilizado en saldos fiscales y reducir el costo financiero de las inversiones productivas.

ARCA abrió una vía para recuperar créditos de IVA y aliviar el costo de las inversiones productivas. (Imagen creada con IA)

El procedimiento se desarrolla mediante el uso coordinado de dos plataformas electrónicas de ARCA: el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) y el Sistema Integral de Recupero (SIR).

Las empresas deberán registrar sus inversiones en el SGI y, una vez cumplido el plazo de tres períodos fiscales mensuales desde el cómputo del crédito fiscal, presentar una presolicitud para obtener la asignación de un cupo fiscal.

El acceso para ingresar la presolicitud estará habilitado cuatro veces por año, entre los días 1 y 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre. A partir del día 15 de esos mismos meses, los contribuyentes podrán consultar el cupo asignado mediante la opción "Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal".

Una vez asignado el cupo, los comprobantes quedarán habilitados en el SIR, donde deberá formalizarse la solicitud de recupero del impuesto. La resolución establece que las empresas podrán presentar hasta cuatro solicitudes por año calendario, coincidentes con las ventanas de presolicitud previstas.

Cómo acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, las empresas deberán acreditar que las inversiones cumplen las condiciones del régimen y disponer de los comprobantes correspondientes y deberán haber detraído el monto solicitado del saldo técnico a favor en la última declaración jurada de IVA, utilizando el código específico "22 – SIR – RIMI – Ley 27.802 – Art. 183".

La normativa exige que el IVA facturado haya sido efectivamente pagado antes de presentar la solicitud y que se hayan cumplido las obligaciones vinculadas a los regímenes de retención del impuesto. Las empresas también deberán no encontrarse comprendidas en los supuestos de exclusión previstos en el artículo 184 de la Ley 27.802.

Uno de los requisitos centrales será la presentación de un informe profesional en formato PDF, elaborado por un contador público independiente. El documento deberá certificar la razonabilidad y legitimidad del IVA facturado, su vinculación con las inversiones productivas y la existencia de los bienes que originaron los créditos fiscales.

El informe deberá seguir los procedimientos de auditoría y el modelo correspondiente a los regímenes de reintegro del IVA. La exigencia busca reforzar los controles sobre la legitimidad de los créditos y evitar que el beneficio sea utilizado para operaciones que no respondan a inversiones productivas reales.

Una vez identificados los créditos fiscales correspondientes, el sistema permitirá presentar la presolicitud mediante la opción "Presentación de presolicitud SIR".