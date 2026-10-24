El relevamiento Industria Fintech, elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto a Taquion, revela que el sector no solo mantiene su crecimiento, sino que además se convierte en referente para la región.

Por un lado, el reporte identificó 1.108 empresas, sólo por detrás de Brasil (1.728) y México (1.111), con un avance de 18% con respecto a las 939 contabilizadas en 2025.

Por otro, las compañías planean invertir unos u$s2.200 millones en 2027, además de atraer el interés de compañías de otros países.

"Los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente", señaló María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech.

Fintech en Argentina: invertirán u$s2.200 millones en 2027

El 90% de las empresas ya definió su plan de inversión para 2027 por un total de u$s2.200 millones, con fuertes desembolsos en tecnología (68%), marketing (51%) expansión geográfica (38%) y talento (38%).

Las expectativas acompañan: el sector espera crecer 28% en términos reales su facturación el año próximo, con mayor dinamismo entre las scale-ups (40%) y las compañías cripto (36%). Hoy, el 73% de las empresas aumentó su facturación real en el último año y el 71% ya alcanzó el punto de equilibrio.

Cómo está compuesta la industria fintech argentina

El negocio de los medios de pago concentra la mayor parte de la oferta: 438 empresas se dedican a emisión y procesamiento y 307 a aceptación y redes. Les siguen Activos Financieros y Mercados de Capitales (293), Crédito y Financiamiento (285), Infraestructura y Tecnología (235) y Cripto & Blockchain (140).

Según indicó Alejandro Tejero Vacas, director de Comunicación de la CAF, durante la presentación a la prensa del estudio, existe "interés de empresas de China y Brasil" en la Argentina. Algo que se evidenció en:

Para confirmar esta llegada al país, Diego Kupferberg asegura que "Argentina tiene algo que pocos países de la región ofrecen: una red de pagos ya interoperable. No necesitan construir aceptación comercio por comercio".

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, apunta que "Argentina empieza a funcionar como nodo de interoperabilidad entre el ecosistema financiero chino y Latinoamérica, sin instalar millones de terminales".

Además, Kupferberg destaca al unicornio brasileño Nubank, que "abrió oficina en Buenos Aires con un plan de inversión de cerca de u$s500 millones a cinco años".

Revolut es el otro caso. Christian Balatti, consultor fintech, remarca que no será otra billetera, sino que "su diferencial global está en la experiencia financiera internacional, multicurrency, transferencias internacionales, FX, viajes y una oferta premium digital muy sofisticada. Ahí tiene un territorio bastante menos ocupado en Argentina".

Un dato adicional denota la madurez local: cada compañía opera, en promedio, en dos verticales, y combina pagos, crédito, inversión, cripto e infraestructura en una misma propuesta.

Las que operan en tres o más verticales muestran mejores números: el 81% alcanzó el break-even, frente al 65% de las monoverticales, y su inversión prevista asciende a u$s3,1 millones, casi el doble que la de las empresas de un solo negocio (u$s1,6 millones).

Regulación fintech en Argentina

El entusiasmo convive con trabas. En el informe, la presión tributaria es el principal desafío del ecosistema (59%), seguida por la modernización regulatoria (52%). Aun así, el 61% considera adecuado el marco vigente, aunque en emisión y procesamiento de pagos y en crédito la aprobación queda por debajo del 50%.

Tejero Vacas aclaró que, en términos de normativa, el sector no exige que las fintech puedan hacer intermediación financiera, es decir, usar depósitos de usuarios para prestar a otros. Para llo, destacó, hace falta licencia bancaria, como las que obtuvieron Revolut y Cocos, y espera Mercado Pago.

Una de las cuestiones regulatorias que prometió el Banco Central es el sistema de finanzas abiertas, lanzado bajo el decreto 353/25. Este modelo permite, siempre con consentimiento explícito del cliente, autorizar que una fintech o banco acceda a la información en otra entidad para recibir una mejor oferta.

Balatti remarca que esto permitirá que "datos financieros –hoy dispersos y aislados en cada entidad– puedan compartirse bajo consentimiento del usuario, a través de plataformas interoperables y con estándares de seguridad y privacidad".

Kupferberg añade que a través de un panel el usuario podrá "controlar quién tiene sus datos, autoriza o revoca accesos y dispara portabilidad sin repetir onboarding: el usuario no mueve plata, mueve permisos. Cambiar de entidad no implicará empezar de cero".

Así, indica Chaves del Valle "incorporar información de cuentas, tarjetas, inversiones, facturación y pagos puede mejorar los perfiles crediticios y la predicción del comportamiento de personas tradicionalmente excluidas".

Otro caso de regulación es la inclusión de criptomonedas en bancos y fintech, que podría mejorar el negocio de las firmas que ofrecen activos virtuales. Pero la Comunicación A 7506, que mantiene el cepo cripto, se mantendrá vigente hasta un potencial segundo mandato de Milei según el BCRA.

Se trata de algo que se percibe por una oportunidad perdida. "Lo que empezamos a ver es una competencia entre entornos de desarrollo de negocios". Y sostiene que "Argentina podría convertirse en ejemplo para la integración de banca y fintech. Tiene una trayectoria destacada en innovación financiera", señala Chaves del Valle.

Exportación de servicios y talento fintech en Argentina

Además del interés de firmas internacionales, las fintech argentinas también tiene vocación exportadora: el 49% opera fuera del país y el porcentaje sube a 68% si se suman las que planean hacerlo. Chile, Colombia y México lideran los destinos actuales, mientras que Paraguay (19%), México (13%) y Uruguay (13%) concentran el mayor interés para desembarcar.

Con talento tecnológico local (el 82% de los profesionales on argentinos), Argentina se perfila como una plaza donde se testea lo que después se escala. El desafío será ganar competitividad fiscal y reglas claras para que el laboratorio se convierta en una industria exportadora de servicios financieros.

Entre los experimentos innovadores, el más reciente es el de MODO: se convirtió en la primera billetera de la región en permitir comprar y pagar dentro de ChatGPT, con Frávega como primer comercio habilitado.

No se trata de una cuestión menor, sino el avance hacia el nuevo modelo de las compras y pagos. Según Kupferberg, "el gran desafío para marcas y entidades financieras será dejar de diseñar pantallas para trazar cómo aparecen y se describen dentro de una respuesta". Chaves del Valle agrega: "Internet llevó el comercio del local a la pantalla. El comercio agéntico puede llevarlo de la pantalla a la conversación".

De hecho, el informe de la CAF revela que el 91% de las empresas espera un proceso de consolidación, impulsado sobre todo por la necesidad de ganar escala (73%). Argentina tiene una industria fintech de clase mundial en innovación, por lo que será una de las llaves para el crecimiento dentro y fuera del país.