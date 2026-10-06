El mercado de pagos argentino acaba de sumar otro jugador de peso asiático: la red de tarjetas china UnionPay anunció que emitirá plásticos en el país.

Antes, Ant (Alipay) había oficializado su entrada en el país. El socio local de ambos es la fintech Pagos Virtuales del Sur (PVS). Así, los grandes jugadores asiáticos apuestan por el país y la región para captar usuarios locales.

Cómo funcionan Alipay y las billeteras chinas en Argentina

UnionPay es la mayor emisora de tarjetas del mundo, con más de 2.000 millones. Ant posee 1.000 millones. En ambos casos, casi todos son asiáticos.

El ecosistema financiero chino ejecuta su estrategia global, oreintada a reducir el dominio del dólar. Una "ruta de la seda" que no transporta mercaderías, sino flujos de dinero.

El consultor fintech Diego Kupferberg asegura que "Argentina tiene algo que pocos países de la región ofrecen: una red de pagos ya interoperable. No necesitan construir aceptación comercio por comercio".

"UnionPay ya venía integrada al QR desde 2024, pero ahora emitirá tarjetas en el país: pasa de cobrarle al turista chino a tener al usuario argentino como cliente. Es el salto cualitativo", completa.

La estategia de pagos china en Argentina y la región

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, apunta que "Argentina empieza a funcionar como nodo de interoperabilidad entre el ecosistema financiero chino y Latinoamérica, sin instalar millones de terminales".

El movimiento es regional. "PIX nunca antes se había conectado directamente a un sistema de pagos extranjero. El primero fue UnionPay, como parte de una cooperación más amplia entre el Banco Popular de China y el Banco Central de Brasil", completa.

Ahora, el QR argentino también es parte de la estrategia que busca –al igual que Europa– reducir la dependencia de gigantes estadounidenses. El mismo objetivo de los sistemas de pago instantáneos locales: eliminar intermediarios extranjeros para operaciones locales, que suman costos y ceden datos.

Uno de los puntos que harán valer son las comisiones. Kupferberg cree que el impacto no será doméstico sino "en el costo del turista y del comprador internacional: spread cambiario, comisión por operación en el exterior".

"UnionPay y Alipay compiten de verdad con las tarjetas: al montarse sobre QR y redes instantáneas, el costo de procesamiento es mucho menor. La amenaza para Visa y Mastercard es la combinación de redes públicas con conectores internacionales que no pasan por ellos", completa.

Sin embargo, Chaves del Valle asegura que "Visa y Mastercard tienen aceptación global, tokenización, fraude, crédito, adquirencia y relaciones con bancos extraordinariamente difíciles de replicar".

El tema también alcanza a Google y Apple Pay, que no ofrecen acceso a UnionPay más allá de Asia. De hecho, la tarjeta anunciada en Argentina se puede asociar a las billeteras de Alipay, WeChat y Huawei.

"Si no entra en Google Pay, es una desventaja de distribución en un país predominantemente Android. Pero estratégicamente China lleva años construyendo un stack alternativo", señala Chaves del Valle.

Para Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, refuerza que ""China está construyendo una arquitectura complementaria: redes de aceptación, billeteras, mensajería, datos y liquidación para reducir la dependencia de los rieles occidentales".

Por qué la llegada de UnionPay y Alipay es una amenaza para Mercado Libre

La ola fintech china también tiene en la mira a Mercado Libre. No solo en su negocio fintech, sino también en el ecommerce, en el que el unicornio también juega con un hub asiático propio para competir con Temu y Shein.

Chaves del Valle asegura que "Ant ya no se define simplemente por pagos: también ofrece cuentas, crédito embebido, treasury management y soluciones financieras basadas en IA. En Latinoamérica, ya está avanzando con financiación para Pymes, entre otras iniciativas".

Kupferberg coincide en que "el modelo de Ant en Asia muestra su apuesta: primero, pagos; después, datos; luego crédito, inversión y seguros. Con el historial transaccional de comercios y usuarios puede ofrecer financiamiento, fondos de liquidez tipo cuenta remunerada y seguros embebidos".

Balatti añade que arrancan por "los pagos porque son el canal de adquisición más eficiente: son frecuentes, masivos y generan datos. Desde allí pueden escalar hacia crédito al consumo y al comercio, cuotas, programas de fidelización, seguros embebidos, cambio de moneda, remesas, financiamiento de proveedores y ecommerce transfronterizo".

Todo esto antecederá al comercio cross-border. Según el docente de ITBA, "al consumidor le reduce fricción cambiaria y de pagos internacionales y para una Pyme puede ser muchísimo más interesante: un ecosistema chino integrado que comprima la cadena".

Y plantea: "Imaginemos una firma que compra u$s30.000 de mercadería en Alibaba. En una segunda etapa, puede recibir compra, pago, financiación, seguro, logística y tracking dentro del mismo ecosistema. El producto financiero realmente disruptivo sería trade finance".

"Temu, Shein y AliExpress ya le compiten a Mercado Libre en precio. Si se añade una capa de pagos que simplifica el checkout y la financiación, se cierra el círculo: marketplace, pago y logística chinas. Es el escenario que Mercado Libre debería mirar con atención", completa Kupferberg.

De acuerdo con el experto, también "hay potencial en pagos con agentes de IA: Alipay lanzó este año AI Wallet y Token Pay para lo que llama 'economía agéntica'", aunque revela que ese ritmo lo manejan los reguladores, como CNV y BCRA.

Según Chaves del Valle, "la próxima etapa será la competencia por los rails cross-border de Latinoamérica", en la que conviven varias movidas:

Expansión de PIX : conexión con Latinoamérica, UnionPay y Europa

: conexión con Latinoamérica, UnionPay y Europa Mercado Pago sumándose a PayPal World para la interoperabilidad de billeteras globales, pero también a OUSD como capa de liquidación global

para la interoperabilidad de billeteras globales, pero también a OUSD como capa de liquidación global Visa, Mastercard y hasta SWIFT modernizándose

Para el experto, "la pregunta es sobre qué infraestructura se moverá el dinero entre Latinoamérica, China, EE.UU. y el resto del mundo".

"Ahí aparece una posibilidad interesante para Argentina y Brasil: por primera vez tendrán poder de negociación gracias a sus propias infraestructuras de pagos instantáneos", concluye Chaves del Valle.