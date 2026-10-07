Pedro Inchauspe, director del Banco Central, expuso los avances del sistema en materia regulatoria y adelantó que esperan su masificación hacia 2027

El país capitaliza la experiencia global en Open Finance, enfocándose en interoperabilidad y pagos digitales para comercios.

Pedro Inchauspe (BCRA) espera masificación de finanzas abiertas en 2027 y destaca 26 millones de transacciones QR en 2026.

Open Finance avanza en Argentina con el BCRA liderando su implementación vía Decreto 353/2025 para democratizar el crédito.

El esquema de Open Finance avanza en la Argentina con un entorno regulatorio definido por el Decreto 353/2025, que otorga al Banco Central (BCRA) la autoridad para implementar un sistema de finanzas abiertas.

El modelo combina datos bancarios, fiscales y de seguridad social, con el objetivo de democratizar el crédito y mejorar la transparencia financiera.

Como parte del evento Pulso 2026, organizado por la Cámara Argentina de Medios de Pago, Pedro Inchauspe, director del BCRA, expuso sobre los avances de la digitalización de pagos y los desafíos que aún enfrenta el ecosistema financiero.

Uno de los tópicos que tocó el funcionario fue el de cupones electrónicos. El sistema busca que los comercios puedan financiarse a tasas equivalentes al riesgo real de los instrumentos que poseen, ya que actualmente no logran negociar condiciones acordes al respaldo de los emisores.

"El comercio debería poder financiarse con una tasa equivalente al riesgo del papel comercial que tiene en la mano", precisó y destacó que el objetivo es mejorar el acceso al crédito y la eficiencia del sistema.

Respecto de Open Finance, Inchauspe adelantó que el BCRA espera que la iniciativa se masifique hacia 2027.

Las ventajas de la Argentina en Open Finance

El director del BCRA mencionó que el país tiene la ventaja de comenzar más tarde que otros países y capitalizar una década de aprendizajes internacionales, especialmente de modelos como el del Reino Unido y Brasil.

El primer caso de uso será con datos de ARCA, algo que marca un enfoque inicial hacia open data, con aplicaciones directas en crédito y servicios financieros.

El director del BCRA también se refirió al crecimiento exponencial de los pagos digitales en el país.

En agosto de 2026 se registraron más de 26 millones de transacciones con QR, un fenómeno que calificó como uno de los casos de implementación más rápidos del mundo.

Destacó además el avance del sistema NFC, aunque reconoció que aún falta mejorar la interoperabilidad y ampliar los casos de uso.

Qué pasará con la interoperabilidad en el país

Al ser consultado sobre qué ocurrirá con la interoperabilidad, Inchauspe fue claro: "Es una palabra lindísima, pero dificilísima de implementar".

Detalló que la infraestructura de pagos instantáneos en la Argentina es sólida y comparable —e incluso superior en algunos aspectos— al modelo Pix de Brasil, gracias a la división de roles entre sector público y privado.

Sin embargo, reconoció que todavía hay asimetrías en los costos de distintos medios de pago, como transferencias versus tarjetas, que deben resolverse para que la competencia se base en propuestas de valor y no en ventajas regulatorias.

Finalmente, subrayó que los medios de pago electrónicos cumplen un rol fundamental en la digitalización y la formalización de la economía, al aportar seguridad y eficiencia tanto para usuarios como para comercios.

De cara a 2027, Inchauspe planteó que el desafío será consolidar un ecosistema donde la innovación tecnológica se acompañe de reglas claras, cooperación público-privada y paciencia para implementar proyectos complejos.

"La agenda es infinita, pero el norte es claro: construir lo mejor para el país con diálogo y trabajo conjunto", concluyó.