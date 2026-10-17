Las últimas operaciones de ARK Invest combinaron compras en inteligencia artificial y tecnología espacial con ventas de acciones tecnológicas

Sumó títulos de Rocket Lab por u$s9,3 millones, pese al retraso del cohete Neutron a 2027 y tras facturar u$s234 millones en el 2T.

ARK Invest destinó u$s25,8 millones a CoreWeave para reforzar su apuesta por la infraestructura de inteligencia artificial.

La gestora ARK Invest, liderada por Cathie Wood, volvió a modificar su cartera con compras millonarias en empresas vinculadas con inteligencia artificial y exploración espacial, mientras redujo posiciones en gigantes tecnológicos.

Las operaciones del 15 de octubre combinaron una apuesta por el crecimiento de CoreWeave y Rocket Lab con ventas de Amazon y Palantir, dos compañías que cotizan en Wall Street.

Cathie Wood compra más acciones de CoreWeave: cuánto invirtió

ARK Invest reforzó su exposición a CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV) mediante dos fondos cotizados: ARKK incorporó 148.950 acciones, mientras que ARKW sumó otras 43.616 durante la rueda del jueves 15 de octubre.

En conjunto, la operación representó 192.566 títulos, equivalentes a u$s13,4 millones según el precio de cierre de u$s69,69, después de otra adquisición importante concretada durante la jornada bursátil anterior.

El 14 de octubre, la administradora había comprado 188.665 acciones adicionales, valuadas en u$s12,4 millones al cierre de aquella sesión, por lo que acumuló 381.231 títulos en apenas dos días.

El desembolso estimado por ambas operaciones alcanzó u$s25,8 millones, en un contexto en el que el negocio de infraestructura para inteligencia artificial concentra expectativas de expansión, pero también importantes necesidades de capital.

La estrategia coincidió con la postura de Tal Liani, analista de Bank of America, quien reiteró el 15 de octubre su recomendación de ‘comprar’ y mantuvo un precio objetivo de u$s140 por acción.

Frente al cierre de u$s69,69, esa cotización proyectada supondría un potencial de suba aproximado del 100,9%, mientras Liani elevó sus previsiones de crecimiento de ingresos al 105% para 2027 y al 63% para 2028.

La proyección favorable, sin embargo, convive con riesgos financieros relevantes: el modelo de Bank of America contempla un flujo de caja libre negativo acumulado de u$s67.000 millones entre 2026 y 2028.

Durante ese período, CoreWeave necesitaría aproximadamente u$s59.000 millones de nueva deuda, por lo que las condiciones de financiación y el cumplimiento de los contratos serán determinantes para evaluar la viabilidad de su expansión.

ARK Invest compra Rocket Lab pese al retraso de Neutron

La apuesta por la tecnología también alcanzó a Rocket Lab Corporation (NASDAQ:RKLB), cuyas acciones fueron incorporadas a través de los ETF ARKK, ARKQ y ARKX, con una compra total de 168.633 títulos.

Tomando como referencia el cierre de u$s55,25 por acción, la adquisición representó aproximadamente u$s9,3 millones, pese a que la empresa había anunciado un cambio importante en su calendario de lanzamientos.

El 14 de octubre, Rocket Lab comunicó que el primer lanzamiento de su cohete Neutron quedaba postergado hasta 2027, una modificación que introduce nuevos plazos para evaluar el avance de este proyecto aeroespacial.

Sin embargo, el negocio existente mostró indicadores de crecimiento: durante el segundo trimestre, la compañía informó ingresos por u$s234 millones, un incremento interanual del 62%, y una cartera de pedidos valuada en u$s2.360 millones.

Para el tercer trimestre, Rocket Lab había proyectado ingresos de entre u$s250 y u$s265 millones, una referencia que permitirá medir la evolución comercial mientras continúa el desarrollo de Neutron y se acerca su nuevo calendario operativo.

Cathie Wood vende acciones de Amazon y Palantir: cuánto recortó

Mientras incrementó sus posiciones en infraestructura de inteligencia artificial y tecnología espacial, ARK Invest redujo su exposición a Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), mediante la venta de 30.050 acciones distribuidas entre ARKK, ARKQ y ARKX.

Con una cotización de cierre de u$s254,76, esos títulos representaban aproximadamente u$s7,7 millones, en una operación que contrastó con las adquisiciones realizadas durante las mismas jornadas en otras compañías tecnológicas.

La gestora también se desprendió de 29.957 acciones de Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), repartidas entre cuatro fondos: ARKK, ARKQ, ARKW y ARKX, por un valor estimado de u$s6 millones, calculado sobre la base del precio de cierre de u$s200,50 por acción.

Palantir confirmó que publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre el 2 de noviembre, después del cierre del mercado estadounidense, una presentación que permitirá conocer sus cifras financieras más recientes.