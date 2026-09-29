Pese al éxito técnico del lanzamiento de 26 satélites, el mercado reaccionó con cautela y los títulos retrocedieron más de 2% en la rueda

La baja se atribuyó a volatilidad del mercado, factores macroeconómicos y preocupación por fiabilidad de motores.

Starship alcanzó órbita en su 14º vuelo y desplegó satélites V3, pero sufrió un apagado prematuro de motor.

Las acciones de SpaceX cayeron un 2,16% pese al exitoso lanzamiento de Starship y el despliegue de 26 satélites Starlink.

Las acciones de SpaceX se recuperan en Wall Street apenas un día después del esperado lanzamiento de Starship, que alcanzó la órbita por primera vez y desplegó 26 satélites Starlink V3.

Pese al éxito técnico, el mercado reaccionó ayer con cautela y a la baja, en una jornada en la cual los títulos retrocedieron más de 2%, como parte de la volatilidad propia del sector y factores macroeconómicos que presionaron a Wall Street.

No obstante, este martes 29 de septiembre, las acciones de SpaceX crecen 2,49%, hasta los u$s149,09 a media sesión.

Ayer, SpaceX realizó el vuelo número 14 de prueba de Starship desde su base en Texas. La nave logró colocarse en órbita y desplegar satélites de nueva generación, capaces de transmitir hasta diez veces más datos que la versión anterior.

El propulsor Super Heavy completó un amerizaje controlado en el Golfo de México, aunque algunos motores fallaron durante el descenso.

Starship también sufrió un apagado prematuro de uno de sus tres motores principales, lo que obligó a acortar la misión de diez a tres horas.

Aun así, los ingenieros encargados confirmaron que los satélites desplegados funcionan correctamente.

SpaceX alcanzó la órbita con Starship, pero aun así sus acciones se desplomaron

En el mercado, sin embargo, la reacción fue negativa, pese al éxito de la operación. Las acciones de SpaceX (SPCX) cayeron 2,16% hasta los u$s145,47, pese a que el lanzamiento fue considerado un hito espacial.

Analistas de Bernstein reiteraron su recomendación de "Outperform" con un precio objetivo de u$s248, pero advirtieron que los riesgos clave siguen siendo la fiabilidad de los motores y la capacidad de Starship para reemplazar al Falcon 9 en los plazos previstos.

El retroceso también se explicó por factores externos: el Dow Jones Industrial Average cayó 354 puntos este lunes, presionado por el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En este contexto, la baja de SpaceX se interpretó como parte de una corrección más amplia en los mercados, aunque la compañía venía de semanas de fuerte volatilidad tras alcanzar un máximo histórico de u$s225 por acción y una capitalización cercana a los u$s2,5 billones.

Próximos lanzamientos de SpaceX y qué espera el sector espacial

SpaceX tiene en agenda varios lanzamientos clave para las próximas semanas, incluyendo nuevas misiones de Starlink, vuelos militares con Falcon 9 y un lanzamiento de Falcon Heavy para la NASA.

El próximo evento será el Crew-13 Mission el 1 de octubre de 2026 desde Florida, seguido por el Transporter-18 y el satélite espía NROL-97, todos programados para ese mismo día.

El próximo evento de lanzamiento será el Crew-13 Mission el 1 de octubre de 2026 desde Florida

Según el cronograma oficial de la empresa aeroespacial, tras el histórico vuelo orbital de Starship del 28 de septiembre, hay tres misiones previstas para el 1 de octubre de 2026:

Crew-13 Mission (Falcon 9, SLC-40, Florida): lanzamiento tripulado hacia la Estación Espacial Internacional, previsto para las 08:10 PT.

Transporter-18 Mission (Falcon 9, SLC-4E, California): misión de rideshare con múltiples satélites comerciales, programada para las 11:18 PT.

NROL-97 Mission (Falcon Heavy, LC-39A, Florida): lanzamiento para la Oficina Nacional de Reconocimiento de EE.UU., previsto para las 23:53 ET

El éxito parcial del Starship Flight 14 marcó el inicio de una nueva etapa. SpaceX planea más vuelos orbitales de Starship en los próximos meses, con amerizajes previstos en el Pacífico Sur frente a Chile.

Estos ensayos son fundamentales para validar la reutilización completa del sistema y preparar el reemplazo gradual del Falcon 9, que dejará de aceptar nuevos clientes comerciales en los próximos dos a tres años.