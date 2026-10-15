El desplome en microchips sacude al Nasdaq y arrastra a los bonos: por qué el encarecimiento del crédito frena el auge de la inteligencia artificial.

Una combinación de aceleración inflacionaria en los Estados Unidos, encarecimiento del crédito global y crecientes dudas sobre el retorno de las millonarias inversiones corporativas desató una ola de ventas masivas concentrada en los fabricantes de microchips y desarrolladores de infraestructura digital.

La magnitud del ajuste queda reflejada en los números del sector: las veinte compañías más valiosas de semiconductores e inteligencia artificial del mundo perdieron más de u$s1 billón de capitalización en lo que va de la semana.

La preocupación de los operadores radica en que el salto en los costos de endeudamiento complique el financiamiento del descomunal gasto de capital (Capex) requerido para montar centros de procesamiento, justo cuando los balances empiezan a ser examinados con lupa.

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, describió este nuevo escenario crediticio con una advertencia contundente: "Por primera vez en mi carrera, y llevo 50 años trabajando, estoy viendo una auténtica escasez de capital". Las declaraciones se suman a los reparos planteados en los últimos días por las cúpulas directivas de Intel y Broadcom respecto de las dificultades para solventar la expansión tecnológica.

Por qué se desploman los gigantes de semiconductores en Wall Street y Asia

La presión sobre la renta variable se sintió con fuerza en Nueva York y encendió alarmas extremas en los mercados asiáticos.

En Wall Street, el índice Nasdaq 100 retrocedió un 1,1% hasta los 26.403 puntos, encadenando su segunda jornada consecutiva de caídas tras haber cedido casi un 2% en la rueda previa. Las bajas más pronunciadas afectaron a:

Micron e Intel (-4,7%)

AMD (-4,5%)

Broadcom y Nvidia (-2,7%)

CoreWeave: -6% tras perder un 15% el día anterior

Bonos de CoreWeave dispararon el rendimiento al 15% anual ante el temor de que la compañía enfrente dificultades para cancelar pasivos en los próximos cinco años

En Asia, el impacto fue todavía más severo:

El índice Kospi de Corea del Sur se derrumbó un 7,5%, obligando a las autoridades bursátiles a activar el mecanismo de interrupción de operaciones por décima vez en el año tras registrar caídas intradiarias superiores al 8%.

Papeles estratégicos como SK Hynix (-11%) y Samsung Electronics (-9,5%) encabezaron las pérdidas, mientras que en Japón el fabricante de equipos para chips Advantest se hundió un 14% y SoftBank cayó un 8%.

Ni siquiera balances históricos lograron frenar el rojo: la fundición taiwanesa TSMC reportó un salto interanual del 68,7% en su beneficio neto (u$s23.590 M), pero su acción cayó 3% en preapertura, al tiempo que Anthropic informó ingresos trimestrales por u$s16.800 M de cara a su salida a bolsa en noviembre, en medio de dudas sobre si sus ingresos crecen al mismo ritmo que sus gastos.

Cómo impacta la inflación de Estados Unidos en las tasas y en los activos argentinos

El catalizador de esta liquidación de carteras fue el endurecimiento de los registros de precios en la economía estadounidense, que aleja la posibilidad de recortes en el costo del dinero por parte de la Reserva Federal (Fed).

Por un lado, el Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre trepó al 6,3% interanual, marcando su incremento más elevado desde diciembre de 2022 y superando con amplitud el 5,5% proyectado por los analistas. En simultáneo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) avanzó 0,6% mensual y se situó en 3,7% interanual, con una inflación núcleo que también marcó 3,7% en doce meses, según puntualizó la firma Wise Capital.

Esta persistencia inflacionaria forzó un reacomodamiento en los rendimientos de la deuda soberana norteamericana, con el bono del Tesoro a 10 años tocando picos del 5,32%. La escalada en las tasas de interés libres de riesgo no solo restó atractivo a las acciones de alto crecimiento tecnológico, sino que trasladó de lleno una ola de aversión al riesgo hacia los mercados emergentes:

En la plaza doméstica, el informe de Wise Capital detalló que el índice S&P Merval retrocedió 1,16% en pesos y 1,1% en dólares, mientras que los bonos soberanos anotaron bajas generalizadas que empujaron el riesgo país 14 unidades hasta los 611 puntos básicos. A su vez, los certificados depositarios (ADR) de empresas argentinas en Wall Street cerraron la rueda con retrocesos de hasta el 3,88%, confirmando que el encarecimiento global del capital golpea tanto al corazón de Silicon Valley como a los activos locales.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, política monetaria e industria tecnológica internacional al 15 de octubre de 2026. Los datos bursátiles corresponden a la apertura de operaciones en Wall Street y Asia, y las métricas locales al informe oficial de coyuntura de Wise Capital. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.