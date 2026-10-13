La firma destacó el crecimiento de la "IA soberana" y la capacidad de la compañía para escalar su modelo de negocio como principales motores de proyección

Recomienda “comprar la baja” en el sector, manteniendo cautela sobre Qualcomm, KLA y Western Digital.

Considera el ajuste como una “reducción de riesgos” y apuesta por Applied Materials, Seagate y Microchip.

Goldman Sachs ve una oportunidad de compra en el sector semiconductores tras su caída del 11% en 2 meses.

Palantir capitaliza la demanda de soluciones de IA personalizadas, con ingresos anuales de u$s8.000 millones.

La firma basa su visión alcista en el crecimiento de la “IA soberana” y la escalabilidad del modelo de negocio de Palantir.

Goldman Sachs mejoró su recomendación sobre Palantir, proyectando un alza del 18% para sus acciones hasta u$s230.

Goldman Sachs mejoró la recomendación sobre Palantir y fijó un precio objetivo de u$s230 por acción, algo que implica un potencial de suba de 18% respecto a su cotización actual.

La firma destacó el crecimiento de la "IA soberana" y la capacidad de la compañía para escalar su modelo de negocio como los principales motores de esta proyección.

La analista Gabriela Borges, responsable del informe, elevó la calificación de Palantir de 'Neutral' a 'Compra'.

Según el banco, la compañía se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar la demanda de soluciones de inteligencia artificial personalizadas, un mercado que se expande más allá de las grandes tecnológicas hacia sectores tradicionales.

El concepto de IA soberana, impulsado por el CEO Alex Karp, plantea que cada empresa debería contar con modelos de IA propios adaptados a sus datos y necesidades.

Goldman Sachs consideró que esta tendencia abre un mercado masivo para Palantir, que ya trabaja con gobiernos y corporaciones en proyectos de inteligencia y análisis de datos.

Goldman Sachs recomendó comprar Palantir y proyectó una suba del 18% para sus acciones

Goldman Sachs recomendó comprar Palantir y proyectó una suba de 18% para sus acciones

Respecto al modelo de Ingenieros Desplegados en Campo (FDE), intensivo en capital humano, la firma sostuvo que Palantir logró perfeccionarlo hasta el punto de automatizar parte de los procesos mediante FDEs de IA. Esto permitiría escalar el negocio sin que los costos crezcan de manera desproporcionada.

Palantir opera actualmente con una tasa de ingresos anualizados cercana a los u$s8.000 millones, con un crecimiento de aproximadamente el 100% en los últimos años.

Sus márgenes brutos rondan el 85%, algo que refuerza la visión de sostenibilidad financiera y sus acciones subieron 38% en los últimos seis meses, aunque todavía muestran un rendimiento inferior al Nasdaq-100.

Goldman Sachs estima que la acción está lista para "otra fase de rendimiento superior hacia 2027", apoyada en la expansión de su mercado total disponible y en la adopción creciente de IA aplicada a datos propietarios.

La postura alcista de Goldman Sachs contrasta con la visión de algunos inversores escépticos, como Michael Burry, que mantiene posiciones cortas sobre Palantir por considerar que su valuación es elevada.

Sin embargo, otros bancos como UBS y Rosenblatt también elevaron sus precios objetivo a la zona de u$s225–250, reforzando el optimismo en torno a la compañía.

El retroceso del 11% en semiconductores abre oportunidades de compra en estas empresas, según Goldman Sachs

Goldman Sachs consideró que la reciente caída de 11% en el sector de semiconductores abre una oportunidad táctica de compra, con Applied Materials, Seagate y Microchip como sus principales apuestas, mientras mantiene cautela sobre Qualcomm, KLA y Western Digital.

En los últimos dos meses, el índice Philadelphia Semiconductor (SOX) retrocedió cerca de 11%, en contraste con la ganancia de 4% del S&P 500.

Goldman Sachs interpretó este ajuste como una "reducción significativa de riesgos" que deja al sector en una posición más atractiva de cara a los resultados del tercer trimestre.

Para otros casos de compañías de la industria, su postura fue la siguiente:

Applied Materials (AMAT): Goldman elevó su recomendación a compra y fijó un precio objetivo de u$s670 . La firma espera que la compañía mejore sus márgenes y presente una sólida perspectiva de crecimiento en SEMICON West (13 de octubre) . El banco proyecta un mercado de equipos para fabricación de obleas que podría alcanzar los u$s300.000 millones en el largo plazo

Seagate (STX): Se anticipa un trimestre sólido gracias a la estrategia prudente de suministro y al avance de su tecnología HAMR . Goldman proyecta un aumento de ingresos cercano a 2% y una guía de resultados 3% por encima del consenso

Microchip (MCHP): Considerada "uno de nuestros nombres favoritos", la firma espera fortaleza en centros de datos y defensa, con márgenes brutos recuperándose hasta el 66% hacia finales de 2026. Goldman estima que las ganancias del año fiscal 2027 estarán un 3% por encima del consenso

En tanto, el banco mantiene una postura más neutral sobre: