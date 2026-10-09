Una cartera ligada a Warren Buffett redujo su exposición a la inteligencia artificial, pero mantiene inversiones en el principal índice de Wall Street

Estos movimientos de inversión se alinean con la histórica recomendación de Warren Buffett de optar por fondos indexados.

Realizó una apuesta superior a u$s149 millones en fondos que replican el S&P 500, acumulando el 17,3% de sus activos.

Warren Buffett vuelve a quedar en el centro de la escena financiera por los movimientos de una cartera vinculada con Berkshire Hathaway, el conglomerado que controla la firma de inversiones New England Asset Management (NEAM) de manera indirecta.

Aunque Buffett no toma las decisiones de inversión de NEAM, sus movimientos llaman la atención por una estrategia que combina ventas de acciones vinculadas con la inteligencia artificial y una apuesta superior a u$s149 millones por fondos que replican el S&P 500.

¿Qué acciones tecnológicas vendió NEAM durante el segundo trimestre?

La administradora redujo considerablemente sus posiciones en Broadcom y Alphabet, dos compañías que se beneficiaron del auge de la inteligencia artificial y de las expectativas de crecimiento asociadas con esta tecnología.

En Broadcom, la firma vendió el 97% de una tenencia que anteriormente alcanzaba las 6.605 acciones, mientras que en Alphabet recortó el 48% de sus títulos Clase A.

Las operaciones podrían responder a una toma de ganancias después de varios años de fuertes subas, aunque también coinciden con las preocupaciones por las valuaciones alcanzadas por numerosas empresas estadounidenses.

El indicador de valuación de Shiller muestra que la bolsa estadounidense se encuentra en su segundo nivel más caro de los últimos 156 años, un escenario que alimenta las dudas sobre los precios actuales.

Una eventual corrección de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial podría afectar incluso a compañías consolidadas como Alphabet y Broadcom, independientemente de sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

NEAM administra activos por aproximadamente u$s863 millones y llegó indirectamente a Berkshire Hathaway en 1998, cuando el conglomerado compró General Re por unos u$s22.000 millones, aseguradora que era propietaria de la firma.

¿Por qué NEAM invierte más de u$s149 millones en fondos del S&P 500?

Más allá de los recortes tecnológicos, la cartera mantiene una exposición considerable al principal índice bursátil estadounidense mediante dos fondos cotizados que replican su desempeño y reúnen aproximadamente el 17,3% de sus activos.

El SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) concentra unos u$s76,1 millones, mientras que el Vanguard S&P 500 ETF (VOO) representa aproximadamente u$s73,2 millones dentro del portafolio administrado por NEAM.

La distribución resulta llamativa porque convive con valuaciones elevadas en Wall Street, pero coincide con una recomendación histórica de Buffett para los inversores minoristas: priorizar fondos indexados de bajo costo frente a la selección constante de acciones.

La lógica consiste en obtener exposición diversificada al mercado sin depender exclusivamente de acertar cuáles serán las compañías con mejor desempeño, una estrategia que puede resultar atractiva para quienes invierten con horizontes prolongados.

Los datos de Crestmont Research respaldan esa perspectiva: el estudio analizó los rendimientos totales del S&P 500 desde 1900, incluidos los dividendos distribuidos por las empresas que integran el índice.

El trabajo identificó 107 períodos móviles de 20 años y encontró que todos terminaron con un rendimiento anual promedio positivo, un resultado que aporta evidencia histórica a favor de mantener inversiones diversificadas durante plazos extensos.