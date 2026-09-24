El nuevo instrumento permitirá invertir en un portfolio diversificado de empresas nacionales con una sola operación y un acceso más simple al mercado

Simplificará el acceso a una cartera diversificada de acciones para inversores y acerca al mercado a estándares globales.

BYMA lanzó el primer ETF de acciones argentinas, un fondo cotizado que replicará un índice de renta variable local.

BYMA anunció el lanzamiento del primer ETF de acciones argentinas, un hito para el mercado de capitales local. El instrumento replicará un índice de renta variable y permitirá acceder a una cartera diversificada de papeles del panel bursátil a través de un único activo.

Así se presentó este miércoles 23 de septiembre. Involucra a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) junto con Galicia Asset Management, que actuará como administradora del fondo.

Será el primer fondo cotizado en bolsa (Exchange Traded Fund, por su sigla en inglés) desarrollado íntegramente bajo ley argentina, un vehículo que hasta ahora los inversores locales solo podían replicar por afuera del país, a través de CEDEARs de ETFs del exterior.

La fecha exacta de comienzo de la cotización todavía no fue definida. BYMA informó que tanto la composición del índice como la operatoria del instrumento se comunicarán "próximamente".

Cómo funciona el ETF de acciones argentinas y qué ventajas ofrece

El ETF de acciones argentinas cotizará en el mercado secundario como cualquier papel. Esto le permitirá al inversor entrar y salir durante la rueda bursátil sin necesidad de suscribir o rescatar cuotapartes por afuera del mercado.

Según detalló BYMA en su comunicado oficial, el instrumento apuntará a replicar de manera pasiva el comportamiento de un índice de renta variable. Brindará diversificación en una sola operación, se valuará en tiempo real y ofrecerá bajos costos de operación respecto de armar la cartera papel por papel.

La composición del índice a replicar y las condiciones específicas de emisión todavía no fueron reveladas. Estos detalles se conocerán en las próximas semanas, según anticipó la entidad.

Para el inversor minorista, este vehículo simplifica la exposición al panel de acciones. En lugar de comprar cada papel por separado, podrá acceder a una canasta diversificada con una sola operación.

Quiénes están detrás del primer ETF local

Galicia Asset Management será la administradora del vehículo y la responsable de estructurarlo. Un dato relevante: meses atrás la sociedad gerente había resultado elegida en la convocatoria abierta por BYMA para desarrollar un ETF sobre el panel local.

"El desarrollo del primer ETF local es también el punto de partida de una agenda de innovación que continuará ampliando las oportunidades de inversión en el país", señaló María José Del Boca, Chief Trading & CCP Officer de BYMA.

Desde la sociedad gerente, Dario Hallac, Head of Galicia Asset Management, calificó el hito como "un orgullo y una gran responsabilidad". Sostuvo que "esta evolución abre una nueva etapa de innovación para el mercado de capitales argentino" y amplía las alternativas disponibles para los inversores.

El marco regulatorio que habilita a los ETF argentinos

La normativa que permite este tipo de vehículos se aprobó en junio. La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la Resolución General 1143 en el Boletín Oficial el 1 de junio de 2026.

La norma creó la figura del Fondo Común de Inversión Abierto ETF (FCIA ETF), que debe replicar en forma pasiva (física, sintética o mixta) un índice bursátil, financiero o una canasta de activos.

Entre las exigencias, se estableció la publicación diaria de la composición de la cartera. También un prospecto específico que detalle la metodología de replicación, el tracking error y los riesgos asociados.

Además, la participación obligatoria de "Participantes Autorizados" y "Hacedores de Mercado" para sostener la liquidez del instrumento en el mercado secundario. Estos agentes garantizarán que el ETF tenga compradores y vendedores durante toda la rueda.

El contexto: la llegada de MSCI y el reordenamiento de la bolsa local

El debut del ETF argentino se producirá en paralelo a otro cambio de peso para la plaza local. Desde el 19 de octubre, los principales indicadores de referencia serán calculados y administrados por MSCI, en reemplazo de S&P Dow Jones Indices.

El actual S&P Merval y el Índice General BYMA pasarán a denominarse Índice MSCI Merval e Índice MSCI BYMA Argentina General. BYMA anunció este cambio la semana previa al lanzamiento del ETF.

Esa transición hacia la metodología de MSCI, sumada a la incorporación del primer fondo cotizado local, apunta a acercar la operatoria del mercado argentino a los estándares internacionales y a facilitar el ingreso de flujos institucionales que hoy toman exposición a las acciones argentinas, en gran parte, a través de instrumentos con listado en el exterior como el Global X MSCI Argentina ETF.

Con este lanzamiento, la bolsa argentina suma un vehículo que en el resto del mundo canaliza una porción central de los flujos de renta variable. En el mercado local, era una asignatura pendiente hasta esta semana.