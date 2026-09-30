Michael Burry adelantó su calendario de crash y reestructuró sus posiciones en el mercado, apostando por opciones put sobre compañías clave del sector

Argumenta que el auge se sostiene en gastos sin ingresos comprobados, reflejando patrones de la burbuja puntocom.

Michael Burry, el inversor de "The Big Short", adelantó que la burbuja de IA podría estallar mucho antes de lo previsto.

Michael Burry –gurú e inversor que anticipó la crisis subprime y se hizo célebre por "The Big Short"– advirtió que la burbuja de la inteligencia artificial (IA) podría estallar antes de lo previsto, incluso antes de 2028.

Tras un fin de semana de investigación, adelantó su calendario de crash y reestructuró sus posiciones en el mercado, apostando por opciones put sobre compañías clave del sector.

Michael Burry adelantó el estallido de la burbuja de IA y ya reestructuró sus posiciones contra Nvidia

En agosto, Burry había señalado 2028 como escenario base para el estallido de la burbuja de la IA.

Sin embargo, en su newsletter Cassandra Unchained publicado el 28 de septiembre de 2026, explicó que ahora cree que el colapso podría ocurrir mucho antes, debido a que el auge depende de un gasto de capital sostenido y de ingresos que aún no están comprobados.

Citó un informe de Ares Management, que advierte que bastaría una temporada de resultados decepcionantes para que los directorios redirijan capital hacia otras áreas, debilitando la narrativa de la IA.

Burry cerró sus posiciones cortas tradicionales en empresas como Micron, Nvidia, Palantir, Oracle y CoreWeave, además de un ETF de semiconductores, y las reemplazó por opciones put.

El aviso de Michael Burry sobre la IA que llega justo cuando las big tech invierten más que nunca

Estas le permiten mayor apalancamiento y limitar pérdidas al costo de la prima. Sus puts sobre Micron y Nebius vencen en junio de 2027, mientras que los contratos sobre Nvidia, Palantir y el ETF SOXX expiran en septiembre de 2027. También abrió una nueva posición bajista en MetLife.

El inversor explicó que la baja volatilidad del mercado, reflejada en el índice VIX, hace que las puts sean relativamente baratas.

Además, parte del cambio responde a estrategias fiscales, aunque subrayó que su investigación reciente fue el factor decisivo.

"Estoy adelantando los plazos. Por eso quiero más apalancamiento en mis posiciones cortas", escribió Burry en su boletín.

La advertencia de Burry llega en un momento en que las grandes tecnológicas invirtieron miles de millones en infraestructura de IA, desde centros de datos hasta chips especializados.

Sin embargo, los ingresos derivados de estas inversiones aún no justifican el nivel de gasto. Para Burry, esta desconexión recuerda a otros ciclos de burbuja, como el de las puntocom a fines de los noventa.

El nuevo foco de Burry en activos alternativos

En paralelo, Burry centró su atención en un fondo de cobertura fundado por Lakshmi Ganapathi, una gestora emergente que busca posicionarse en el mercado de activos alternativos con foco en innovación y tecnología.

El vínculo entre Burry y Ganapathi se dio en el marco de la expansión de nuevos fondos que intentan aprovechar la volatilidad de los mercados y la creciente presencia de activos digitales en las carteras institucionales.

Según trascendió, Burry aportó su experiencia en estrategias de cobertura y en la identificación de burbujas financieras, mientras que Ganapathi lideró la estructuración del fondo con un enfoque en diversificación y gestión de riesgo.

La participación de Burry no implica una dirección operativa del fondo, sino un rol de asesor externo, aportando su visión sobre ciclos de mercado y posibles escenarios de corrección.

En particular, se destacó su análisis sobre el auge de la inteligencia artificial y las criptomonedas, sectores que considera vulnerables a dinámicas especulativas similares a las que marcaron la burbuja de las puntocom.