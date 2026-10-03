La billetera digital amplió las capacidades de su asistente de IA y ahora permite resolver pagos, consultar gastos y programar operaciones

Encuesta de Mercado Pago: el 71% de usuarios argentinos busca integrar la IA en finanzas; 80% cree que transformará su dinero.

Mercado Pago renovó Mago con más de 100 funciones de inteligencia artificial para simplificar la gestión de finanzas personales.

La posibilidad de resolver operaciones financieras mediante una conversación empieza a ganar protagonismo en las billeteras digitales, que incorporan inteligencia artificial para simplificar las gestiones de sus usuarios.

En esa dirección, Mercado Pago renovó Mago con más de 100 funcionalidades que permiten controlar gastos, organizar pagos, consultar promociones y programar operaciones directamente desde la aplicación.

Qué pueden hacer los argentinos con inteligencia artificial y sus finanzas

El avance de estas herramientas también encuentra respaldo en las expectativas de los consumidores, según una investigación realizada por Mercado Pago entre 900 usuarios de distintas regiones del país.

El 71% de los participantes manifestó que ya incorpora inteligencia artificial a la organización de sus recursos económicos o que tiene intención de hacerlo próximamente, aunque todavía existe margen para ampliar su utilización.

Actualmente, el 83% de los consultados tuvo alguna experiencia con asistentes de esta tecnología, aunque solamente el 43% los utiliza habitualmente, mientras otro 40% recurre a ellos ocasionalmente.

Las aplicaciones más frecuentes todavía corresponden a actividades laborales o educativas, mencionadas por el 61%, y a la búsqueda de respuestas para resolver diferentes inquietudes de la vida cotidiana, señalada por el 59%.

Cuando se analiza específicamente la administración financiera, el 24% ya utiliza estas soluciones, mientras que otro 47% reconoce que le gustaría incorporarlas, reflejando una oportunidad para las plataformas digitales.

Además, el 80% de los encuestados considera que la inteligencia artificial transformará la manera en que las personas administran su dinero, una expectativa que refleja el potencial de estas herramientas financieras.

La confianza también representa una condición importante para extender su utilización, dado que el 75% considera que la protección de la información personal resulta fundamental antes de adoptar estas herramientas financieras.

Cómo funciona Mago y qué operaciones permite realizar

La actualización busca ampliar las posibilidades de interacción con la billetera mediante un asistente que interpreta instrucciones cotidianas y utiliza información de cada cuenta para facilitar distintas gestiones financieras.

Entre las más de 100 funcionalidades que incorpora se destacan las siguientes:

Análisis de gastos y pago de tarjeta: organiza los consumos por categorías, informa las fechas de cierre y vencimiento, y permite cancelar total o parcialmente el resumen sin salir de la conversación.

organiza los consumos por categorías, informa las fechas de cierre y vencimiento, y permite cancelar total o parcialmente el resumen sin salir de la conversación. Alertas de vencimientos y saldos: permite configurar recordatorios personalizados para anticipar fechas de pago y mantenerse al tanto de movimientos importantes registrados en la cuenta.

permite configurar recordatorios personalizados para anticipar fechas de pago y mantenerse al tanto de movimientos importantes registrados en la cuenta. Búsqueda de beneficios y descuentos: identifica promociones activas disponibles según las características y los hábitos de consumo de cada persona, además de sugerir dónde y cómo aprovecharlas.

identifica promociones activas disponibles según las características y los hábitos de consumo de cada persona, además de sugerir dónde y cómo aprovecharlas. Notificaciones sobre el dólar MEP: permite establecer un valor de referencia y envía avisos cuando la cotización alcanza ese nivel, para que el usuario evalúe si desea concretar una operación.

permite establecer un valor de referencia y envía avisos cuando la cotización alcanza ese nivel, para que el usuario evalúe si desea concretar una operación. Programación de pagos a proveedores: ofrece a los comerciantes la posibilidad de agendar desembolsos recurrentes para un mismo proveedor, seleccionando previamente la fecha en la que deberán realizarse.

ofrece a los comerciantes la posibilidad de agendar desembolsos recurrentes para un mismo proveedor, seleccionando previamente la fecha en la que deberán realizarse. Transferencias múltiples: permite enviar dinero a diferentes destinatarios mediante una única instrucción, una alternativa especialmente útil para simplificar tareas comerciales como el pago a empleados.

permite enviar dinero a diferentes destinatarios mediante una única instrucción, una alternativa especialmente útil para simplificar tareas comerciales como el pago a empleados. Interacción mediante distintos formatos: admite pedidos y consultas a través de mensajes escritos, audios, fotografías y documentos adjuntos. Por ejemplo, el usuario puede compartir una factura o una captura de pantalla con el alias de un contacto para facilitar una operación.

Una característica central es que las gestiones se completan dentro del mismo intercambio, sin necesidad de recorrer los diferentes apartados de la aplicación.

Mago interpreta instrucciones formuladas mediante lenguaje natural y utiliza la información disponible en la cuenta digital para responder a cada solicitud.

Además, las operaciones consideradas sensibles requieren la confirmación expresa del titular antes de ejecutarse, una medida que busca mantener el control del usuario sobre los movimientos realizados desde el asistente.

Qué medidas de seguridad incorpora Mago

La posibilidad de delegar determinadas tareas no significa que las operaciones se ejecuten automáticamente, porque Mercado Pago estableció que los movimientos considerados sensibles necesitan una confirmación expresa antes de concretarse.

Otra de las herramientas destacadas está vinculada con la prevención de estafas, una funcionalidad que permite consultar sobre comunicaciones sospechosas recibidas mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes.

El usuario puede describir el contenido recibido para que Mago lo ayude a determinar si corresponde a un contacto oficial de Mercado Pago o si podría tratarse de un intento de fraude.

Agustín Onagoity, VP de Mercado Pago Argentina, explicó que la intención consiste en desarrollar una herramienta capaz de resolver necesidades concretas y facilitar la administración cotidiana de los recursos económicos.

"Mago es capaz de ordenar, anticipar y resolver problemas reales de nuestros clientes. No es solo un canal de consulta, sino un asistente personal que simplifica la gestión diaria de las finanzas al permitir ejecutar y programar tareas directamente desde una conversación", señaló.

"Los datos de esta encuesta confirman que todavía hay mucho por recorrer para acompañar a la gente en su relación con el dinero, y esta nueva etapa de Mago apunta justamente a eso", agregó.