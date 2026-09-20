La startup ClawPump desarrolló una plataforma que permite crear agentes de inteligencia artificial capaces de operar con activos y protocolos financieros dentro del ecosistema cripto.

A seis meses de su lanzamiento, la compañía ya superó los u$s180 millones de volumen operado y cuenta con más de 17.500 agentes creados.

ClawPump fue creada por Mauricio Trujillo Ramírez y Tomás Del Manzo Oliver, quienes se conocieron mientras trabajaban en distintos proyectos vinculados a blockchain y empezaron a colaborar en hackatones.

En ese proceso, una idea le dio forma a la startup. Los agentes de IA con los que experimentaban podían hacer distintas tareas, pero tenían pocas herramientas para interactuar con productos y protocolos de blockchain.

Así nació el primer Producto Mínimo Viable (MVP) de ClawPump: una plataforma que les daba a esos agentes una billetera y herramientas para operar dentro del ecosistema cripto. La idea era que pudieran generar retornos y, a partir de ahí, desarrollar su propia actividad.

El proyecto empezó a crecer rápido. Una semana después de terminar uno de los hackatones, el MVP ya estaba funcionando y llegó a mover entre u$s20 y u$s25 millones de volumen. Frente a ese crecimiento, sus fundadores decidieron dejar otros proyectos y dedicarse de lleno a ClawPump.

Ellos son Mauricio Trujillo Ramírez y Tomás Del Manzo Oliver, creadores de Clawpump

Cómo funciona ClawPump, la startup que utiliza agentes de IA para operar dinero 4.0

La plataforma permite que cualquier persona cree su propio agente de IA, le ponga un nombre, defina un objetivo y determine qué tipo de actividad realizará. Puede estar enfocado en trading, desarrollar un proyecto o simplemente servir como experimento.

Cada agente puede tener una billetera y acceder a más de 100 herramientas financieras para interactuar con distintos protocolos.

Por otro lado, los creadores pueden tokenizar sus agentes para que otras personas puedan comprar y vender esos tokens y seguir la evolución del proyecto.

Hoy, el 99% de los usuarios de ClawPump pertenece al ecosistema cripto. Entre los proyectos que utilizan la plataforma hay:

Agentes vinculados con trading

Mercados de cómputo

Videojuegos

Uno de los principales desafíos es la seguridad. Desde ClawPump indicaron que los usuarios pueden definir los permisos de cada agente y aprobar sus operaciones. Además, los retornos generados se envían periódicamente a la billetera que el usuario elija, para evitar que los fondos permanezcan dentro de la plataforma.

Entre los agentes que ya generaron actividad aparece UsePod.ai, que creó un mercado secundario para ofrecer servicios de inteligencia artificial a menor precio que los proveedores tradicionales.

El agente ya generó alrededor de u$s70.000 en menos de tres meses

El próximo paso que anticipan desde ClawPump: una economía entre agentes

El objetivo de ClawPump es que los agentes puedan ser independientes. La compañía busca que no se limiten a operar activos, sino que puedan generar ingresos, contratar servicios, prestar o pedir capital y desarrollar nuevos productos.

Para eso, puede acceder a distintas herramientas y utilizar los recursos que genera para crecer. "Ahora que tienen una billetera, pueden interactuar con otros protocolos que les den retorno, empezar a tradear, pedir préstamos o prestar su propio balance", profundizan.

En ese escenario, un agente podría contratar a otro para resolver una tarea, pagar por un servicio o incluso financiar el crecimiento de otro proyecto. De esta manera, dejarían de funcionar de forma aislada y comenzarían a interactuar entre ellos.

Uno de los objetivos de la startup para los próximos meses es justamente avanzar en esa dirección. Sus fundadores imaginan una economía en la que las personas creen agentes, pero estos puedan desarrollar buena parte de su actividad de manera autónoma, siempre dentro de los límites que establezca su creador.

Para ClawPump, el mercado todavía está en una etapa muy temprana. La compañía planea crecer dentro del ecosistema cripto y sumar nuevas herramientas que permitan ampliar los usos de los agentes. "Nuestra visión es que cualquier agente pueda transformarse en una compañía", concluyen.