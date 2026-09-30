El consorcio OpenUSD anunció que ya está disponible el token en 4 blockchains para que las empresas creen soluciones para pagos internacionales

Más de 140 gigantes, como Visa, Google y BlackRock, respaldan el OUSD para construir soluciones financieras.

Mercado Libre se une al consorcio OpenStandard para el lanzamiento de OUSD, un nuevo dólar digital interinstitucional.

Hace unas semanas, se anunció el consorcio OpenStandard con el objetivo de lanzar OpenUSD (OUSD), un dólar digital de uso entre instituciones. Se trata de más de 140 gigantes de la economía digital entre los que se destacan:

Banca : Blackrock, BNY, Standard Chartered, BBVA, Itaú

: Blackrock, BNY, Standard Chartered, BBVA, Itaú Tarjetas : Visa, Mastercard, American Express, Discover

: Visa, Mastercard, American Express, Discover Cripto : Coinbase, Solana, Crypto.com, Bitget, Bitso, Polygon, Stellar, Lemon

: Coinbase, Solana, Crypto.com, Bitget, Bitso, Polygon, Stellar, Lemon Tecnológicas: Google, Stripe, IBM, Samsung y PayPal

Dentro de este último grupo, además participan Mercado Libre y Mercado Pago.

Qué es OUSD y cómo funciona el nuevo dólar digital

Según OpenStandard, el OUSD está disponible con el liderazgo de Coinbase, MasterCard, Stripe y Visa. El token corre en cuatro blockchains (Base, Ethereum, Solana y Tempo) para que las empresas comiencen a construir soluciones financieras desde el 1 de octubre.

Por su parte, BlackRock, Lead Bank y BNY serán las entidades que se encarguen de custodiar los depósitos en el sistema bancario, requisito que exige la Ley Genius para las stablecoins reguladas.

Comenzará con un circulante de u$s1.000 millones, por el momento muy por debajo de USDT o USDC, que poseen un supply de u$s185.000 M y u$s78.000 M, respectivamente.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, califica a la movida como una "decisión estratégica: Mercado Libre quiere estar en la mesa donde se define la próxima infraestructura de dinero digital".

"La stablecoin le permite estar dentro del circuito bancario. No empuja una propia porque no tiene la liquidez para volverla relevante y le puede generar un peso operativo enorme, como le pasó a Ripio con UXD", afirma Juan Pablo Carrano, Head of Product de CINKO.

Mercado Libre participa en un consocio global que busca crear un estándar de dinero digital

Francisco Chaves del Valle, consultor y docente del ITBA, agrega que el unicornio "puede convertirse en copropietario del estándar, participando en decisiones de interoperabilidad, gobernanza y casos de uso. Es una diferencia similar a la que hay entre aceptar una tarjeta de otro o ser accionista de la red que procesa las transacciones".

No se trata de una jugada aislada. La compañía más importante de la región tiene negocios repartidos en varios países, por lo que la circulación de dinero digital es vital. Más cuando busca convertirse en bancos en varios países: en Argentina lo logrará antes de fin de año como anticipó iProUP.

Por qué Mercado Pago se suma al dólar digital OUSD

La jugada dista de ser solo institucional, sino que tiene impacto en varios de los negocios core de la multilatina creada por Marcos Galperin.

Según Ignacio E. Carballo, Insights Manager de RFI Global, "la iniciativa busca un estándar para pagos y comercio electrónico, no necesariamente para reserva de valor ni vinculada al mundo trading cripto".

Kupferberg añade que "la stablecoin resuelve escala, interoperabilidad y costo. Necesita mover dinero entre usuarios, comercios, países y plataformas de forma rápida y eficiente. Puede funcionar como infraestructura invisible para liquidar, conciliar y operar pagos sin depender únicamente del sistema bancario".

Carballo remarca que "elimina comisiones en la capa mayorista y el revenue sharing de los rendimientos se reparten entre los socios", señala Carballo. Esto revela dos puntos clave.

Se tratan de ventajas operativas, pero que decididamente crean sinergia en los dos negocios más fuertes del unicornio. Según Kupferberg, "Mercado Pago puede custodiar, convertir y mover el valor; mientras que Mercado Libre puede generar el caso de uso".

"Puede servir para transferencias cross-border, saldos dolarizados, devoluciones, promociones, compraventa internacional, pagos a proveedores o liquidaciones entre países. El usuario no necesariamente verá cripto: será una experiencia más simple, como pagar con PIX en Brasil", añade.

También puede apuntalar su negocio de activos virtuales, que en Argentina está vedado por el BCRA, pero avanza en Brasil y México. Según Carrano, "probablemente diseñen un contrato de conversión en direcciones de OUSD y USDT".

Qué negocios puede potenciar Mercado Libre con OUSD

La participación de Mercado Pago también lo habilita a llegar antes que el resto de sus rivales a la interoperabilidad de los medios de pagos instantáneos a nivel global.

De hecho, firmó su participación en la alianza PayPal World para que se pueda abonar con la billetera local en todo el mundo: MP en Latinoamérica, WePay en Asia, el sistema UPI en India y Paypal en EEUU y Europa.

"OpenUSD puede aportar un riel de liquidación. La combinación puede facilitar pagos internacionales desde billeteras locales, con menos fricción para usuarios y comercios", indica Kupferberg.

Carballo refuerza que "hay un riel común para settlement. Usar la misma stablecoin como capa de compensación entre PayPay y Mercado Pago puede mejorar tiempos, tasas de cambio y la experiencia de freelancers, que todavía pasan fondos a billeteras o bancos locales".

También podrá avanzar en el comercio y pagos con agentes de IA."Puede ofrecer agentes que compren en Mercado Libre por cuenta del usuario bajo ciertas reglas: monto máximo, plazo de entrega, reputación del vendedor, precios, costo de envío o stock. La stablecoin sería el riel; el agente sería la experiencia", asegura Kupferberg.

En sintonía, Chaves del Valle agrega que en el marketplace "pueden aparecer funciones como compras automáticas según preferencias del usuario; reposición inteligente de productos; pagos machine-to-machine; suscripciones administradas por agentes y compras condicionadas a determinados precios".

Así, los planes del unicornio para dominar el flujo económico en la región es cada vez más nítido. Kupferberg dispara que "se va adueñando del dinero que se mueve en los distintos rieles y el ecosistema todavía no lo está viendo del todo".

Si el OUSD logra ser ampliamente aceptado, Chaves del Valle remarca que será un intento por construir la infraestructura sobre la que se moverá el dinero digital en el ecommerce, pagos transfronterizos y transacciones de agentes de IA".

"La competencia ya no será sobre qué stablecoin usar y pasa a ser quién controla la red sobre la que circulará el dinero digital. Quien logre fijar ese estándar obtendrá una ventaja difícil de replicar", asegura el experto.