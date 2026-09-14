Claude suma integraciones con grandes plataformas financieras para ayudar a asesores con reuniones, carteras, cumplimiento y comunicaciones con clientes

Anthropic presentó Claude for Financial Advisors, una herramienta que conecta su inteligencia artificial (IA) con plataformas financieras para automatizar tareas y reducir el trabajo administrativo de los asesores.

La herramienta conecta Claude con custodios, plataformas de carteras, sistemas de gestión de clientes y herramientas de planificación para agilizar tareas que hasta ahora se realizan de forma manual.

Entre las plataformas integradas se encuentran:

BlackRock

Charles Schwab

Addepar

Envestnet

iCapital

Orion

Vanguard

Morningstar

La herramienta puede reunir información de distintas fuentes para preparar reuniones, analizar inversiones y generar borradores de documentos y comunicaciones.

Qué puede hacer Claude para los asesores

La herramienta incorpora funciones para preparar reuniones, resumir información de clientes, analizar inversiones alternativas y revisar cuestiones relacionadas con el cumplimiento.

También puede comparar carteras con los objetivos definidos para cada cliente y detectar posibles necesidades de rebalanceo.

Claude for Financial Advisors es una herramienta que conecta su IA con plataformas financieras

Claude también puede ayudar con la captación de nuevos clientes y el seguimiento posterior a las reuniones, mediante la preparación de mensajes y el registro de interacciones.

La propuesta de Anthropic es que Claude funcione como una capa de trabajo sobre las herramientas que los asesores ya utilizan, en lugar de reemplazarlas. Su utilidad dependerá de los datos disponibles y de los permisos otorgados en cada sistema.

La inteligencia artificial no toma las decisiones de inversión

Anthropic establece un límite claro para el uso de Claude en una actividad altamente regulada. La IA puede organizar información y preparar sugerencias, pero la decisión final continúa en manos del asesor.

Según Anthropic, los profesionales deben revisar y aprobar las comunicaciones con clientes, las decisiones de inversión y cualquier otra actividad que esté sujeta a regulación.

El objetivo es que Claude acelere el trabajo previo sin convertirse en quien toma la decisión final. En este sentido, las herramienta puede trabajar con información financiera como:

datos personales

historial de inversores

documentos patrimoniales

comunicación con clientes

Por eso, las firmas deberán establecer permisos y controles para determinar quién puede acceder a cada información y cómo se registran las aprobaciones.

Además, que una respuesta sea generada por IA no garantiza que los datos sean correctos o estén actualizados. El asesor deberá comprobar las fuentes, revisar el contexto de cada cliente y validar el resultado antes de utilizarlo para una recomendación o comunicación.

A través de Claude for Financial Advisors, Anthropic busca llevar la IA desde el uso general de chatbots hacia tareas específicas dentro de la industria financiera.

El desafío ahora será demostrar que estas herramientas pueden reducir el trabajo administrativo sin perder precisión, trazabilidad y control humano en procesos que pueden afectar directamente las decisiones de los clientes