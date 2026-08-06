La empresa registró ingresos por u$s7.810 millones en el segundo trimestre y un crecimiento interanual de 92% impulsado por la expansión de Starlink

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por el magnate Elon Musk, prometió generar ingresos anuales de u$s1 billón para 2030, apenas un día después de presentar los resultados financieros del segundo trimestre.

Esta proyección fue comentada durante un análisis del podcast Limitless, donde se repasaron los resultados de la compañía comandada por Elon Musk y su estrategia de expansión.

La firma registró ingresos por u$s7.810 millones en el último trimestre, un crecimiento interanual de 92% que estuvo impulsado principalmente por la expansión de Starlink y el desarrollo de proyectos vinculados a inteligencia artificial.

En ese período, los ingresos superaron las previsiones del mercado, mientras que las pérdidas fueron inferiores a las esperadas.

No obstante, su valor actual en bolsa es un punto flojo para muchos analistas del mercado debido a varios días que estuvo a la baja.

Sin embargo, luego de conocerse esta noticia, el boleto de la empresa de Musk escaló 2,18%, para situarse en el valor de los u$s110 por acción, aunque todavía está lejos de su pico de u$s225 en su oferta pública inicial (IPO).

¿Cómo es el plan de Musk para hacer crecer a SpaceX?

Uno de los pilares de la estrategia de la empresa de Musk es apuntar a Starlink, su firma de internet satelital, cuyo número de suscriptores se habría duplicado hasta alcanzar los 12 millones en el último año.

La compañía también trabaja en la próxima generación de satélites, con el objetivo de ampliar la cobertura global y ofrecer conectividad directa a los smartphones.

En paralelo, SpaceX incrementa sus inversiones en infraestructura para inteligencia artificial (IA), ya que de acuerdo con los datos del informe, la empresa buscará expandir su capacidad de centros de datos.

Además, en la publicación la compañía detalló que desarrollará nuevas plataformas que aprovechen su red satelital para el procesamiento y transmisión de información, incluso con proyectos que contemplan infraestructura en órbita.

Cuáles son las críticas al modelo de negocio de las Big Tech

El objetivo planteado por la firma de Musk de alcanzar ingresos por u$s1 billón anuales también genera escepticismo entre analistas e inversores del mercado.

Entre los principales riesgos señalados figuran:

la elevada inversión de capital requerida

la incertidumbre sobre los plazos de ejecución

la fuerte dependencia del liderazgo de Musk para concretar los proyectos estratégicos de la empresa

Además, para muchos referentes del mercado como Arthur Hayes, cofundador de la exchange BitMEX, el crecimiento de la infraestructura de IA podría tener una dinámica similar a la de la burbuja inmobiliaria que concluyó en la crisis financiera de 2008.

Para Hayes, muchas empresas dentro del sector de las Big Tech están financiando estos proyectos con préstamos en lugar de utilizar flujo de caja propio, lo que podría incrementar la exposición de bancos e inversores a un eventual deterioro del negocio, sobre todo si el rubro pierde dinamismo.

A pesar de esos desafíos, quienes siguen de cerca la evolución de SpaceX consideraron que la integración de sus negocios espaciales, de conectividad e IA podría convertirse en una ventaja competitiva difícil de igualar.

Si bien la meta para 2030 representa un crecimiento astronómico respecto de los niveles actuales, la compañía confía en que la combinación de innovación tecnológica e inversiones de largo plazo permitirá sostener esa expansión.

¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

Ante estos resultados, y con una suba actual en bolsa, muchos inversores están analizando si es un buen momento para comprar boletos de la compañía aerospacial de Musk.

Al igual que lo que sucede con Microsoft, Google o Amazon, SpaceX posee un CEDEAR que se encuentra bajo el nombre de SPCX y cotiza en torno a los $3.432,50.

Los CEDEAR de SpaceX poseen un ratio de 1:50. Es decir, por cada 50 CEDEAR se obtiene una acción completa de la firma de Elon Musk