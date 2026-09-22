Strategy elevó su capitalización con MSTR al alza y nuevas emisiones, mientras sus operaciones con Bitcoin y STRC redefinieron el uso del capital

El alza de Strategy combina compras de Bitcoin, emisiones de MSTR y recompras de STRC, diversificando su estrategia.

Strategy registró un fuerte incremento de su capitalización bursátil entre el 22 de junio y el 21 de septiembre de 2026, ya que, según los datos difundidos por la propia compañía, el valor de mercado pasó de u$s39.300 millones a u$s70.900 millones, un aumento de aproximadamente u$s31.600 millones.

Durante el mismo período, las acciones clase A de Strategy, que cotizan bajo el ticker MSTR, avanzaron alrededor de 54% y pasaron de estar en los u$s109.46 hasta u$s168.50.

La compañía presentó el movimiento como una ganancia cercana a u$s32.000 millones, equivalente a aproximadamente 80% sobre la capitalización registrada al inicio del período.

Sin embargo, la evolución del valor de mercado no puede atribuirse exclusivamente a la apreciación de las acciones existentes, ya que Strategy también incrementó de manera considerable el número de títulos en circulación mediante su programa de colocaciones at-the-market (ATM).

El boom de Strategy, MSTR y Bitcoin

El desempeño de MSTR coincidió con una recuperación significativa de Bitcoin, ya que el activo pasó de cotizar aproximadamente u$s64.020 el 22 de junio a u$s86.620 el 21 de septiembre, un incremento cercano al 35%.

En ese mismo lapso, MSTR subió cerca de 54%, lo que supone un avance considerablemente mayor al que registró el activo digital, mientras que la coincidencia no demuestra por sí sola que el movimiento de BTC haya sido la única causa del comportamiento de las acciones de Strategy.

El director ejecutivo de la compañía, Phong Le, usó una metáfora aeronáutica para diferenciar los principales instrumentos financieros de Strategy, ya que, según su comparación, STRC representaba un avión de pasajeros, BTC un avión de combate y MSTR un cohete espacial, en referencia a los diferentes niveles de exposición y volatilidad.

STRC, la acción preferente perpetua de tipo variable de Strategy, pasó de u$s88.79 a u$s98.78, un aumento de aproximadamente 11%, mientras que Bitcoin avanzó 35% y MSTR registró una suba cercana al 54%.

Por otro lado, los informes semanales presentados por Strategy ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) mostraron que la empresa utilizó su programa ATM para vender acciones de MSTR durante prácticamente todas las semanas comprendidas entre finales de junio y agosto.

Una de las operaciones más importantes correspondió a la semana finalizada el 23 de agosto, cuando Strategy colocó 18.261.118 acciones y obtuvo ingresos netos cercanos a u$s2.000 millones.

Anteriormente, durante la semana terminada el 28 de junio, la compañía había vendido 12.669.017 acciones por aproximadamente u$s1.150 millones.

En conjunto, entre el 22 de junio y el 30 de agosto, Strategy colocó alrededor de 61,5 millones de nuevas acciones clase A y recaudó aproximadamente u$s6.300 millones netos.

La evolución estimada del número de títulos en circulación ayuda a dimensionar el efecto, ya que una capitalización de u$s39.300 millones con MSTR a u$s109.46 supone unos 359 millones de acciones.

Al cierre del tramo analizado, una capitalización de u$s70.900 millones con una cotización de u$s168.50 implica aproximadamente 421 millones de títulos.

La diferencia, de unos 62 millones de acciones, es consistente con la magnitud de las colocaciones realizadas durante el período.

Por lo tanto, una parte del aumento de u$s31.600 millones en la capitalización estuvo asociada a la incorporación de nuevos títulos al mercado.

Esto significa que el crecimiento del valor bursátil de Strategy no equivale directamente al rendimiento obtenido por los accionistas que ya poseían acciones al comienzo del trimestre.

Strategy combinó Bitcoin, emisiones y recompras

Los recursos obtenidos mediante las emisiones no se destinaron exclusivamente a comprar Bitcoin. Durante el año, Strategy también vendió BTC en distintas ocasiones mientras incrementaba su reserva de dólares.

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, por ejemplo, la compañía vendió 1.638 BTC a un precio promedio de u$s63.957 por unidad y la operación se produjo cerca del mínimo desde el cual posteriormente se desarrolló el repunte de BTC.

La compañía también destinó recursos a recomprar STRC, su acción preferente, una estrategia que generó debate en torno a la estructura de financiamiento de la empresa y a la utilización de sus distintas fuentes de capital.

Por otro lado, entre el 14 y el 20 de septiembre, Strategy no vendió acciones de MSTR mediante su programa ATM, ya que compró 950 BTC por u$s75.7 millones y destinó unos u$s174 millones a recomprar 1.771.238 acciones de STRC.

La compañía informó que esa reserva fue adquirida por un costo total de aproximadamente u$s63.800 millones, equivalente a un precio promedio de u$s75.416 por BTC, mientras que además mantenía u$s5.040 millones en su reserva de dólares y otros u$s1.050 millones en efectivo.