La importancia radica en la distancia entre la imagen pública del banquero y la posibilidad de que, en privado, reconozca el valor estratégico de BTC

JPMorgan ya integra criptoactivos (colateral, ETFs), poniendo en tensión el discurso público de Dimon sobre Bitcoin.

La empresa Strategy, mayor tenedor corporativo de Bitcoin, hizo la afirmación que choca con la postura crítica de Dimon.

Phong Le (Strategy) insinúa que Jamie Dimon (JPMorgan) es "bitcoiner en secreto" pese a críticas públicas.

Phong Le, CEO de Strategy, sugirió que Jamie Dimon, máximo ejecutivo de JPMorgan, podría ser "bitcoiner en secreto", pese a sus críticas públicas contra la criptomoneda.

La afirmación, realizada en el pódcast Coin Stories, mezcla humor con una lectura provocadora sobre la postura real del banquero.

Durante la entrevista con Natalie Brunell, Le fue consultado sobre la ambición de Strategy —antes MicroStrategy— de convertirse en el "JPMorgan de Bitcoin".

Su respuesta fue contundente: "Creo que Jamie Dimon es un bitcoiner en privado, pero dice lo que necesita decir en público. Pienso que, en el fondo, todos son bitcoiners cuando aprenden y entienden Bitcoin".

La frase generó repercusión porque proviene del líder de la compañía que posee cerca de 846.000 BTC, aproximadamente el 4% de todos los bitcoins en circulación, consolidándose como el mayor tenedor corporativo del mundo.

El comentario de Le contrasta con el historial público de Dimon. El CEO de JPMorgan fue uno de los críticos más duros de Bitcoin: en 2024 lo calificó como una "piedra mascota" sin valor intrínseco y en 2025 comparó su compra con fumar, diciendo que la gente tiene derecho a hacerlo, pero no debería. Incluso advirtió sobre su uso en actividades ilícitas como lavado de dinero y ransomware.

Phong Le, CEO de Strategy, cree que Jamie Dimon, máximo ejecutivo de JPMorgan posee Bitcoin

Sin embargo, en paralelo, JPMorgan dio pasos hacia la integración de criptoactivos: en 2025 permitió a clientes institucionales usar Bitcoin como colateral para préstamos y también mantiene posiciones en fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin.

La insinuación de Le se interpreta más como una provocación que como una revelación. No presentó pruebas de que Dimon posea BTC personalmente ni de que haya instruido a JPMorgan a respaldar la criptomoneda de manera directa.

La importancia radica en la distancia entre la imagen pública del banquero y la posibilidad de que, en privado, reconozca el valor estratégico de Bitcoin.

Le también aprovechó la conversación para remarcar que Strategy no busca convertirse en un banco tradicional, sino en el epicentro de las finanzas basadas en Bitcoin, mediante el desarrollo de productos de inversión similares a los de Wall Street.

Además, sostuvo que Bitcoin y la inteligencia artificial son las dos tecnologías más importantes del siglo XXI, capaces de transformar la infraestructura financiera global.