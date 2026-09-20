La mora de los hogares volvió a crecer y alcanzó su mayor nivel en más de 20 años, con Mercado Pago concentrando una parte importante de los morosos

Este aumento de la morosidad dificulta el consumo de las familias y genera una señal de alerta para el sistema financiero.

Mercado Pago concentra el 19% de los morosos del país, generando debate sobre tasas y regulación crediticia.

La morosidad de las familias alcanzó 12,9% en julio, su nivel más alto en más de dos décadas, según el BCRA.

La morosidad de las familias volvió a aumentar en julio y llegó al 12,9%, su nivel más elevado en más de dos décadas, mientras Mercado Pago concentra una parte significativa de los morosos.

El deterioro del crédito se produce en un contexto de consumo debilitado y menor capacidad de los hogares para afrontar compromisos financieros, pese a cierta moderación de la inflación.

Cuánto aumentó la morosidad de las familias

Luego de la leve disminución registrada en junio, la morosidad de las familias retomó su tendencia ascendente durante julio y alcanzó un nuevo máximo, según el informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El indicador pasó del 5,6% registrado un año atrás al 12,9% actual, lo que representa un salto de 7,3 puntos porcentuales y supone más que duplicar la proporción observada durante el período.

En términos interanuales, el aumento fue del 130%, mientras que la mora de los préstamos otorgados a empresas llegó al 3,6% durante julio, 0,1 puntos porcentuales por encima de junio.

Para el conjunto del sector privado, el ratio de irregularidad crediticia avanzó hasta el 7,7%, apenas por encima de junio, de acuerdo con el último reporte difundido por el organismo monetario.

Qué porcentaje de los morosos pertenece a Mercado Pago

Los microdatos del BCRA muestran que Mercado Pago concentra el 19% de los morosos del país, equivalente a casi dos de cada diez deudores del sistema financiero actualmente.

Esto implica que 2 de cada 10 deudores del sistema financiero que tienen problemas para devolver los préstamos pertenecen a una entidad que no está regulada por la autoridad monetaria en las mismas condiciones que un banco tradicional.

La participación de la fintech quedó vinculada al debate público sobre la irregularidad crediticia y las condiciones de determinados préstamos, especialmente por las tasas aplicadas por algunas empresas.

Desde la cámara del sector remarcan que se trata de préstamos con plazos muy reducidos y sostienen que, más allá del porcentaje, el interés resulta bajo cuando se considera la duración efectiva.

Desde el sector bancario cuestionan esa interpretación y sostienen que, al anualizar esas tasas, el costo financiero total se acercaría al 1.000%, superando ampliamente los valores vigentes en el mercado.

Cómo impacta la mora en el consumo de las familias

El BCRA explicó que el incremento del ratio de irregularidad respondió a "una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)".

La evolución de este indicador constituye una señal de alerta para el sistema financiero, porque refleja dificultades de los hogares para cumplir obligaciones y también condiciona la recuperación del consumo.

En ese escenario, los índices de ventas en supermercados y shoppings continúan cayendo, mientras el ingreso disponible de las familias tampoco consigue recuperarse y limita su capacidad de gasto.

Un informe de Equilibra señaló que el dinero disponible después de afrontar los servicios cayó 0,5% mensual y 6,9% interanual en junio, pese a cierta moderación de la inflación.

Además, el ingreso disponible quedó 16,9% por debajo del promedio entre enero y septiembre de 2023, durante la gestión del gobierno anterior, y la consultora explicó qué gastos integran esa diferencia.

Según Equilibra, la brecha entre ingreso real e ingreso disponible surge al descontar gastos fijos como alquiler, expensas, tarifas de servicios, transporte, educación y prepagas, que reducen el dinero destinado al consumo de los hogares.