El deterioro de los créditos se profundizó en julio, mientras bancos y billeteras amplían las opciones para refinanciar deudas y contener nuevos impagos

Bancos y fintech intensifican refinanciaciones para contener atrasos y evitar que la deuda se vuelva incobrable en el sistema.

Según el BCRA la morosidad familiar alcanzó 12,9%, empresas 3,6% y fintech 8,2% en julio. Argentina tiene menor crédito regional.

La morosidad familiar en créditos bancarios y fintech aumentó en julio, afectando a casi 6 millones de personas en Argentina.

La morosidad de los créditos bancarios otorgados a familias aumentó en julio, mientras bancos y fintech aceleran estrategias para contener atrasos y evitar nuevos casos considerados irrecuperables durante los próximos meses.

El aumento ocurre mientras el sistema financiero argentino enfrenta una combinación particular de menor profundidad crediticia y elevados niveles de incumplimiento frente al resto de América Latina durante este período.

¿Cuánto aumentó la morosidad durante julio?

El informe de bancos del BCRA mostró que la morosidad familiar pasó de 12,8% a 12,9% en julio, después de una mejora casi imperceptible durante junio de este año.

La variación respondió principalmente al estancamiento del stock crediticio, porque el saldo en pesos correspondiente al financiamiento irregular continuó desacelerándose durante ese período según las cifras oficiales disponibles hasta entonces.

En empresas, la incobrabilidad avanzó de 3,5% a 3,6%, mientras el sistema no financiero, que incluye fintech, pasó de 7,9% a 8,2% durante julio, de acuerdo con los datos relevados por la consultora 1816.

La cantidad de morosos incobrables permanece estable porque bancos y fintech no venden esas carteras a estudios especializados, ante una oferta elevada que reduce actualmente su valor de mercado para los compradores.

Por eso, las entidades intentan recuperar clientes mediante refinanciaciones, especialmente cuando todavía existen posibilidades concretas de regularización; la mora temprana, con atrasos de hasta 90 días, alcanzó su máximo nivel en noviembre de 2025.

¿Cuántas personas tienen deudas morosas en Argentina?

Actualmente existen 20,9 millones de personas con crédito formal, de las cuales casi 6 millones son morosos, aunque una persona puede adeudar simultáneamente a varios prestadores financieros del sistema argentino.

Dentro de ese universo, 2,6 millones corresponden a fintech, 2,5 millones a bancos y otros 2,6 millones a proveedores no financieros, mientras 15 millones permanecen regulares dentro del sistema crediticio formal.

Las fintech elevaron de 1 millón a 10,6 millones los préstamos personales otorgados entre 2019 y 2026, un avance que el sector considera el "motor" del crédito formal.

Aunque sus tasas son elevadas y están catalogadas como "usureras", fuentes oficiales señalan que permitieron construir historiales de pago que posteriormente pueden facilitar el acceso de los deudores a otros proveedores financieros.

En paralelo, la morosidad del sector no financiero alcanza 7,73%, de acuerdo con la consultora 1816, mientras las fintech realizan refinanciaciones "a medida" para sus clientes con atrasos.

El problema es que el bajo poder adquisitivo impide que muchas familias puedan afrontar las cuotas, pese al compromiso de pago observado por las fintech en numerosos casos durante este período.

La brecha entre crédito y morosidad resulta evidente, porque Argentina tiene el mayor nivel de incumplimiento regional pese a contar con relativamente pocos préstamos formales actualmente dentro del sistema financiero.

¿Qué medidas toman bancos y fintech para frenar la morosidad?

Después de la expansión extraordinaria registrada durante 2024, 2025 y 2026, el crédito alcanzó 13,1% del PBI, muy por debajo de otros mercados latinoamericanos de referencia regional.

México registra 26,6% del PBI, Brasil 74,9% y Chile 75,6%, mientras el promedio regional llega a 47,8%, casi cuatro veces el nivel argentino en términos de profundidad crediticia.

En ese contexto, bancos y fintech intensificaron refinanciaciones para contener principalmente los atrasos iniciales y evitar que más clientes terminen dentro de carteras consideradas definitivamente incobrables durante los próximos meses.

El Banco Ciudad redujo al 28% nominal anual la tasa para refinanciar deudas en mora de tarjetas y préstamos personales, dentro del Programa de Desendeudamiento Familiar porteño creado por Ley 6.959.

Banco Nación mejoró las condiciones para clientes en Situación 3 o superior, ofreciendo préstamos personales y tarjetas en UVA al 7,5% TNA hasta 120 meses, o pesos al 25% hasta 96 meses.