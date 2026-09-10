Las promociones incluyen hasta 24 cuotas sin interés en tecnología, 20% de descuento en shoppings y beneficios en supermercados.

Disfrutá descuentos semanales en supermercados Día, Coto y ChangoMás, y hasta 20% en combustible YPF/Shell los viernes.

Accede a 24 cuotas sin interés en Tienda BNA y hasta $30.000 de reintegro en indumentaria pagando con BNA+.

Banco Nación y MODO ofrecen promociones de hasta 25% y 24 cuotas en tecnología, supermercados y shoppings en septiembre.

El Banco Nación y MODO ofrecen distintas promociones durante la segunda semana de septiembre, con descuentos, reintegros y opciones de financiación para compras en:

supermercados

shoppings

tecnología

combustible

Entre los beneficios disponibles se destacan las 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Tienda BNA, descuentos de hasta 25% en supermercados y 20% de ahorro en indumentaria en shoppings, con reintegros que llegan hasta $30.000 por compra.

Para acceder, según cada promoción, es necesario utilizar tarjetas del Banco Nación y pagar mediante BNA+ o MODO. Las condiciones dependen del comercio, el día y el medio de pago.

El objetivo de estas promociones es brindar alternativas de ahorro y financiación a los clientes del Banco Nación, especialmente en gastos habituales y cotidianos.

A través de descuentos, reintegros y cuotas sin interés, la entidad busca facilitar el acceso a distintos productos y servicios y aliviar el impacto de estos consumos sobre el bolsillo de sus usuarios.

Tecnología y electrodomésticos con hasta 24 cuotas

Uno de los principales beneficios de esta segunda semana de septiembre está disponible en la Tienda BNA. Hasta el 11 de septiembre, hay 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología y electrodomésticos.

La promoción incluye diversas categorías como:

heladeras

lavarropas

lavavajillas

aires acondicionados

estufas

Smart TV

notebooks

celulares

tablets

productos de gaming

Además, durante septiembre continúan las opciones de financiación en diversos comercios donde hay hasta 20 cuotas sin interés en productos seleccionados. También se ofrecen 12 cuotas en JBL y Samsung y hasta 6 cuotas en Arredo.

supermercados, shopping y nafta durante la segunda semana

Los supermercados concentran buena parte de las promociones que pueden aprovecharse durante estos días. Entre las principales opciones se encuentran:

Lunes: 20% de descuento en ChangoMás , con un tope de $25.000 , y 25% en Supermercado El Nene, con un máximo mensual de $20.000 .

Martes: 20% de descuento en Coto con QR.

Miércoles: 20% de descuento en Cooperativa Obrera, con un tope mensual de $15.000 .

Jueves: 20% de descuento en Mayorista Nini, sin monto mínimo y con un tope de $20.000 .

Viernes y sábado: 20% de descuento en supermercados Día , en compras desde $35.000 y con un tope mensual de $20.000 .

Viernes, sábado y domingo: 20% de descuento en Disco y Vea para compras desde $100.000 , con un tope mensual de $25.000 .

Domingo: 20% de descuento en ChangoMás online en pedidos desde $30.000, con un tope mensual de $20.000.

En varios casos, el beneficio requiere pagar con MODO desde BNA+, por lo que es importante verificar las condiciones de cada promoción antes de comprar.

Con respecto a los shoppings, los jueves de septiembre continúa la promoción Jueves de Shopping, Pagá con BNA, que alcanza a más de 90 shoppings del país.

La propuesta ofrece un 20% de descuento en indumentaria, con un tope de reintegro de $30.000 por compra, además de hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Nación en comercios adheridos.

Por ultimo, quienes tengan que cargar combustible, los viernes hay un 20% de reintegro en estaciones adheridas de YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope mensual de $10.000. En Shell se suma un 5% adicional, con un máximo de $3.000 al mes.