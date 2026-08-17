El señalamiento apunta a los costos de los créditos otorgados a través de la billetera virtual y al uso de la tarjeta Mercado Pago

La fintech Mercado Pago justifica las tasas por el alto riesgo de las operaciones y cobertura de mora y volatilidad.

Mercado Pago bajo polémica por tasas de financiamiento de hasta 1.300% anual, denuncian usuarios y asociaciones.

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, volvió a quedar en el centro de la polémica tras denuncias de usuarios y asociaciones de consumidores que aseguran que la fintech cobra tasas de financiamiento que, en algunos casos, superan el 1.300% anual.

El señalamiento apunta a los costos de los créditos otorgados a través de la plataforma y al uso de la tarjeta Mercado Pago, donde los intereses por mora y refinanciación se disparan muy por encima de los niveles del sistema bancario tradicional.

Denuncian que Mercado Pago cobra tasas del 1.300% anual en créditos

Las críticas comenzaron a circular en redes sociales y foros de defensa del consumidor, donde se compartieron comprobantes de operaciones con tasas efectivas anuales que superaban ampliamente las de los bancos.

El problema radica en la combinación de intereses nominales elevados, costos administrativos y la capitalización de intereses en períodos cortos, lo que multiplica el costo financiero total.

Los bancos tradicionales, en cambio, ofrecen préstamos personales con tasas que rondan entre el 120% y el 180% anual en Argentina.

A modo de comparación, muchos usuarios denunciaron que Mercado Pago llega a cobrar más de diez veces ese nivel en operaciones de refinanciación.

Mercado Pago en el centro de la polémica por intereses que multiplican por diez a la banca tradicional

La situación se agrava en un contexto de altos niveles de morosidad, que empujan a muchos consumidores hacia las fintech como única alternativa de financiamiento.

Mercado Pago no negó la existencia de tasas altas, pero aclaró que se trata de operaciones de riesgo elevado y que los costos responden a la necesidad de cubrir la mora y la volatilidad macroeconómica.

La compañía también destacó que ofrece opciones de pago en cuotas sin interés en comercios adheridos, aunque reconoció que los préstamos directos tienen condiciones más exigentes.