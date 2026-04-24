Los ETF spot de Bitcoin captaron u$s1.540 millones, récord del ciclo, mientras el precio de BTC se corrigió levemente los inversores están entusiasmado

Los fondos cotizados (ETF) spot de Bitcoin (BTC) en Estados Unidos registraron ingresos netos por u$s1.540 millones en la última semana, el mayor flujo positivo del ciclo actual, en un contexto en el que el activo mostró una leve corrección diaria y enfrentó un entorno macroeconómico más exigente.

Actualmente, el precio de Bitcoin se ubica en torno a los u$s78.600, con una suba del 0,51% en las últimas 24 horas, luego de haber rozado el umbral de los u$s80.000 durante la jornada previa.

La reciente baja no fue una respuesta a factores propios del ecosistema cripto, sino a un endurecimiento de las condiciones financieras globales.

El repunte del precio del petróleo, impulsado por la reactivación de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, generó un efecto adverso sobre los activos de riesgo, incluyendo acciones y criptomonedas.

Este contexto macro más restrictivo suele traducirse en una mayor aversión al riesgo por parte de los inversores, lo que explicó el retroceso puntual del Bitcoin pese a la solidez de sus fundamentos recientes.

Boom de los ETF

En contraposición con la volatilidad de corto plazo, los flujos hacia ETF spot de BTC reflejaron un marcado interés institucional.

Los u$s1.540 millones ingresados en los últimos siete días representaron el mejor desempeño semanal desde el inicio del actual ciclo alcista.

Este ingreso sostenido de capital fue un factor clave en la recuperación del precio desde los u$s74.000 a comienzos de abril hasta niveles cercanos a los u$s80.000 en apenas tres semanas, lo que implica una suba aproximada del 18% en ese período.

Por otra parte, Bitcoin acumuló una recuperación cercana al 23% desde su mínimo de alrededor de u$s63.000 registrado a principios de abril.

Sin embargo, todavía se encuentra un 38% por debajo de su máximo histórico de u$s126.180, alcanzado en octubre de 2025.

En paralelo, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en los u$s2,59 billones, con una caída del 1,07% en las últimas 24 horas.

Una tendencia positiva

A pesar de la corrección reciente, el balance semanal de BTC sigue siendo positivo y la media móvil de siete días se ubica en u$s76.208, un nivel por encima de donde cotiza el activo.

Analistas del mercado coincidieron en que BTC se mantiene relativamente estable tras las últimas subas, respaldado por el flujo institucional canalizado a través de los ETF.

No obstante, los especialistas también marcaron que ese ritmo de entrada de capital mostró una leve desaceleración en los últimos dos días, lo que podría anticipar una fase de consolidación en el corto plazo.