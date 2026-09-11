Mientras el año avanza y las discusiones en Washington se intensifican, los inversores observan atentos el futuro marco legal del mundo cripto

Galaxy Digital bajó al 10% la probabilidad de aprobación de la ley en 2026 debido a disputas.

El Senado de EE.UU. vota el 15/9 una moción clave para avanzar con la CLARITY Act sobre criptomonedas.

El Senado de Estados Unidos votará el 15 de septiembre si avanza con CLARITY Act, la norma que busca fijar el primer marco regulatorio federal para el mercado de criptomonedas en ese país, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, volviera a presionar a los legisladores para destrabar la iniciativa antes de esa fecha.

La votación es de carácter procesal: se trata de una moción de cloture sobre el pedido para avanzar con el debate del proyecto, no de su aprobación definitiva.

Requiere 60 votos y, como los republicanos controlan apenas 53 bancas, necesitan el respaldo de al menos siete senadores demócratas o independientes para que el texto pueda discutirse formalmente en el recinto.

CLARITY Act divide la supervisión del mercado cripto entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), y define por primera vez en la legislación federal cuándo un token debe tratarse como materia prima y cuándo como valor negociable.

La Cámara de Representantes ya aprobó su propia versión en julio de 2025, con 294 votos a favor (incluidos 78 demócratas) y 134 en contra. El Comité Bancario del Senado, por su parte, dio media sanción a su texto en mayo de este año por 15 votos a 9, con el respaldo de dos legisladores demócratas.

Aun si el proyecto supera el umbral de los 60 votos el 15 de septiembre, eso solo habilitaría su consideración en el recinto: todavía restarían las negociaciones por enmiendas, una votación final en el Senado y la conciliación con la versión que ya aprobó la Cámara baja.

El líder de la mayoría, John Thune, había presentado la moción antes del receso de agosto, lo que dejó apenas un puñado de semanas legislativas útiles tras el regreso de los senadores, en un calendario cada vez más condicionado por las elecciones de medio término de noviembre.

Las disputas que todavía frenan el acuerdo por Clarity ACT

Tres ejes concentran las negociaciones pendientes:

Las reglas de ética para funcionarios públicos con intereses financieros en activos digitales, un punto sobre el que los demócratas exigen controles más estrictos

para funcionarios públicos con intereses financieros en activos digitales, un punto sobre el que los demócratas exigen controles más estrictos La industria bancaria rechaza que las plataformas cripto puedan ofrecer recompensas por tenencia de stablecoins sin las mismas exigencias regulatorias que un banco

sin las mismas exigencias regulatorias que un banco La protección legal para desarrolladores de software no custodial, que buscan evitar que escribir o publicar código los convierta automáticamente en transmisores de dinero bajo las normas antilavado

Una de esas tensiones se redujo parcialmente el 3 de septiembre, cuando la Asociación Nacional de Sheriffs pasó de oponerse abiertamente al proyecto a adoptar una postura neutral, en un giro vinculado a los reclamos sobre finanzas ilícitas.

El senador republicano Tim Scott había señalado en agosto que la ley no puede avanzar sin apoyo demócrata y cuestionó que el bloque de la senadora Elizabeth Warren modificara reiteradamente sus condiciones durante las tratativas.

Wall Street le baja el pulgar a una aprobación en 2026

El pesimismo también se refleja en los mercados de análisis financiero.

Galaxy Digital redujo al 10% la probabilidad de que la CLARITY Act se convierta en ley durante 2026, un desplome frente al 75% que la firma proyectaba en mayo, tras bajarla primero al 60% y luego al 50% en los meses siguientes.

Alex Thorn, jefe de investigación de la compañía, sostuvo que el Senado solo tendría margen para completar el proceso si la norma "domina básicamente toda la sesión de trabajo" disponible tras el receso, dado que restan apenas dos o tres semanas útiles antes de que la agenda electoral tome protagonismo.

Para el mercado cripto, que sigue de cerca cualquier señal de marco regulatorio en Estados Unidos por su efecto de arrastre sobre exchanges y custodios que operan también en la región, la sesión del 15 de septiembre funciona como termómetro: si la moción de Thune no reúne los votos necesarios, la posibilidad de una ley aprobada antes de fin de año queda prácticamente descartada.