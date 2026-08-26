La plataforma permite conectar las cuentas con ChatGPT, Claude y Grok para analizar la cartera y consultar datos actualizados del mercado.

Usuarios pueden consultar el estado de sus inversiones, comparar activos y recibir explicaciones personalizadas mediante un modo de solo lectura.

La plataforma utiliza el estándar Model Context Protocol (MCP) para conectar cuentas con ChatGPT, Claude, Grok u OpenCode con acceso a datos reales.

InvertirOnline se convirtió en el primer broker argentino en integrar inteligencia artificial para realizar análisis estratégicos de carteras.

InvertirOnline (IOL), uno de los principales brokers del país, se convirtió en la primera plataforma en incorporar inteligencia artificial (IA) para que los usuarios puedan invertir y entender el mercado de una manera más estratégica.

Al conectar sus cuentas con ChatGPT, Claude, Grok u OpenCode, los usuarios pueden realizar consultas sobre inversiones, analizar su cartera y comprender mejor el comportamiento del mercado con datos actualizados.

A diferencia de una consulta tradicional a una IA, la herramienta puede tomar como contexto la información de la cuenta de cada usuario y combinarla con datos en tiempo real.

De esta manera, permite pasar de preguntas generales sobre inversiones a análisis vinculados directamente con la cartera y las posiciones de cada inversor.

El objetivo de la propuesta es simplificar el acceso a la información financiera para que cada vez más usuarios puedan seguir los movimientos del mercado de manera profesional.

En vez de buscar datos por separado y tratar de entender gráficos financieros, el usuario puede consultar en una misma conversación a la IA para que le explique, compare o sintetice la información.

La IA de IOL tambien realiza inversiones por vos

Qué puede hacer la IA de IOL

La herramienta permite consultar el estado actualizado de una cartera, acceder a cotizaciones y sintetizar información sobre el mercado y sus principales tendencias.

Además, puede analizar las posiciones del usuario para identificar cómo está distribuida su inversión y aportar contexto sobre el comportamiento de los distintos activos.

Así, un inversor puede utilizar la IA para hacer preguntas específicas sobre sus inversiones y obtener explicaciones adaptadas a su situación.

Por ejemplo, puede consultar qué activos tienen mayor exposición a determinado sector, cómo evolucionó una posición o qué factores pueden estar detrás de un movimiento del mercado.

Cómo funciona la conexión con los agentes de IA

Detrás de esta innovación se encuentra el MCP (Model Context Protocol), un estándar que permite conectar aplicaciones de inteligencia artificial con servicios externos y brindarles información contextual.

En el caso de IOL, la compañía desarrolló el primer MCP de un broker argentino para vincular las cuentas de sus usuarios con distintas plataformas de IA.

A través de esta conexión, el usuario puede autorizar a ChatGPT, Claude, Grok u OpenCode a acceder a la información de su cuenta IOL y utilizarla como contexto para responder consultas.

De esta manera, la IA puede combinar los datos de la cartera con información actualizada del mercado para generar análisis más personalizados.

La conexión también puede configurarse inicialmente en modo solo lectura.

Esta alternativa permite consultar y analizar la información de la cuenta sin habilitar la ejecución de operaciones, mientras que el usuario puede modificar o revocar el acceso otorgado a la IA en cualquier momento.