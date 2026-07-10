El modelo puede recopilar información de archivos y aplicaciones, planificar enfoques de trabajo y ejecutar tareas directamente en entornos corporativos

Crea hojas de cálculo, presentaciones y apps web, funcionando como asistente de oficina digital.

Impulsado por GPT-5.6, se integra con +1.400 apps como Google Workspace y Microsoft 365.

OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente de IA para tareas de oficina autónomas y complejas.

OpenAI, el gigante de inteligencia artificial (IA), lanzó ChatGPT Work, un nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas complejas de oficina de manera autónoma.

El flamante modelo incluye la creación de hojas de cálculo y presentaciones hasta el desarrollo autónomo de aplicaciones web.

Impulsado por la familia de modelos GPTâ5.6, el servicio busca transformar a ChatGPT en una plataforma integral de productividad, capaz de integrarse con más de 1.400 aplicaciones y flujos de trabajo corporativos.

Cómo funciona ChatGPT Work, una IA que puede trabajar durante horas sin ayuda

ChatGPT Work representa un salto respecto al chatbot tradicional. La herramienta puede recopilar información de archivos y aplicaciones, planificar un enfoque de trabajo y ejecutar tareas directamente en entornos como:

Google Workspace

Microsoft 365

Slack

CRM corporativos

Su diseño permite acompañar proyectos durante horas, dividiéndolos en pasos más pequeños y completándolos de forma independiente, lo que lo convierte en un verdadero asistente de oficina digital.

Entre sus capacidades más relevantes se encuentran la transformación de notas en documentos terminados, la generación de informes financieros, la creación de presentaciones listas para usar y el desarrollo de sitios web interactivos mediante la función Sites.